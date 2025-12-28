Edit Profile
    నాబార్డ్‌లో యంగ్ ప్రొఫెషనల్ కొలువులు: నెలకు 70 వేలు స్టైపెండ్.. గడువు జనవరి 12

    నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ (NABARD) యంగ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 70,000 గౌరవ వేతనం లభిస్తుంది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు జనవరి 12, 2026 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    Published on: Dec 28, 2025 12:09 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    వ్యవసాయం, గ్రామీణాభివృద్ధి రంగంలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే యువతకు నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ (NABARD) ఒక అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. నాబార్డ్ తన 'యంగ్ ప్రొఫెషనల్' ప్రోగ్రామ్ కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు నాబార్డ్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ nabard.org ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు.

    ముఖ్యమైన వివరాలు:

    దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జనవరి 12, 2026.

    నియామక కాలపరిమితి: మొదట ఏడాది కాలానికి ఈ నియామకం ఉంటుంది. అభ్యర్థి పనితీరు, సంస్థ అవసరాలను బట్టి దీనిని గరిష్టంగా మూడేళ్ల వరకు పొడిగించే అవకాశం ఉంది.

    స్టైపెండ్: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ. 70,000 స్టైపెండ్ అందిస్తారు. అయితే, నిబంధనల ప్రకారం వర్తించే ఆదాయపు పన్ను (TDS) మినహాయించిన తర్వాతే ఈ మొత్తాన్ని చెల్లిస్తారు.

    అర్హతలు ఏమిటి?

    ఈ ప్రోగ్రామ్‌కు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు భారతీయ పౌరులై ఉండాలి. నవంబర్ 1, 2025 నాటికి అభ్యర్థుల వయసు 21 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. పోస్టుల వారీగా విద్యార్హతలు, అనుభవం, ఇతర వివరాల కోసం అభ్యర్థులు నాబార్డ్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోని అనుబంధం-1 (Annexure-I) చూడవచ్చు.

    ఎంపిక విధానం: అభ్యర్థుల ఎంపిక రెండు దశల్లో జరుగుతుంది.

    అప్లికేషన్ స్క్రీనింగ్: మొదట వచ్చిన దరఖాస్తులను స్క్రీనింగ్ కమిటీ పరిశీలిస్తుంది. అభ్యర్థుల అకడమిక్ మెరిట్, పని అనుభవం, వారు సమర్పించిన 'స్టేట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెంట్' ఆధారంగా ఇంటర్వ్యూకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

    ఇంటర్వ్యూ & ప్రెజెంటేషన్: షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థులకు యంగ్ ప్రొఫెషనల్ సెలక్షన్ కమిటీ (YPSC) ఇంటర్వ్యూ, ప్రెజెంటేషన్ నిర్వహిస్తుంది. ఈ రెండింటిలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

    విభాగంమొత్తం ఖాళీలు
    క్లైమేట్ యాక్షన్ అండ్ సస్టేనేబులిటీ3
    ఎకనామిక్స్3
    డేటా సైన్స్4
    సైబర్ సెక్యూరిటీ1
    అకడమిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్2
    గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్1
    పీఆర్, ఔట్ రీచ్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్2
    ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ12
    జియోఇన్ఫర్మేటిక్స్1
    డెవలప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్3
    ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్4
    ఫైనాన్స్6
    UI/UX డిజైనింగ్1
    Software Testing1

    ఎంపికైన అభ్యర్థులు విధుల్లో చేరడానికి ముందు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, వారు ఫిట్‌గా ఉన్నారని నిర్ధారించుకున్నాకే నియామక ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తారు.

    ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?

    అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు నేరుగా నాబార్డ్ వెబ్‌సైట్‌లోని కెరీర్ పేజీకి వెళ్లి ఆన్‌లైన్ ఫారమ్‌ను నింపవచ్చు. జనవరి 12వ తేదీ తర్వాత వచ్చే దరఖాస్తులను పరిగణనలోకి తీసుకోరు. కాబట్టి ఆసక్తి గల వారు గడువులోపే తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

    మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు నాబార్డ్ అధికారిక పోర్టల్‌ను సందర్శించవచ్చు.

