    Agniveer Recruitment 2026 : ఇండియన్ ఆర్మీలో 25,000 అగ్నివీర్ పోస్టులు- నేటి నుంచే రిజిస్ట్రేషన్​!

    అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్​ని భారత సైన్యం విడుదల చేసింది. ఈ దఫా రిక్రూట్​మెంట్​లో 25వేలకుపైగా మందిని తీసుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రిజిస్ట్రేషన్​, ఫీజు సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 13, 2026 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత సైన్యంలో చేరి, దేశానికి సేవ చేయాలని సంకల్పిస్తున్న వారికి అలర్ట్​! అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్​ని భారత సైన్యం విడుదల చేసింది. ఇండియన్​ ఆర్మీ అధికారిక వెబ్​సైట్​ (joinindianarmy.nic.in) లోకి వెళ్లి ఈ నోటిఫికేషన్​ని చెక్​ చేసుకోవచ్చు. నోటిఫికేషన్​ ప్రకారం.. జీడీ (జనరల్​ డ్యూటీ), టెక్నికల్​, క్లర్క్​/ స్టోర్​కీపర్​ టెక్నికల్​, ట్రేడ్స్​మన్​, సోల్జర్​ ఫార్మా, సోల్జర్​ టెక్నికల్​ నర్సింగ్​ అసిస్టెంట్​, ఉమెన్​ మిలిటరీ పోలీసు తదితర విభాగాల్లో మొత్తం 25వేలకుపైగా పోస్టులకు ఈ దఫా రిక్రూట్​మెంట్​ జరగనుంది.

    అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 వివరాలు..
    అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 వివరాలు..

    అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    అధికారిక నోటిఫికేషన్​ ప్రకారం.. ఈ అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 13, శుక్రవారం నాడు ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకునేందుకు ఏప్రిల్​ 1 వరకు గడువు ఉంది. అగ్నిపథ్​ స్కీమ్​లో భాగంగా ఈ రిక్రూట్​మెంట్​ జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతుంది. ఇందులో ఎంపికైన అభ్యర్థులు నాలుగేళ్ల పాటు సైన్యంలో సేవలందిస్తారు.

    ఆన్​లైన్​ టెస్ట్​ జూన్​ 1 నుంచి 6 మధ్యలో ఉండొచ్చు. అడ్మిట్​ కార్డు, ఫలితాల తేదీపై భారత సైన్యం తర్వాత ప్రకటన విడుదల చేసింది.

    అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- వేకెన్సీలు, అర్హత ప్రమాణాలు..

    పోస్టు బట్టి వేకెన్సీలకు అర్హత 8వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి, డిగ్రీ వరకు ఉంటుంది. అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 కోసం అప్లై చేయాలని భావిస్తున్న వారి వయస్సు 17.5ఏళ్ల నుంచి 21ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. అభ్యర్థి కనీస ఎత్తు 170 సె.మీ ఉండాలి. వీటితో పాటు మరిన్ని అర్హత ప్రమాణాలు తెలుసుకునేందుకు అభ్యర్థులు అధికారిక నోటిఫికేషన్​ని చూడాల్సి ఉంటుంది.

    అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ, పరీక్ష పాటర్న్​..

    ఇండియన్​ ఆర్మీలో చేరాలని భావిస్తున్న వారు అగ్నివీర్​ 2026 ఎంపిక ప్రక్రియ గురించి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఈ సెలక్షన్​ ప్రాసెస్​ అనేది మూడు భాగాల్లో జరుగుతుంది. అవి.. కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్ట్​ (సీబీటీ), రిక్రూట్​మెంట్​ ర్యాలీ, డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​.

    ఆన్​లైన్​ పరీక్షని సీఈసీ అని కూడా అంటారు. ఇందులో జనరల్​ సైన్స్​, జనరల్​ జ్ఞాలెడ్జ్​, మ్యాథ్స్​, లాజికల్​ రీజనింగ్​, ఫిజిక్స్​, కెమిస్ట్రీ, కంప్యూటర్​ సైన్స్​, జనరల్​ ఇంగ్లీష్​పై ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

    జీడీ పోస్టులకు ఈ పరీక్షలో 50 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇవి 100 మార్కులకు ఉంటాయి. టెక్నికల్​, క్లర్క్​/ స్టోర్​కీపర్​ పోస్టులకు 200 మార్కులకు 50 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

    ఆన్​లైన్​ టెస్ట్​లో క్వాలిఫై అయిన వారు రిక్రూట్​మెంట్​ ర్యాలీలో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో అనేక శారీరక పరీక్షల ఉంటాయి.

    అగ్నివీర్​​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- వేతనం..

    అగ్నివీర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026కి ఎంపికైన వారి నెలవారీ జీతం మొదటి ఏడాది రూ. 30వేల వద్ద ప్రారంభమవుతుంది. అక్కడి నుంచి ప్రతి ఏడాది పెరుగుతూ, నాల్గొవ ఏడాదికి రూ. 40వేల వరకు వెళుతుంది.

    టేక్​హోం శాలరీ మొదటి ఏడాది నుంచి నాల్గొవ ఏడాదికి రూ. 21వేల నుంచి రూ.28వేల వరకు వెళుతుంది. అదనంగా అగ్నివీర్​ కార్పస్​ ఫండ్​ ఉంటుంది. ఇందులో ప్రభుత్వం కూడా నిధులు జమ చేస్తుంది.

    అగ్నివీర్​​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఫీజు..

    అభ్యర్థులు అందరికి రూ. 250. ఆన్​లైన్​లోనే డెబిట్​ కార్డు, క్రెడిట్​ కార్డు, నెట్​ బ్యాంకింగ్​ ద్వారా ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

