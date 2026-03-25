284 సీనియర్ రెసిడెంట్ పోస్టులు.. ఆన్లైన్లో అప్లై చేయండి.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే!
Senior Resident Posts : రాష్ట్రంలోని 284 సీనియర్ రెసిడెంట్ పోస్టులను డీఎంఈ నోటిఫై చేసింది. అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలని తెలిపింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు, వాటి అనుబంధ జనరల్ ఆసుపత్రులలో 284 సీనియర్ రెసిడెంట్ పోస్టులను వైద్య విద్యా డైరెక్టరేట్(డీఎంఈ) నోటిఫై చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు, వాటి అనుబంధ జనరల్ ఆసుపత్రులలో ఈ పోస్టులను ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితికి భర్తీ చేయనున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు అర్హత పొందాలంటే సీనియర్ రెసిడెన్సీ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి.
ఎండీ, ఎంఎస్, డీఎన్బీ అర్హతలు గల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదువుకున్న వారిని స్థానిక అభ్యర్థులుగా పరిగణిస్తారు. అయితే స్థానికేతరులు తప్పనిసరిగా ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్లో నమోదు చేసుకోవాలి. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.80,500 స్టైపెండ్ లభిస్తుంది. దరఖాస్తులను 2026 మార్చి 25 నుండి మార్చి 29 వరకు డీఎంఈ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో సమర్పించవచ్చు.
- అనాటమీ 29
- ఫిజియాలజీ 22
- బయోకెమిస్ట్రీ 33
- ఫార్మకాలజీ 28
- పాథాలజీ 32
- మైక్రోబయాలజీ 30
- ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ 18
- కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ 24
- అత్యవసర వైద్యం 34
ఇదిలా ఉండగా ఆల్ ఇండియా కోటా కింద తమ చదువులను పూర్తి చేసుకున్న అభ్యర్థులు తమకు కూడా అర్హత కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఆల్ ఇండియా కోటా ద్వారా చదువుకున్నామని, కానీ ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో సీనియర్ రెసిడెన్సీ అవకాశాన్ని నిరాకరిస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
సాధారణ, ప్రాంతీయ ఆసుపత్రుల మధ్య బదిలీ చేయడం వల్ల వైద్యపరమైన అనుభవం పరిమితమవుతుందని పేర్కొంటూ.. కొంతమంది వైద్యులు పోస్టింగ్ విధానంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాన బోధనా ఆసుపత్రులలో పూర్తి పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేయడానికి అనుమతించాలని కోరారు.
అంతేకాకుండా సూపర్-స్పెషాలిటీ సీట్లు పొందిన పలువురు అభ్యర్థులు తమ సీనియర్ రెసిడెన్సీని మధ్యలోనే వదిలివేయడంతో ఖాళీలు ఏర్పడుతున్నాయని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More