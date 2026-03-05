NIRF ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 10 మెడికల్, డెంటల్ కాలేజీలు ఇవే
నీట్ (NEET) 2026 దరఖాస్తు గడువు మార్చి 8తో ముగుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ (NIRF) 2025 ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం దేశంలోని అత్యుత్తమ మెడికల్, డెంటల్ కాలేజీల పూర్తి జాబితా మీకోసం.
దేశవ్యాప్తంగా వైద్య విద్యలో చేరాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇది కీలక సమయం. నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (NEET) 2026 రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఈ వారంతో ముగియనుంది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, మార్చి 8 లోపు ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ neet.nta.nic.in సందర్శించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, దరఖాస్తు చేసే ముందు ఏ కాలేజీలో సీటు సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవడం ముఖ్యం. ఇందుకోసం కేంద్ర విద్యాశాఖ విడుదల చేసిన 'నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్' (NIRF) 2025 ర్యాంకింగ్స్ విద్యార్థులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
దేశంలోని టాప్ 10 మెడికల్, డెంటల్ కాలేజీల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
దేశంలోని టాప్ 10 మెడికల్ కాలేజీలు (MBBS)
మెడికల్ విభాగంలో ఎప్పటిలాగే ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది.
|ర్యాంకు
|కళాశాల
|నగరం
|1
|ఎయిమ్స్ (AIIMS)
|ఢిల్లీ
|2
|పీజీఐఎంఈఆర్ (PGIMER)
|ఛండీగఢ్
|3
|క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ (CMC)
|వెల్లూరు
|4
|జిప్మెర్ (JIPMER)
|పుదుచ్చేరి
|5
|ఎస్జీపీఐఎంఎస్ (SGPIMS)
|లక్నో
|6
|బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ (BHU)
|వారణాసి
|7
|నిమ్హాన్స్ (NIMHANS)
|బెంగళూరు
|8
|కింగ్ జార్జ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ
|లక్నో
|9
|అమృత విశ్వ విద్యాపీఠం
|కోయంబత్తూరు
|10
|కస్తూర్బా మెడికల్ కాలేజ్
|మణిపాల్
దేశంలోని టాప్ 10 డెంటల్ కాలేజీలు (BDS)
డెంటల్ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే వారు ఈ కింది కాలేజీలను తమ ప్రాధాన్యత జాబితాలో చేర్చుకోవచ్చు.
|ర్యాంకు
|కళాశాల
|నగరం
|1
|ఎయిమ్స్
|ఢిల్లీ
|2
|సిమ్ట్స్ (SIMTS)
|చెన్నై
|3
|మౌలానా ఆజాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్
|ఢిల్లీ
|4
|డాక్టర్ డి.వై. పాటిల్ విద్యాపీఠ్
|పూణే
|5
|మణిపాల్ కాలేజ్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్
|మణిపాల్
|6
|ఎ.బి. శెట్టి మెమోరియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్
|మంగళూరు
|7
|కింగ్ జార్జ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ
|లక్నో
|8
|ఎస్ఆర్ఎం డెంటల్ కాలేజ్
|చెన్నై
|9
|శిక్షా 'ఓ' అనుసంధాన్
|భువనేశ్వర్
|10
|జేఎస్ఎస్ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్
|మైసూరు
ముఖ్య గమనిక: విద్యార్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను చివరి నిమిషం వరకు వాయిదా వేయకుండా ముందే పూర్తి చేయడం మంచిది. సాంకేతిక ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే మార్చి 8 కంటే ముందే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కాలేజీల ఫీజులు, సీట్ల వివరాల కోసం సంబంధిత కాలేజీల అధికారిక వెబ్సైట్లను సంప్రదించవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నీట్ 2026 రిజిస్ట్రేషన్కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు?
మార్చి 8, 2026 దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ.
2. నీట్ కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ ఏది?
అభ్యర్థులు neet.nta.nic.in ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు.
3. ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ (NIRF) ర్యాంకింగ్స్ అంటే ఏమిటి?
కేంద్ర విద్యాశాఖ నాణ్యతా ప్రమాణాల ఆధారంగా దేశంలోని విద్యాసంస్థలకు ఇచ్చే ర్యాంకులు ఇవి. వీటిని బట్టి ఏ కాలేజీ మెరుగ్గా ఉందో విద్యార్థులు అంచనా వేయవచ్చు.