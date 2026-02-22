Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ISRO YUVIKA : విద్యార్థుల కోసం ‘ఇస్రో యువికా 2026’- యువ శాస్త్రవేత్తగా మారేందుకు ఇదిగో సువర్ణావకాశం!

    పాఠశాల విద్యార్థుల్లో అంతరిక్ష విజ్ఞానంపై ఆసక్తిని పెంపొందించేందుకు ఇస్రో 'యువికా 2026' (YUVIKA 2026) కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఫిబ్రవరి 27 నుంచి మార్చి 31 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు..

    Published on: Feb 22, 2026 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అంతరిక్ష రంగంపై మక్కువ ఉండి, భవిష్యత్తులో శాస్త్రవేత్తలు కావాలని కలలుకుంటున్న విద్యార్థులకు భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. 'యువ విజ్ఞాని కార్యక్రమం' (YUva VIgyani KAryakram - YUVIKA) 2026 ఎడిషన్‌ను ఇస్రో అధికారికంగా ప్రకటించింది. స్పేస్ టెక్నాలజీ, స్పేస్ సైన్స్, వాటి అనువర్తనాలపై విద్యార్థులకు ప్రాథమిక అవగాహన కల్పించడమే ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రధాన ఉద్దేశం. సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ (స్టెమ్​) రంగాల్లో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు ఇస్రో ఈ చొరవ తీసుకుంది.

    ఇస్రో యువికా 2026 అప్డేట్స్​.. (@isroofficial5866)
    ఇస్రో యువికా 2026 అప్డేట్స్​.. (@isroofficial5866)

    ఇస్రో యువికా 2026- అర్హత, రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు..

    జనవరి 1, 2026 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలో 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ ఇస్రో ప్రోగ్రామ్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. దీనికి సంబంధించిన ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 27, 2026న ప్రారంభమై, మార్చి 31, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది.

    ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవి-

    ప్రకటన వెలువడిన తేదీ: ఫిబ్రవరి 20, 2026

    రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం: ఫిబ్రవరి 27, 2026

    చివరి తేదీ: మార్చి 31, 2026

    మొదటి ఎంపిక జాబితా: ఏప్రిల్ 13, 2026

    రెండవ ధృవీకరణ జాబితా: ఏప్రిల్ 20, 2026

    ప్రోగ్రామ్ నిర్వహణ: మే 11 నుంచి 22 వరకు, 2026

    Artificial Intelligence : ఏఐతో ఉద్యోగం పోతుందని భయంగా ఉందా? ఈ కోర్సులు చేస్తే ప్రయోజనం..

    ఇస్రో యువికా 2026- ఎంపిక విధానం..

    ఇస్రో యువికా 2026 2026 కోసం విద్యార్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా, వివిధ అంశాల ఆధారంగా జరుగుతుంది. అవి..

    8వ తరగతి మార్కులు: 50 శాతం వెయిటేజీ.

    ఆన్‌లైన్ క్విజ్: 10 శాతం వెయిటేజీ.

    సైన్స్ ప్రదర్శనలు/కార్యక్రమాలు: గత మూడేళ్లలో పాల్గొన్న స్థాయిని బట్టి 2 నుంచి 10 శాతం వెయిటేజీ.

    ఇతరాలు: ఒలింపియాడ్స్, క్రీడలు, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్, ఎన్‌సీసీ లేదా ఎన్‌ఎస్‌ఎస్​లో సాధించిన విజయాలకు అదనపు మార్కులు ఉంటాయి.

    గ్రామీణ విద్యార్థులకు ప్రాధాన్యత: పంచాయతీ పరిధిలోని గ్రామీణ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు అదనంగా 15 శాతం వెయిటేజీ ఇస్తారు. ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతం నుంచి కనీస ప్రాతినిధ్యం ఉండేలా ఇస్రో జాగ్రత్తలు తీసుకుంది.

    ఇస్రో యువికా 2026- కార్యక్రమ వివరాలు, వసతులు..

    ఈ ఇస్రో యువికా 2026 శిక్షణా కార్యక్రమం విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్, సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్, యుఆర్ రావు శాటిలైట్ సెంటర్ వంటి తొమ్మిది ప్రధాన ఇస్రో కేంద్రాల్లో జరుగుతుంది.

    అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఎంపికైన విద్యార్థుల కోర్సు మెటీరియల్, వసతి, భోజన ఖర్చులన్నింటినీ ఇస్రోయే చూసుకుంటుంది. అంతేకాకుండా, విద్యార్థులకు, వారి వెంట వచ్చే ఒక గార్డియన్‌కు సెకండ్ ఏసీ రైలు ఛార్జీలు లేదా దానికి సమానమైన బస్సు ఛార్జీలను (అసలు టికెట్లు సమర్పించినప్పుడు) ఇస్రో రీయింబర్స్ చేస్తుంది.

    ఈ 'యువికా 2026' ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను అంతరిక్ష విజ్ఞానం వైపు మళ్లించి, వారిని భవిష్యత్తు శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడమే ఇస్రో లక్ష్యం.

    recommendedIcon
    News/News/ISRO YUVIKA : విద్యార్థుల కోసం ‘ఇస్రో యువికా 2026’- యువ శాస్త్రవేత్తగా మారేందుకు ఇదిగో సువర్ణావకాశం!
    News/News/ISRO YUVIKA : విద్యార్థుల కోసం ‘ఇస్రో యువికా 2026’- యువ శాస్త్రవేత్తగా మారేందుకు ఇదిగో సువర్ణావకాశం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes