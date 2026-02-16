Edit Profile
    Published on: Feb 16, 2026 7:39 PM IST
    By Anand Sai
    సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17, 2026న మెుదలు. షెడ్యూల్ ప్రకారం వివిధ సబ్జెక్టులలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థులు పరీక్షకు ముందు తమ అడ్మిట్ కార్డులను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. పరీక్షా కేంద్రం, రిపోర్టింగ్ సమయ వివరాలను తనిఖీ చూసుకోవాలి. సమస్యలను నివారించడానికి సమయానికి పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలని బోర్డు సూచించింది. విద్యార్థులు భయపడకుండా సరైన వ్యూహంతో పరీక్షలు రాయాలి.

    సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలు
    ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోండి

    ఏ ఒక్క ప్రశ్నకూ ఎక్కువ సమయం వెచ్చించకండి. మీకు ఏదైనా ప్రశ్న కష్టంగా అనిపిస్తే, దానిని ఆపేసి.. తర్వాత తిరిగి చివరలో రండి. రేఖాచిత్రాలను స్పష్టంగా, సరైన లేబుల్‌లతో గీయండి. మీ సమాధానాలను తిరిగి చెక్ చేసుకోవడానికి చివరి 10-15 నిమిషాలు వెచ్చించండి. ముందుగా ప్రశ్నపత్రం మొత్తాన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. సులభమైన ప్రశ్నలను ముందుగా పరిష్కరిస్తే మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఎగ్జామ్ బాగా రాయగలుగుతారు.

    ప్రశ్న : పరీక్షా కేంద్రానికి ఏం తీసుకెళ్లాలి?

    జవాబు : సీబీఎస్ఈ అడ్మిట్ కార్డ్, నీలి బాల్ పాయింట్ పెన్ను, పారదర్శకంగా ఉన్న జామెట్రీ బాక్స్, పెన్సిల్, ఎరేజర్, షార్పనర్, పారదర్శక ఉండే వాటర్ బాటిల్, సాధారణ గడియారం తీసుకెళ్లవచ్చు.

    ప్రశ్న : పరీక్షా కేంద్రానికి ఏం తీసుకెళ్లకూడదు

    జవాబు : మొబైల్ ఫోన్, స్మార్ట్‌వాచ్ లేదా కాలిక్యులేటర్, ఏవైనా రాతలతో చిట్టీలు, బ్లూటూత్ లేదా ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు తీసుకెళ్లవద్దు.

    ప్రశ్న : పరీక్ష సమయంలో ఏం చేయకూడదు

    జవాబు : తొందరపడి సమాధానం రాయకండి. ప్రశ్న సగం చదివేసి సమాధానం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉండకండి. ఒకే ప్రశ్న గురించి సమయం ఎక్కువ వృథా చేయకుడదు. భయపడకండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి. ముఖ్యంగా పక్కవారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయకండి.

    ప్రశ్న : గణితంలో బాగా స్కోర్ ఎలా చేయాలి?

    జవాబు : సీబీఎస్ఈ గణిత పరీక్షలో బాగా స్కోర్ చేయడానికి, చదవడమే కాకుండా సరైన వ్యూహాన్ని కలిగి ఉండటం కూడా చాలా అవసరం. NCERTని పూర్తిగా సమీక్షించండి. చాలా ప్రశ్నలు NCERT నుండి మాత్రమే వస్తాయి. ముఖ్యమైన సూత్రాలు, సిద్ధాంతాలను గుర్తుపెట్టుకోండి. గత సంవత్సరం ప్రశ్నపత్రాలు, నమూనా పత్రాలను పరిష్కరించండి. మీకు ఇబ్బందిగా ఉన్న అంశాలను చివరి క్షణంలో పరిష్కరించాలి. పరీక్షకు ఒక రోజు ముందు నార్మల్‌గా రివిజన్ చేయండి. ముందుగా ప్రశ్నపత్రం మొత్తాన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. ముందుగా సులభమైన ప్రశ్నలను పరిష్కరించండి. ఏ ఒక్క ప్రశ్నకూ ఎక్కువ సమయం వెచ్చించకండి.

    ప్రశ్న : విద్యార్థులు వేరే డ్రెస్సులు వేసుకోవచ్చా?

    జవాబు : CBSE బోర్డు పరీక్షలకు విద్యార్థులు తమ పాఠశాల సూచించిన యూనిఫామ్ ధరించాలి, ఐడీ కార్డు వేసుకోవాలి. ప్రైవేట్ అభ్యర్థులు తేలికైన, సరళమైన దుస్తులు ధరించాలి. ఎక్కువ పాకెట్స్, బరువైన బటన్లు లేదా అలంకరణలు లేని దుస్తులు ధరించండి. చలికాలం అయితే ధరించడానికి ఒక సాధారణ స్వెటర్ (ఎటువంటి రాతలు లేదా పెద్ద లోగోలు లేకుండా, ఎక్కువ పాకెట్స్ ఉన్న జాకెట్లు లేదా హూడీలు ధరించడం మానుకోండి.

    ప్రశ్న : అమ్మాయిలు ఏ విషయాలకు దూరంగా ఉండాలి?

    జవాబు : భారీ ఆభరణాలు(గాజులు, పెద్ద చెవిపోగులు, నెక్లెస్‌లు మొదలైనవి), స్మార్ట్ వాచ్ లేదా ఏదైనా ఇతర డిజిటల వాచ్, చాలా పాకెట్స్ ఉన్న జాకెట్, పెద్ద జుట్టు ఉపకరణాలు లేదా క్లిప్‌లు, పరీక్ష సమయంలో ఇబ్బంది కలిగించే మేకప్ లేదా ఇతర వస్తువులు ఉండకూడదు.

    ప్రశ్న : ప్రైవేట్ అభ్యర్థులకు ప్రత్యేక డ్రెస్ కోడ్ ఉందా?

    జవాబు : ప్రైవేట్ అభ్యర్థులకు స్కూల్ యూనిఫాం తప్పనిసరి కాదు. కానీ వారు ఎక్కువ పాకెట్స్ లేదా డిజైన్లు లేని తేలికైన, సరళమైన దుస్తులను ధరించాలి. పరీక్షల సమయంలో పారదర్శకత కోసం, విద్యార్థులు అనవసరమైన సామగ్రిని తీసుకురావడాన్ని ఆపేందుకు దుస్తుల కోడ్‌లు అవసరం. ఇది కాపీయింగ్‌ను నిరోధించడానికి సహాయపడుతుంది.

