Flights Status : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు.. ఫ్లైట్ స్టేటస్ తప్పకుండా చెక్ చేసుకోండి!
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో విమాన కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగింది. విమానయాన సంస్థలు వందలాది సేవలను రద్దు చేశాయి
పశ్చిమాసియాలో కొన్ని ప్రాంతాలలో వైమానిక స్థావరాల మూసివేత కారణంగా విమాన కార్యకలాపాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనితో ప్రధాన అంతర్జాతీయ, భారతీయ విమానయాన సంస్థలు వందలాది సేవలను రద్దు చేయవలసి వచ్చింది, దారి మళ్లించవలసి వచ్చింది.
ఇరాన్ పొరుగు దేశాలైన యూఏఈ, ఖతార్, కువైట్, ఇజ్రాయెల్, బహ్రెయిన్, ఇరాక్ తమ భూభాగాల నుండి విమానాలను నిషేధించడంతో ఈ ప్రాంతంపై వైమానిక కారిడార్ మూసివేశారు.
మరోవైపు మార్చి 2 సాయంత్రం నుండి పరిమిత సంఖ్యలో విమానాలను నడపడం ఎమిరేట్స్ ప్రారంభించినట్టుగా ప్రకటించింది. ముందుగా బుకింగ్ చేసుకున్న కస్టమర్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని తెలిపింది. ఈ పరిమిత విమానాలలో ప్రయాణించడానికి రీబుక్ చేసుకున్న వారిని ఎమిరేట్స్ నేరుగా సంప్రదిస్తుందని తెలిపింది. 'మీకు తెలియజేయకపోతే దయచేసి విమానాశ్రయానికి వెళ్లవద్దు. తదుపరి నోటీసు వచ్చేవరకు అన్ని ఇతర విమానాలు నిలిపివేశాం. ఎమిరేట్స్ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూనే ఉంది. తదనుగుణంగా మేం మా షెడ్యూల్ను అభివృద్ధి చేస్తాం. అప్డేట్స్ http://emirates.com, మా అధికారిక సోషల్ మీడియా ఛానెల్లలో ఉంటాయి.' అని ప్రకటించింది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థ అయిన ఎమిరేట్స్.. గురువారం వరకు ఇలాంటి అంతరాయాలు తప్పవని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు ఖతార్ ఎయిర్వేస్ ఖతార్ వైమానిక ప్రాంతం మూసివేయడం వల్ల దోహాకు, బయలుదేరే విమానాలను నిలిపివేసినట్లు తెలిపింది.
ఇదిలా ఉండగా ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ మార్చి 3 నుండి మస్కట్ నుంచి విమానాలను తిరిగి ప్రారంభిస్తుందని తెలిపింది. వీటిలో ఢిల్లీ, కొచ్చి, కోజికోడ్, మంగళూరు, ముంబై, తిరుచిరాపల్లికి షెడ్యూల్ చేసిన సర్వీసులు ఉన్నాయి. మస్కట్ నుండి మొదటి ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ విమానం తిరుచిరాపల్లికి నడుస్తుంది.
బహ్రెయిన్, కువైట్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈలకు విమానాలు మార్చి 3న నిలిపివేయబడతాయని ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతినిధి తెలిపారు.
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ శనివారం తన వైమానిక ప్రాంతాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేసింది. దీని ఫలితంగా అనేక విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో చాలా మంది ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయారు. దుబాయ్, అబుదాబి, కువైట్, మనామా విమానాశ్రయాలు ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రభావితమయ్యాయి.
ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ స్టేటస్
- ప్రయాణికులు తమ ఫ్లైట్ స్టేటస్ తెర్ చేసుకోవాలని ఎమిరేట్స్ కోరింది: http://emirat.es/flightstatus, http://emirates.comలో తాజా అప్డే్ట్స్ చూసుకోవచ్చు. విమానాశ్రయానికి ప్రయాణించే ముందు వారి విమానాలలో మార్పులు లేదా రద్దు గురించి ఏవైనా నోటిఫికేషన్ల కోసం ఇమెయిల్ను తనిఖీ చేయండి.
- మార్చి 20న లేదా అంతకు ముందు ప్రయాణం కోసం మీ గమ్యస్థానానికి మరొక విమానంలో రీబుక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ట్రావెల్ ఏజెంట్తో మీ విమానాన్ని బుక్ చేసుకుంటే, వారిని సంప్రదించండి. ఎమిరేట్స్లో నేరుగా బుక్ చేసుకుంటే, సంప్రదించండి: http://emirat.es/support.
- మీరు ఎమిరేట్స్తో నేరుగా బుక్ చేసుకుంటే రీఫండ్ ఫారమ్ను పూర్తి చేయడం ద్వారా మీ టికెట్ వాపసు కోసం అభ్యర్థించవచ్చు: http://emirat.es/refund. మీరు టికెట్ ట్రావెల్ ఏజెంట్తో బుక్ చేసుకుంటే, వారిని సంప్రదించండి.
- విమాన రద్దుల ద్వారా ప్రభావితమైన కస్టమర్లు రీబుకింగ్ కోసం వారి ట్రావెల్ ఏజెన్సీని సంప్రదించాలి. ఎమిరేట్స్లో నేరుగా బుక్ చేసుకుంటే ఇలా సంప్రదించండి: http://emirat.es/support.