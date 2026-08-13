ఈపీఎస్ కనీస పింఛను ₹7,500కు పెరుగుతుందా? పార్లమెంట్లో కేంద్రం స్పష్టత
ఈపీఎస్-95 కనీస పింఛన్ను ₹1,000 నుంచి ₹7,500కు పెంచే ప్రతిపాదనపై కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభలో స్పష్టత ఇచ్చింది. పింఛను నిధి నిలకడ, భవిష్యత్ ఆర్థిక అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి పెంపు నిర్ణయం తీసుకోలేదని తేల్చిచెప్పింది.
ఈపీఎస్-95 (EPS-95) పెన్షనర్లు సుదీర్ఘకాలంగా పోరాడుతున్న కనీస పింఛన్ పెంపు డిమాండ్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో స్పందించింది. ప్రతినెలా ఇస్తున్న కనీస పింఛన్ను ₹1,000 నుంచి ₹7,500కు పెంచే ఆలోచన ప్రస్తుతానికి లేదని స్పష్టం చేసింది.
ఈపీఎస్-95 కనీస పింఛను పెంపుపై లోక్సభ ఎంపీ రామ్వీర్ సింగ్ బిధూరీ అడిగిన ప్రశ్నకు కార్మిక, ఉపాధి కల్పన శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరండ్లాజె ఆగస్టు 10న లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చారు. ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ప్రత్యేక బడ్జెట్ కేటాయింపుల ద్వారా నెలకు ₹1,000 కనీస పింఛను అందిస్తోందని తెలిపారు. పెరిగిన జీవన వ్యయానికి అనుగుణంగా పింఛన్ను ₹7,500కు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈపీఎస్-95 జాతీయ పోరాట కమిటీ ఆగస్టు 5న న్యూఢిల్లీలో భారీ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించిన తరుణంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది.
పింఛను పెంపు సాధ్యం కాకపోవడానికి కారణాలేంటి?
పింఛను నిధి స్వరూపాన్ని వివరిస్తూ ప్రభుత్వం స్పష్టమైన వివరణ ఇచ్చింది. ఉద్యోగుల పింఛను పథకంలో యజమానుల వాటా 8.33 శాతం కాగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం 1.16 శాతం వాటా అందిస్తోంది (గరిష్ఠ వేతన పరిమితి ₹15,000 ఆధారంగా). పథకంలోని ప్రయోజనాలన్నీ ఈ జమల నుంచే చెల్లిస్తారు.
"కార్మికులకు బలమైన సామాజిక భద్రత కల్పించడమే కాకుండా, పింఛను నిధి దీర్ఘకాలిక నిలకడ, భవిష్యత్ ఆర్థిక భారాలను సమతుల్యం చేయడం ప్రభుత్వ బాధ్యత" అని మంత్రి శోభా కరండ్లాజె పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం ఇస్తున్న ₹1,000 కనీస పింఛనుకు కూడా ప్రభుత్వం కేంద్ర వాటాకు అదనంగా బడ్జెట్ నిధులను కేటాయిస్తోంది. నిధి భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని తక్షణమే పింఛను పెంచడం సాధ్యపడదని కేంద్రం సంకేతాలు ఇచ్చింది.
85 లక్షల మందికి పైగా పెన్షనర్లు.. తాజా గణాంకాలు
ప్రభుత్వం వెల్లడించిన అధికారిక లెక్కల ప్రకారం, 2026 మార్చి 31 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 85,84,604 మంది ఈపీఎస్ కింద ప్రతినెలా పింఛను పొందుతున్నారు. 2026 మార్చి 31 వరకు ఈ పథకం కింద మొత్తం ₹15,819.28 కోట్ల పింఛను సొమ్మును లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేశారు.
అధిక పింఛను నవీకరణలు
సుప్రీంకోర్టు 2022 నవంబరు 4 నాటి తీర్పు ఆధారంగా అధిక వేతనంపై పింఛను పొందే వెసులుబాటును ఈపీఎఫ్ఓ కల్పించింది. రూ.15,000 పరిమితికి మించిన వాస్తవ వేతనంపై విరాళం చెల్లించిన అర్హులైన ఉద్యోగులు, యజమానులతో కలిసి ఉమ్మడి ఆప్షన్ సమర్పించేందుకు అవకాశమిచ్చింది.
ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం దరఖాస్తు చేసుకున్న రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ఇప్పటివరకు 1,49,806 పింఛను చెల్లింపు ఉత్తర్వులు (PPOs) జారీ చేసినట్లు కేంద్రం పార్లమెంట్ వేదికగా వెల్లడించింది.
మొత్తానికి పింఛన్దారులు ఆశిస్తున్న ₹7,500 పెంపు అనేది ఒక డిమాండ్గానే మిగిలిపోయింది. పింఛను నిధి భద్రతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ కేంద్రం ఇచ్చిన వివరణతో ప్రస్తుతానికి కనీస పింఛను ₹1,000గానే కొనసాగనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More