AP DSC Notification 2026 : ఉగాదికి డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్.. ఖాళీలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ రానుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మేరకు ఉపాధ్యాయ నియామకాలపై కసరత్తు చేస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతీ సంవత్సరం డీఎస్సీ నిర్వహిస్తామని గతంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ కోసం కసరత్తు జరుగుతోంది. ఈ ఉగాది పండుగ సమయంలో మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం చూస్తోంది. కిందిస్థాయి నుంచి ఖాళీల వివరాలను పాఠశాల విద్యాశాఖ సేకరించినట్టుగా సమాచారం.
ఆదర్శ పాఠశాలలు, ఏపీ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇనిస్టిట్యూషన్లు, సంక్షేమ శాఖల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే ఇందులో ఖాళీలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించారు అధికారులు. మెుత్తం పోస్టులు 3600 వరకు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. కిందటి ఏడాది మిగిలిన పోస్టులు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
అయితే చాలా మంది సిలబస్లో ఏమైనా మార్పులు ఉంటాయా అని అనుమానపడుతున్నారు. కానీ ఈసారి ఉగాదికి వచ్చే డీఎస్సీ సిలబస్లో ఎలాంటి మార్పు చేయడం లేదు. కిందటి ఏడాది డీఎస్సీకి ఇచ్చిన సిలబస్, మార్గదర్శకాలే ఉంటాయి. ఇప్పటికే ప్రిపేర్ అవుతున్నవారు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రిపరేషన్ కొనసాగించవచ్చు. ప్రత్యేక డీఎస్సీ సిలబస్ ఇప్పటికే వెబ్సైట్లో ఉంది. ఆంగ్ల భాష ప్రావీణ్యం పరీక్ష, కంప్యూటర్ ప్రావీణ్యం పరీక్షపై ప్రస్తుతానికి ఆలోచన లేదు.
నిజానికి ఇంగ్లీష్ ఫ్రొఫిషియెన్సీ టెస్టుతో పాటు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ టెస్టులు కూడా నిర్వహించాలని భావించింది ప్రభుత్వం. ఇంగ్లీష్ మీడియం బోధనలో ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండటమే కాకుండా పాఠశాల స్థాయిలోనే పిల్లలకు బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అందించవచ్చని విద్యాశాఖ లెక్కలు వేసుకుంది. కానీ ప్రస్తుతానికి ఉగాది డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్లో దీని గురించి ప్రస్తావన ఉండదు.
గతేడాది రిక్రూట్ చేసిన మెగా డీఎస్సీలో భాగంగా దాదాపు 406 పోస్టులు మిగిలాయి. వీటితో పాటు కొత్తగా ఖాళీ అయ్యే పోస్టులతో కలిపి డీఎస్సీని ఉగాదికి ఇస్తారు. ఇప్పటికే అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా విద్యాశాఖ వివరాలను సేకరించింది. మరోవైపు వచ్చే వేసవి సెలవుల్లో టీచర్ల ప్రమోషన్లు, బదిలీల ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం అనుకుంటోంది.
ఇటీవల మంత్రి సవిత కూడా డీఎస్సీ గురించి మాట్లాడారు. త్వరలో డీఎస్సీ రాబోతోందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండే కీలక స్థానాల్లో బీసీ యువత ఉండాలన్నది సీఎం చంద్రబాబు సంకల్పమన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే సివిల్ సర్వీసెస్, డీఎస్సీ వంటి పోటీ పరీక్షలకు ఉచిత కోచింగ్ అందజేయాలని నిర్ణయించారన్నారు. త్వరలో రాబోయే డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్కు బీసీ స్టడీ సర్కిల్లో ఉచిత కోచింగ్ అందిస్తామని ఇటీవల వెల్లడించారు.