    1900 ఎంప్యానెల్డ్ ఆసుపత్రుల ద్వారా 45,000 మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు వైద్య సేవలు

    ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఈహెచ్ఎస్ కింద వైద్య సదుపాయాలను పొందుతున్నారని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు. ఉద్యోగుల భద్రతకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు.

    Published on: Feb 24, 2026 4:57 PM IST
    By Anand Sai
    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1900 ఎంప్యానెల్డ్ ఆసుపత్రులలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(ఏపీఎస్ఆర్టీసీ)కి చెందిన దాదాపు 45,000 మంది ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబాలు ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం(EHS) కింద వైద్య సదుపాయాలను పొందుతున్నారని రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి.. శాసనసభకు తెలియజేశారు.

    ఏపీఎస్ఆర్టీసీ
    ఏపీఎస్ఆర్టీసీ

    ఆర్టీసీ డిస్పెన్సరీలు లేకపోవడం, ఈహెచ్ఎస్ కింద చికిత్స పొందడంలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల గురించి ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విష్ణు కుమార్ రాజు, వి.పార్థసారథి లేవనెత్తిన ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి. ఈహెచ్ఎస్ కింద సూపర్-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులలో చికిత్స కోసం ప్రభుత్వం రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుందన్నారు. అవసరమైన చోట అదనంగా రూ.2 లక్షలు మంజూరు చేసినట్టుగా మంత్రి అన్నారు.

    ఆర్థిక సహాయం వివరాలను అందిస్తూ.. 2025లోనే 734 మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు రూ.4.85 కోట్లు మెడికల్ రీయింబర్స్‌మెంట్ సౌకర్యం కింద తిరిగి చెల్లించినట్లు రాంప్రసాద్ తెలిపారు.

    ఆర్టీసీ కార్మికుల పెన్షన్ల అంశంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో చర్చించి, ఉద్యోగుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి అసెంబ్లీలో వెల్లడించారు.

    ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆరోగ్యం, భద్రత ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తుందని మంత్రి రాంప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేయడానికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సిబ్బంది అంకితభావంతో చేసిన కృషిని అభినందించారు. విజయవాడలోని కేంద్ర ఆసుపత్రితో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 19 డిస్పెన్సరీల ద్వారా ప్రస్తుతం ఉద్యోగులకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నట్లు ఆయన సభకు తెలియజేశారు.

