AP PGECET 2026 : ఏప్రిల్ 28 నుంచి ఏపీ పీజీఈసెట్ 2026.. హాల్టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇలా
AP PGECET 2026 Exams : ఏపీ పీజీఈసెట్ 2026 పరీక్షలకు టైమ్ దగ్గర పడింది. ఈ పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి హాల్టికెడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజినీరింగ్ కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ (ఏపీ పీజీఈసెట్)-2026 పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూఎంఈ, ఎంటెక్, ఎంఫార్మసీ, ఫార్మ్.డి కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు. ఈ ఏడాది ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ ఈ ప్రవేశ పరీక్ష బాధ్యతలను చూస్తోంది.
'ఎంటెక్, ఎంఫార్మసీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే పీజీఈసెట్ను ఈ నెల 28 నుంచి 30 వరకు నిర్వహిస్తున్నాం. మొత్తం 12,102 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం రెండు విడతలుగా పరీక్షలు ఉంటాయి. ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతి ఉండదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 18 పట్టణాల్లో 26 పరీక్షాకేంద్రాల్లో పరీక్షలు జరుగుతాయి.' అని ఉన్నత విద్యామండలి కార్యదర్శి తిరుపతిరావు ప్రకటించారు.
హాల్ టికెట్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి?
- అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి: cets.apsche.ap.gov.in/PGCET.
- హోమ్పేజీలో ఉన్న డౌన్లోడ్ హాల్ టికెట్ మీద క్లిక్ చేయండి.
- APPGCET 2026 Hall Ticket Downloadకి వెళ్తారు.
- మీ లాగిన్ వివరాలను (అప్లికేషన్ ID, అర్హత పరీక్ష హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ) నమోదు చేయండి.
- పరీక్ష కోసం హాల్ టికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసి, ప్రింట్ తీసుకోండి.
ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి నేరుగా హాల్టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఏపీ పీజీఈసెట్ 2026 ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియకు మార్చి 6 వరకు అవకాశం ఇచ్చారు అభ్యర్థులు లేట్ ఫీజుతో మార్చి 23వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకునేందుకు ఛాన్స్ ఉండేది. అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ 24-03-2026 నుంచి 25-03-2026 చేసుకున్నారు అభ్యర్థులు. ఏప్రిల్ 15 నుంచి హాల్టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఏపీ పీజీఈసెట్ 2026 సంబంధించిన పరీక్షలను ఏప్రిల్ 28, 29, 30 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు. ప్రాథమిక కీలు 06-05-2026 విడుదల చేస్తారు. ప్రాథమిక కీలపై అభ్యంతరాలు స్వీకరణ 08-05-2026 రోజున ఉంటుంది. 14-05-2026 ఫలితాల ప్రకటన ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు అభ్యర్థులు ముఖ్యమైన తేదీలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
ఎంట్రెన్స్ టెస్టులో అభ్యర్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టి సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్ పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా సీట్లు మిగిలితే స్పాట్ అడ్మిషన్లకు మార్గదర్శకాలను ప్రకటిస్తారు.
