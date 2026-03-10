Edit Profile
    AP PGCET 2026 Updates : ఏపీ పీజీసెట్ దరఖాస్తుల గడువు పొడిగింపు - ముఖ్యమైన తేదీలు

    AP Post Graduation Common Entrance Test - 2026 : ఏపీ పీజీ సెట్ - 2026 కు సంబంధించి అధికారులు కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల గడువును పొడిగించారు. అర్హులైన విద్యార్థులు ఆలస్య రుసుం లేకుండా మార్చి 19వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Mar 10, 2026 7:01 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ఏపీలో పీజీ చేరాలనుకుంటున్న విద్యార్థులకు మరో అప్డేట్ వచ్చింది. ఏపీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్‌ కామన్‌ ఎంట్రన్స్‌ టెస్ట్‌ - 2026 దరఖాస్తులను గడువును పొడిగించారు. ముందుగా ప్రకటించిన తేదీల ప్రకారం… మార్చి 9వ తేదీతో దరఖాస్తుల గడువు(లేట్ ఫీజు లేకుండా) పూర్తి అయింది. అయితే ఈ గడువు మార్చి 19వ తేదీ వరకు పొడిగించారు. ఈ మేరకు అధికారులు ప్రకటన విడుదల చేశారు.

    ఏపీ పీజీసెట్ 2026 (image source istock)
    పీ పీజీ సెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా 2026 -27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ రాష్ట్రంలోని విశ్వవిద్యాలయాలు, వాటి అనుబంధ పీజీ కళాశాలల్లో పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సుల్లో (PG Courses) ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. ఈ ఏడాది శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్శిటీ ప్రవేశ పరీక్ష బాధ్యతలను చూస్తోంది.

    ముఖ్యమైన తేదీలు…

    అర్హులైన విద్యార్థులు… మార్చి 19వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక రూ.1000 అపరాధ రుసుముతో మార్చి 23 వరకు, రూ.2000 అపరాధ రుసుముతో మార్చి 27 వరకు, రూ.4000 అపరాధ రుసుముతో మార్చి 31వ తేదీ వరకు దరఖాస్తుకు అవకాశం ఉంటుంది.

    ఇక రూ.10,000 అపరాధ రుసుముతో ఏప్రిల్ 4 వరకు దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చు. ఏపీ పీజీసెట్ 2026 కి సంబంధించిన ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఏప్రిల్ 5వ తేదీన అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇక ఏప్రిల్ 20వ తేదీన హాల్ టికెట్లు విడుదలవుతాయి. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు మే 5 నుంచి 11వ తేదీల మధ్య ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

    ఏపీ పీజీసెట్ ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉన్న 16 విశ్వవిద్యాలయాలు, వాటి అనుబంధ పీజీ కాలేజీల్లో 145కి పైగా పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. ఏపీ పీజీసెట్ రాసేందుకు అభ్యర్థులు డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. సంబంధిత సబ్జెక్టులతో పాటు సోషియాలజీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్ వాటి కోర్సుల్లో కూడా ప్రవేశాలు పొందొచ్చు

    ఏపీ పీజీసెట్ - 2026 రాతపరీక్షలో సాధించిన ర్యాంకుల ఆధారంనే ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. యూనివర్సిటీ వారీగా అందుబాటులో ఉన్న సీట్లలో 85 శాతం సీట్లు స్థానిక విద్యార్థులకు కేటాయిస్తారు. ఫలితాల విడుదల తర్వాత కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ ను విడుదల చేసి అడ్మిషన్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్ పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా సీట్లు మిగిలితే… స్పాట్ అడ్మిషన్లకు మార్గదర్శకాలను ప్రకటిస్తారు.

