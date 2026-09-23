ఏపీలోని పెన్షన్దారులకు అలర్ట్.... అక్టోబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి కొత్త రూల్..! కేంద్ర వాటా నేరుగా ఖాతాలోకే
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 62 లక్షల మంది ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛనుదారులకు బడ్జెట్ కేటాయింపులు పూర్తి అయ్యాయి. అయితే అక్టోబర్ 1 నుంచి NSAP లబ్ధిదారులకు కేంద్ర వాటా నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాల్లో పడనుంది. మిగిలిన మొత్తం సచివాలయ సిబ్బంది ఇంటి వద్దే అందజేస్తారు.
రాష్ట్రంలోని పేదలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు వైకల్యం లేదా వయోభారం భారం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సామాజిక భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 62 లక్షల మంది ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛనుదారులకు ప్రతి నెలా వారి ఇంటి వద్దే పింఛను మొత్తాన్ని అందిస్తోంది. ఈ సంక్షేమ పథకాన్ని నిరంతరాయంగా కొనసాగించేందుకు గానూ 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ. 33,485.10 కోట్లను కేటాయించామని సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు ), గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన, ప్రవాసాంధ్రుల సాధికారత శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు.
అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త చెల్లింపు విధానం
మొత్తం 62 లక్షల మంది లబ్ధిదారులలో జాతీయ సామాజిక సహాయ కార్యక్రమం (NSAP) పరిధిలోకి వచ్చే 9.34 లక్షల మందికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 382.82 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ నూతన మార్గదర్శకాల ప్రకారం…. ఈ నిధులను 'SNA-SPARSH' విధానంలో నేరుగా లబ్ధిదారుల ఆధార్ అనుసంధానిత బ్యాంకు ఖాతాల్లో అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచే జమ చేస్తారు.
బ్యాంకులో కేంద్ర వాటా పడినప్పటికీ, లబ్ధిదారులకు అందే మొత్తం పింఛను పరిమాణంలో ఎలాంటి కోత లేదా మార్పు ఉండదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే మిగిలిన వాటాను 'స్వర్ణ గ్రామం / స్వర్ణ వార్డు' సచివాలయ సిబ్బంది ద్వారా ఎప్పటిలాగే లబ్ధిదారుల ఇంటి వద్దే నగదు రూపంలో అందజేస్తారు. ఈ కొత్త నిబంధన కేవలం NSAP పరిధిలోని 9.34 లక్షల మందికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మిగిలిన సుమారు 53 లక్షల మంది ఎన్టీఆర్ భరోసా లబ్ధిదారులకు పూర్తి పింఛను మొత్తాన్ని యథావిధిగా ఇంటి వద్దే నగదు రూపంలో చెల్లిస్తారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా సొమ్ము ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా డిపాజిట్ కావడానికి NSAP పరిధిలోని 9.34 లక్షల మంది పింఛనుదారులు తమ ఆధార్తో అనుసంధానమైన బ్యాంకు పొదుపు (SB) ఖాతాలను తక్షణమే యాక్టివేట్ చేసుకోవాలని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. సొమ్ము బ్యాంకులో జమైన వెంటనే ప్రతి నెలా లబ్ధిదారుల ఫోన్లకు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సమాచారం అందిస్తారు. ఖాతాల యాక్టివేషన్, ఆధార్ సీడింగ్ లేదా పింఛను చెల్లింపులపై ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే సమీపంలోని స్వర్ణ గ్రామం లేదా స్వర్ణ వార్డు సచివాలయం అధికారులను సంప్రదించి నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More