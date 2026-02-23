Edit Profile
    AP PECET 2026 : ఏపీ పీఈసెట్ నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం, పరీక్షలు ఎప్పుడంటే..?

    ఏపీ పీఈసెట్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. మే 3వ తేదీ నుంచి ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభమవుతాయి

    Published on: Feb 23, 2026 8:44 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    రాష్ట్రంలోని యూనివర్శిటీలు, అనుబంధ కాలేజీల్లోని బీపీఈడీ, డీపీఈడీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించి ఏపీ పీఈసెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ప్రస్తుతం ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

    ఏపీ పీఈసెట్ నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం
    ఏపీ పీఈసెట్ నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం

    ఏపీ పీఈసెట్ (APPECET-2026) నోటిఫికేషన్ ద్వారా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను బి.పి.ఎడ్ (B.P.Ed), డి.పి.ఎడ్ (D.P.Ed) కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఫైన్ లేకుండా ఏప్రిల్ 30వ తేదీలోపు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక రూ. 1000 ఫైన్ తో మే 15వ తేదీ వరకు, రూ. 2 వేల ఆలస్య రుసుంతో అయితే మే 25వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

    బీపీఎడ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. డి.పి.ఎడ్ కు అయితే ఇంటర్మీడియట్ లేదా తత్సమాన పరీక్ష ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అప్లికేషన్ ఫీజు కింద ఓసీ అభ్యర్థులకు రూ.900, బీసీలకు రూ.800, ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.700 చెల్లించాలి.

    ఏపీ పీఈసెట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్…

    • అభ్యర్థులు ముందుగా https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    • హోం పేజీలోని ఫీజు పేమెంట్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఫీజు చెల్లించాలి.
    • ఆ తర్వాత ఫిల్ అప్లికేషన్ ఫారమ్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    • ఇక్కడ పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడీ, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నెంబర్ ను నమోదు చేయాలి.
    • సబ్మిట్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీ విద్యా అర్హత వివరాలతో పాటు ఫొటో, సంతకం అప్ లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
    • చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.
    • ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ కాపీని పొందొచ్చు.
    • రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ సాయంతో హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    ఏపీ పీఈసెట్ (APPECET-2026) ప్రవేశ పరీక్షలను ఈ ఏడాది ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహిస్తోంది. ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ మే 24 - 25 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. మే 28వ తేదీ నుంచి హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. జూన్ 3వ తేదీ నుంచి ఫిజికల్ మరియు స్కిల్ టెస్టులు నిర్వహిస్తారు. జూన్ 8వ తేదీ వరకు వీటిని నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 7 గంటలకే ఈ పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ పరీక్షలను ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్శిటీ ప్రాంగణంలో నిర్వహిస్తారు.

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఏపీ పీఈసెట్ కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు

