మెడికల్ ఆఫీసర్ల పోస్టుల భర్తీకి ఆన్లైన్ కౌన్సెలింగ్.. 34 గంటల్లో పోస్టింగులు
Medical Officers Posts : మెడికల్ ఆఫీసర్ల పోస్టుల భర్తీని తొలిసారిగా ఆన్లైన్ కౌన్సెలింగ్ ద్వారా చేయనున్నారు. 34 గంటల్లోగా ప్రక్రియ ముగించేలా అధికారులు ప్లాన్ చేశారు.
ప్రజారోగ్య శాఖ(డైరెక్టర్ అఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్-డీహెచ్) ద్వారా మెడికల్ ఆఫీసర్ల పోస్టుల భర్తీని తొలిసారిగా ఆన్లైన్ కౌన్సెలింగ్ ద్వారా నిర్వహించబోతున్నట్లు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు. ఎంబీబీఎస్ అర్హతతో సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్(సీఏఎస్) పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి అత్యంత పారదర్శక విధానంలో పోస్టింగ్ ఉత్తర్వులను ఆన్లైన్ ద్వారా కౌన్సెలింగ్ ద్వారా ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పారు.
ఏపీ ఆన్లైన్ వారి సహకారంతో సోమవారం(మార్చి 30) నుంచి నిర్వహించబోతున్న కౌన్సెలింగ్ పోస్టింగ్ ఉత్తర్వుల జారీ 34 గంటల్లోగానే ముగుస్తుందని వెల్లడించారు. అభ్యర్థులు ఇచ్చిన ఆప్షనకు అనుగుణంగా 611 వైద్యుల నియామక పోస్టింగు ఉత్తర్వులను ఆటోమేటిగ్గా ఆన్లైన్ ద్వారానే ఇస్తామని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలు అనుసరించి(రిజర్వేషన్, ఇతర) అభ్యర్థులకు పోస్టింగులు ఇస్తామని తెలిపారు.
సాధారణంగా కౌన్సెలింగ్ కేంద్రాలకు అభ్యర్థులు వెళ్లి అక్కడ ప్రకటించిన వివరాల మేరకు పోస్టింగులు పొందారు. ఈ విధానంలో ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. నిర్వహణ ఏర్పాట్లు పెద్ద స్థాయిలో చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ విధానానికి భిన్నంగా.. అభ్యర్థులకు సానుకూలంగా ఉండేలా.. పారదర్శకత మరింత పెరిగేలా ఆన్లైన్ కౌన్సెలింగ్ జరగబోతుంది.
ఆసుపత్రుల వారీగా ప్రకటించిన పోస్టులన్నింటికి ప్రాధాన్య క్రమంలో అభ్యర్థులు అప్షను ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంది. ఇందులో ఎటువంటి పరిమితులు లేవు. దీనికి అనుగుణంగా అభ్యర్ధులు ఆప్షన్ల నమోదు విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో మెడికల్ ఆఫీసర్లు, బోధనాసుపత్రుల్లో ట్యూటర్ల కేటగిరిల్లో కలిపి మొత్తం 638 పోస్టులకు ఎంపికచేసిన వారి జాబితాను ఇటీవల వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నియామకాల బోర్డు ప్రకటించింది. నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన అనంతరం పలు పోస్టులు పెరిగాయి. ఇలా మొత్తం 638 పోస్టుల్లో 124 ట్యూటర్ల పోస్టులు ఉన్నాయి.
వెరిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉన్నందున స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఉన్న పోస్టులు మినహాయించి, మిగిలిన 611 పోస్టుల భర్తీకి అభ్యర్థుల నుంచి సోమవారం ఉదయం 11 నుంచి మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటల మధ్య (మొత్తం 31 గంటలు) అప్షన్లు స్వీకరిస్తారు.
అనంతరం రెండు, మూడు గంటల వ్యవధిలో సదరు ఆసుపత్రుల పేర్లతో అభ్యర్థులు నమోదు చేసిన మొయిళ్లకు పోస్టింగు ఉత్తర్వులు ఆటోమేటిగ్గా వెళ్తాయి. పోస్టింగు ఉత్తర్వులు పొందిన వారు సదరు జిల్లాల వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల కార్యాలయాలు, బోధనాసుపత్రుల్లో 15 రోజుల్లోగా రిపోర్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడే సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ జరుగుతుందని డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ డాక్టర్ పద్మావతి తెలిపారు. సీహెచ్ఎఫ్ డబ్ల్యూ, డీఎంఈ, రిక్రూట్మెంటు బోర్డు వెబ్సైట్లో పూర్తి సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపారు.
అభ్యర్థులకు సోమవారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి వెబ్సైట్లో లాగిన్ https://aphfw-rec.aptonline.inకు అవకాశాన్ని కల్పిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.
