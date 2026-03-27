    క్లాస్‌రూమ్‌లో విద్యార్థినికి ప్రొఫెసర్ 'ప్రపోజల్'.. బెంగళూరు మెడికల్ కాలేజీలో కలకలం, చెప్పులతో దాడి

    బెంగళూరు శివార్లలోని ఒక మెడికల్ కాలేజీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ క్లాస్‌రూమ్‌లోనే విద్యార్థినికి ప్రపోజ్ చేయడం కలకలం రేపింది. ఆగ్రహించిన విద్యార్థులు అతడిని చెప్పులతో కొట్టారు. పోలీసులు సదరు ప్రొఫెసర్‌పై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు చేశారు.

    Published on: Mar 27, 2026 7:45 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala, BENGALURU
    పాఠాలు చెప్పి విద్యార్థులను భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన ఒక ప్రొఫెసర్.. క్లాస్‌రూమ్‌లోనే హద్దులు మీరి ప్రవర్తించిన ఘటన బెంగళూరులో వెలుగుచూసింది. మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతున్న ఓ విద్యార్థినికి అందరి ముందే 'ప్రపోజ్' చేసిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌పై పోలీసులు లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

    మెడికల్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్ అరెస్టు (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)
    అసలేం జరిగింది?

    బెంగళూరు శివార్లలోని నేలమంగళ తాలూకాలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో మార్చి 23న ఈ అవాంఛనీయ ఘటన జరిగింది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోల ప్రకారం.. సదరు ప్రొఫెసర్ క్లాస్‌రూమ్‌లో మైక్ పట్టుకుని విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆ విద్యార్థిని గతంలోనే తనపై ప్రేమను వ్యక్తపరిచిందని ఆయన అందరి ముందు క్లెయిమ్ చేశారు.

    దీనిని తీవ్రంగా ఖండించిన ఆ విద్యార్థిని.. అందరి ముందే ప్రొఫెసర్‌ను నిలదీసింది. "నేను ఎప్పుడు చెప్పాను? ఆధారాలు చూపించండి" అంటూ ఆమె గట్టిగా ప్రశ్నించింది. తాను అలాంటి పనేమీ చేయలేదని స్పష్టం చేసింది.

    చెప్పులతో దాడి చేసిన విద్యార్థులు

    క్లాస్‌రూమ్‌లో వాగ్వాదం కాసేపటికి సద్దుమణిగినా, ఆ ప్రొఫెసర్ బయటకు రాగానే పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. సదరు విద్యార్థినితో పాటు ఆమె తోటి క్లాస్‌మేట్స్ అందరూ కలిసి ప్రొఫెసర్‌ను చుట్టుముట్టారు. ప్రొఫెసర్ ప్రవర్తనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ కొందరు విద్యార్థులు ఆయనపై చెప్పులతో దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో తోపులాట జరగడం, విద్యార్థులు నినాదాలు చేయడం వీడియోల్లో కనిపిస్తోంది.

    పోలీస్ కేసు నమోదు

    ఈ ఘటనపై కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గురువారం నేలమంగళ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీని ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుడైన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

    • సెక్షన్ 74: మహిళా గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా దాడి చేయడం లేదా నేరపూరిత బలాన్ని ప్రయోగించడం.
    • సెక్షన్ 75(1): లైంగిక వేధింపులు.
    • సెక్షన్ 329(3): అతిక్రమణ (Criminal Trespass).

    గతంలోనే ఫిర్యాదులు

    సదరు ప్రొఫెసర్ ప్రవర్తన గత కొంతకాలంగా అభ్యంతరకరంగానే ఉందని ఎఫ్ఐఆర్ (FIR)లో పేర్కొన్నారు. ఆయన విద్యార్థినులను లైంగికంగా వేధిస్తున్నారని, దీనిపై రక్షణ కల్పించాలని విద్యార్థులు ఇదివరకే కాలేజీ యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అతడిని క్యాంపస్‌లోకి రాకుండా నిషేధించినప్పటికీ.. మార్చి 23న అనుమతి లేకుండా లోపలికి ప్రవేశించి (Trespass) ఈ అరాచకానికి పాల్పడినట్లు ప్రిన్సిపాల్ తన ఫిర్యాదులో వివరించారు. ఈ వ్యవహారంపై పోలీసులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

