క్లాస్రూమ్లో విద్యార్థినికి ప్రొఫెసర్ 'ప్రపోజల్'.. బెంగళూరు మెడికల్ కాలేజీలో కలకలం, చెప్పులతో దాడి
బెంగళూరు శివార్లలోని ఒక మెడికల్ కాలేజీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ క్లాస్రూమ్లోనే విద్యార్థినికి ప్రపోజ్ చేయడం కలకలం రేపింది. ఆగ్రహించిన విద్యార్థులు అతడిని చెప్పులతో కొట్టారు. పోలీసులు సదరు ప్రొఫెసర్పై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు చేశారు.
పాఠాలు చెప్పి విద్యార్థులను భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన ఒక ప్రొఫెసర్.. క్లాస్రూమ్లోనే హద్దులు మీరి ప్రవర్తించిన ఘటన బెంగళూరులో వెలుగుచూసింది. మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతున్న ఓ విద్యార్థినికి అందరి ముందే 'ప్రపోజ్' చేసిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్పై పోలీసులు లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
అసలేం జరిగింది?
బెంగళూరు శివార్లలోని నేలమంగళ తాలూకాలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో మార్చి 23న ఈ అవాంఛనీయ ఘటన జరిగింది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోల ప్రకారం.. సదరు ప్రొఫెసర్ క్లాస్రూమ్లో మైక్ పట్టుకుని విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆ విద్యార్థిని గతంలోనే తనపై ప్రేమను వ్యక్తపరిచిందని ఆయన అందరి ముందు క్లెయిమ్ చేశారు.
దీనిని తీవ్రంగా ఖండించిన ఆ విద్యార్థిని.. అందరి ముందే ప్రొఫెసర్ను నిలదీసింది. "నేను ఎప్పుడు చెప్పాను? ఆధారాలు చూపించండి" అంటూ ఆమె గట్టిగా ప్రశ్నించింది. తాను అలాంటి పనేమీ చేయలేదని స్పష్టం చేసింది.
చెప్పులతో దాడి చేసిన విద్యార్థులు
క్లాస్రూమ్లో వాగ్వాదం కాసేపటికి సద్దుమణిగినా, ఆ ప్రొఫెసర్ బయటకు రాగానే పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. సదరు విద్యార్థినితో పాటు ఆమె తోటి క్లాస్మేట్స్ అందరూ కలిసి ప్రొఫెసర్ను చుట్టుముట్టారు. ప్రొఫెసర్ ప్రవర్తనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ కొందరు విద్యార్థులు ఆయనపై చెప్పులతో దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో తోపులాట జరగడం, విద్యార్థులు నినాదాలు చేయడం వీడియోల్లో కనిపిస్తోంది.
పోలీస్ కేసు నమోదు
ఈ ఘటనపై కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గురువారం నేలమంగళ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీని ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుడైన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
- సెక్షన్ 74: మహిళా గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా దాడి చేయడం లేదా నేరపూరిత బలాన్ని ప్రయోగించడం.
- సెక్షన్ 75(1): లైంగిక వేధింపులు.
- సెక్షన్ 329(3): అతిక్రమణ (Criminal Trespass).
గతంలోనే ఫిర్యాదులు
సదరు ప్రొఫెసర్ ప్రవర్తన గత కొంతకాలంగా అభ్యంతరకరంగానే ఉందని ఎఫ్ఐఆర్ (FIR)లో పేర్కొన్నారు. ఆయన విద్యార్థినులను లైంగికంగా వేధిస్తున్నారని, దీనిపై రక్షణ కల్పించాలని విద్యార్థులు ఇదివరకే కాలేజీ యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అతడిని క్యాంపస్లోకి రాకుండా నిషేధించినప్పటికీ.. మార్చి 23న అనుమతి లేకుండా లోపలికి ప్రవేశించి (Trespass) ఈ అరాచకానికి పాల్పడినట్లు ప్రిన్సిపాల్ తన ఫిర్యాదులో వివరించారు. ఈ వ్యవహారంపై పోలీసులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.