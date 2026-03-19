    ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఏప్రిల్ 1 నుంచి క్లాసులు.. మరి వేసవి సెలవులు ఎప్పుడు?

    AP Junior Colleges Summer Holidays : ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్‌ విడుదలైంది. ఈ మేరకు ముఖ్యమైన తేదీలను ప్రకటించారు.

    Published on: Mar 19, 2026 11:04 AM IST
    By Anand Sai, Amaravati
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్‌ విడుదలైంది. కాలేజీలు ఫాలో కావాల్సిన ముఖ్యమైన తేదీలను ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో జూనియర్ కాలేజీలు ఏప్రిల్ 1వ తేదీన పున:ప్రారంభం కానున్నాయి.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ఏప్రిల్ 1 నుంచి సెకండియర్ విద్యార్థులకు క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయి, ఏప్రిల్ 23 వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తారు. అంటే.. ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకు.. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి వీరికి క్లాసులు జరుగుతాయి. అనంతరం ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి మే 31 వరకు విద్యార్థులకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యా మండలి 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన అకడమిక్‌ క్యాలండర్‌ను విడుదల చేసింది.

    ఈ అకడమిక్ ఇయర్‌కు సంబంధించి మెుత్తం 232 రోజులు జూనియర్ కాలేజీలు పని చేస్తాయి. ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలల విద్యార్థుల ప్రవేశాలపై ఇంటర్ బోర్డు కొన్ని నిబంధనలు పెట్టింది. పబ్లిక్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత, ర్యాంకుల గ్యారంటీపై ప్రచారం చేయకూడని స్పష్టం చేసింది. ఇలా చేయడం చట్టవిరుద్ధమని చెప్పడమే కాకుండా.. కాలేజీల నడుమ అనారోగ్యకరమైన పోటీని సృష్టించేలా ఉంటుందని అధికారులు చెప్పారు.

    అంతేకాదు.. నిబంధనల ప్రకారం.. జూనియర్ కళాశాలలు ఎలక్ట్రానికి, ప్రింట్ మీడియాలో ప్రకటనలు, హోర్డింగ్‌లు, కరపత్రాల పంపిణీ, గోడల మీద రాతలు వంటి చేయకూడదు. ఎన్‌సీఈఆర్టీ సిలబస్‌ను ప్రవేశపెట్టి, సీబీఎస్‌ఈ విధానాన్ని తీసుకొస్తున్న నేపథ్యంలోనే ఇంటర్ ఫస్టియర్ పబ్లిక్‌ పరీక్షల తర్వాత కూడా ఏప్రిల్‌లో తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత వేసవి సెలవులు ప్లాన్ చేసింది ఇంటర్ బోర్డు.

    ముఖ్యమైన తేదీలు

    • ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఏప్రిల్ 23 వరకు క్లాసులు
    • ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 24 నుంచి మే 31 వరకు వేసవి సెలవులు
    • జూన్‌ 1న కాలేజీలు తిరిగి ప్రారంభం
    • అక్టోబరు 5 నుంచి 9 వరకు క్వార్టర్లీ పరీక్షలు
    • దసరా సెలవులు అక్టోబరు 10 నుంచి 20 వరకు
    • హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలు నవంబరు 25 నుంచి 30 వరకు
    • జనవరి 9 నుంచి 17 వరకు సంక్రాంతి సెలవులు
    • జవనిరి 19 నుంచి 23 వరకు ప్రీఫైనల్‌ పరీక్షలు
    • ఫిబ్రవరిలో ఇంటర్ సెకండియర్ విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్‌ పరీక్షలు
    • ఫిబ్రవరి లేదా మార్చిలో థియరీ పబ్లిక్‌ పరీక్షలు
    • 2026-27 అకడమిక్ ఇయర్ చివరి వర్కింగ్‌ డే మార్చి 18
