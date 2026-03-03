CBSE Board Exams Postponed : అక్కడ సీబీఎస్ఈ పరీక్షలు వాయిదా.. కారణం ఇదే
CBSE Board Exams Postponed : సీబీఎస్ఈ తాజాగా కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో బోర్డు పరీక్షలు వాయిదా వేస్తూ తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎక్కడెక్కడ పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయో చూద్దాం..
సీబీఎస్ఈ 10, 12 తరగతుల బోర్డు పరీక్షలకు ఆటంకాలు తప్పడం లేదు. పలు కారణాలతో బోర్డు పరీక్షలు మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఇబ్బందులు ఉన్న ప్రదేశాల్లో బోర్డు పరీక్షలు వాయిదా వేస్తూ ఉంది. తాజాగా మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 5, 6 తేదీల్లో కొన్ని సెంటర్లలో జరగాల్సిన పరీక్షల్ని వాయిదా వేస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చింది సీబీఎస్ఈ.
భారత్తోపాటు 26 దేశాల్లో సీబీఎస్ఈ ఏడాది 10, 12 తరగతులకు బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. 46 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తున్నారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితుల కారణంగా అక్కడ బోర్డు పరీక్షలకు ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి.
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న పరిస్థితుల కారణంగా దృష్ట్యా మార్చి 5, 6 తేదీల్లో జరగాల్సిన 10, 12 తరగతుల బోర్డు పరీక్షలను అనేక గల్ఫ్ దేశాలలో వాయిదా వేసినట్లు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్(సీబీఎస్ఈ) మార్చి 3న ప్రకటించింది.
ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తాజాగా సీబీఎస్ఈ పరీక్షలు వాయిదా వేసింది.
- పశ్చిమాసియాలో కొన్ని ప్రాంతాలలో ప్రస్తుత పరిస్థితిని సమీక్షించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బోర్డు ఒక అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
- మార్చి 3న జారీ చేసిన సర్క్యులర్ ప్రకారం.. బహ్రెయిన్, ఇరాన్, కువైట్, ఒమన్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోని విద్యార్థులకు పరీక్షలు వాయిదా వేశారు.
వాయిదా పడిన పరీక్షలకు సంబంధించిన కొత్త తేదీలను తరువాత ప్రకటిస్తామని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. మార్చి 7 నుండి జరగాల్సిన పరీక్షలు ప్రణాళిక ప్రకారం కొనసాగవచ్చో లేదో అంచనా వేయడానికి మార్చి 5 మరోసారి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తామని సీబీఎస్ఈ తెలిపింది.
అంతకుముందు బోర్డు మార్చి 2, 2026న జరగాల్సిన 10, 12 తరగతుల పరీక్షలను కూడా వాయిదా వేసింది. సవరించిన తేదీలను తరువాత తెలియజేస్తామని వెల్లడించింది. మార్చి 5 నుండి జరగాల్సిన పరీక్షలపై నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మార్చి 3న పరిస్థితిని తిరిగి అంచనా వేస్తామని తెలిపింది.
పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో పరీక్షలు వాయిదా వేయడం జరిగింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్.. టెహ్రాన్లోని పలు లక్ష్యాలపై వరుస క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులను చేసింది. ఇరాన్.. ఇజ్రాయెల్లోని ఇతర ప్రదేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రతీకార దాడులు చేసింది. అలాగే పశ్చిమాసియా అంతటా అమెరికన్ సైనిక స్థావరాలు, దౌత్య కార్యాలయాలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంది.