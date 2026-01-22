Edit Profile
    ఈ తేదీల్లో ఏపీ, తెలంగాణ అభ్యర్థులకు గుంటూరులో ఆర్మీ అగ్నివీర్ రిక్రూట్‌మెంట్ ర్యాలీ

    ఆర్మీ అగ్నివీర్ రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం చూస్తున్న అభ్యర్థులకు అప్డేట్. ఏపీ, తెలంగాణ అభ్యర్థులకు గుంటూరులో రిక్రూట్‌మెంట్ ర్యాలీ జరగనుంది.

    Updated on: Jan 22, 2026 1:32 PM IST
    By Anand Sai, Guntur
    గుంటూరులో ఆర్మీ అగ్నివీర్ రిక్రూట్‌మెంట్ ర్యాలీ జరగనుంది. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయ మైదానంలో జరగనున్న ఇండియన్ ఆర్మీ అగ్నివీర్ రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీవాస్తవ, ఆర్మీ రిక్రూటింగ్ డైరెక్టర్ కల్నల్ రజత్ సువర్ణ పరిశీలించారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం (X)
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం (X)

    ఈ ర్యాలీ ఫిబ్రవరి 17 నుండి 27 వరకు జరగనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండింటికీ చెందిన పురుష అభ్యర్థులకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. నియామక ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు లోపాలు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టుగా జాయింట్ కలెక్టర్ నొక్కి చెప్పారు. అభ్యర్థులు ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకున్నారని, జనరల్ డ్యూటీ, టెక్నికల్, క్లరికల్, స్టోర్ కీపర్, ట్రేడ్స్‌మన్ కేటగిరీలకు నియామకాలు జరుగుతాయన్నారు.

    ఎంపిక ప్రక్రియ నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలోని సింథటిక్ ట్రాక్‌పై 1.6 కి.మీ పరుగుతో ప్రారంభమవుతుంది. అభ్యర్థులు స్పైక్ బూట్లు లేదా కనీసం సాధారణ స్పోర్ట్స్ బూట్లు ధరించాలని అధికారులు సూచించారు. తరువాత శారీరక పరీక్షలు ఉంటాయి. వాటిలో పుల్-అప్స్, జిగ్-జాగ్ పరుగు, తొమ్మిది అడుగుల లాంగ్ జంప్ ఉంటాయి. ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఎత్తు, బరువు కొలతలు, రాత పరీక్ష, డ్రగ్ స్క్రీనింగ్, వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

    రన్నింగ్ అర్ధరాత్రి ప్రారంభమవుతుందని కల్నల్ సువర్ణ పేర్కొన్నారు. అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకున్నారన్నారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు వారి ఈ మెయిల్‌కు నియామక ఉత్తర్వులు పంపిస్తామన్నారు.

