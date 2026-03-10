AP Open SSC Hall Ticket 2026 : ఏపీ ఓపెన్ టెన్త్ హాల్ టికెట్లు విడుదల - ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ (ఏపీ ఓఎస్ఎస్) 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షల హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిని అధికారిక వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
ఏపీ ఓపెన్ టెన్త్ హాల్ టికెట్లు - ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
హోం పేజీలోని డౌన్లోడ్ హాల్ టికెట్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ సీ - మార్చి 2026 లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
ఇక్కడ జిల్లా, స్కూల్, విద్యార్థి పేరును నమోదు చేయాలి.
డౌన్లోడ్ హాల్ టికెట్ లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే హాల్ టికెట్ ఓపెన్ అవుతుంది.
ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా హాల్ టికెట్ కాపీని పొందవచ్చు.
ఏపీ ఓపెన్ టెన్త్ పరీక్షలు మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఉదయం 9.30 నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 నిమిషాల వరకు నిర్వహిస్తారు.
16-03-2026205 - తెలుగు, ఉర్దూ, కన్నడ, ఒరియా, తమిళం.
18-03-2026202 - ఇంగ్లీష్.
21-03-2026211 - గణితం, భారతీయ సంస్కృతి వారసత్వం.
23-03-2026212 - శాస్త్ర మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం, గృహవిజ్ఞాన శాస్త్రం.
25-03-2026213 - సాంఘిక శాస్త్రం,ఆర్ధిక శాస్త్రం.
28-03-2026201 - హిందీ.
హాల్ టికెట్ లో నిర్దేశించిన సబ్జెక్టులు కాక వేరొక సబ్జెక్టులలో పరీక్ష రాసినచో అట్టి పరీక్షలు రద్దు చేయబడుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. పరీక్షా కేంద్రములో సరియైన ప్రశ్నాపత్రం విధిగా పొందాలని…. ఇతర ప్రశ్నాపత్రంలో పరీక్ష రాసినచో ఫలితం రద్దు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. విద్యార్ధికి నిర్దేశించిన పరీక్షా కేంద్రములో కాక వేరొక కేంద్రములో పరీక్షకు హాజరైనచో అలాంటి పరీక్షలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోమని స్పష్టం చేశారు.