    మహా శివరాత్రికి ఈ జిల్లాల్లో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సులు.. అంతేకాదు పాకాల బీచ్ ఫెస్టివల్‌కి కూడా!

    మహా శివరాత్రికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడిపిస్తోంది. అంతేకాదు పాకాల బీచ్ ఫెస్టివల్ కోసం అదనపు సర్వీసులను కూడా ప్లాన్ చేసింది.

    Published on: Feb 14, 2026 7:36 AM IST
    By Anand Sai
    మహా శివరాత్రికి ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాలకు ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను, పాకాల బీచ్ ఫెస్టివల్ కోసం అదనపు సర్వీసులను రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ప్రకటించింది. ప్రకాశం, మార్కాపురం నుంచి శ్రీశైలం (140 బస్సులు), కోటప్పకొండ (78), మొగిలిచెర్ల (25), భైరవకోన (23), త్రిపురాంతకం (12), రామతీర్థంగోడు (5), పుణ్యతీర్థం (5) పుణ్యక్షేత్రాలతోపాటు ప్రధాన శైవక్షేత్రాలకు ఫిబ్రవరి 14, 15 తేదీల్లో ఏడు డిపోల నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు నడపనున్నారు.

    మహా శివరాత్రికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు
    మహా శివరాత్రికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు

    కనిగిరి, గిద్దలూరు నుండి శ్రీశైలం, పొదిలి, దర్శి నుండి కోటప్పకొండ, పొదిలి, కనిగిరి నుండి త్రిపురాంతకం వరకు ప్రత్యక్ష బస్సులను ప్రవేశపెట్టారు. స్త్రీ శక్తి పథకం అమలును దృష్టిలో ఉంచుకుని గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 50 కంటే ఎక్కువ అదనపు బస్సులను ప్లాన్ చేశారు.

    పాకాల బీచ్ ఫెస్టివల్ కోసం కందుకూరు (4), కనిగిరి (2), పొదిలి (2), అద్దంకి (2), ఒంగోలు (2) నుండి 12 ప్రత్యేక బస్సులు నడుస్తాయి. డిమాండ్ ఆధారంగా మరిన్ని సర్వీసులు నడుపుతారు.

    నెల్లూరు జిల్లాలో ఫిబ్రవరి 14 నుండి 16 వరకు జొన్నవాడ, పెంచలకోన, సంగం వంటి దేవాలయాలకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతుంది. జిల్లాలో సుమారు 60 ప్రత్యేక బస్సులు నడుస్తాయి. అలాగే సుమారు 30 అదనపు కనెక్టింగ్ సర్వీసులు ఉంటాయి. కందుకూరు డిపో పెంచలకోన, జొన్నవాడకు 25 బస్సులను నడుపుతుంది. నెల్లూరు-1, నెల్లూరు-2 డిపోలు ఒక్కొక్కటి ఆరు సర్వీసులను నడుపుతాయి. ఆత్మకూరు డిపో పెంచలకోన, సమీపంలోని పుణ్యక్షేత్రాలకు 20 బస్సులను నడుపుతుంది.

    అన్ని బస్సులను ముందస్తు తనిఖీలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. సజావుగా కార్యకలాపాలు జరిగేలా పర్యవేక్షక సిబ్బందిని కూడా నియమించారు. పండుగ సమయంలో సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కోసం భక్తులు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు.

    తిరుపతి రీజియన్‌లో 435 ప్రత్యేక బస్సులు

    చిత్తూరు, అన్నమయ్య జిల్లాల్లోని ప్రధాన శివాలయాలను సందర్శించే భక్తుల కోసం మహా శివరాత్రి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) ఫిబ్రవరి 14 నుండి ఫిబ్రవరి 16 వరకు తిరుపతి ప్రాంతం అంతటా 435 ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను నడపనుంది.

    శ్రీకాళహస్తి, తలకోన, కపిలతీర్థం, గుడిమల్లం, మొగిలి, సంగం, పుంగనూరు, పుత్తూరు, సదాశివకోన, కైలాసకోన, మూలకోన, గుండాలకోన తదితర శైవ క్షేత్రాలతో పాటు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను కలుపుతూ ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను నడుపుతున్నట్లు ఆర్టీసీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

    దీంతోపాటు చిత్తూరు, అన్నమయ్య జిల్లాల్లోని ఏడు కీలక డిపోల పరిధిలో 293 ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు. డిపోల వారీగా కేటాయింపులు చూస్తే ఇలా ఉన్నాయి. శ్రీకాళహస్తి (140), పుత్తూరు (78), మొగిలి (25), గుడిమల్లం (23), తిరుపతి (12), రాజంపేట (8), సంగం (5), పుంగనూరు (2). ప్రధాన మార్గాలలో శ్రీకాళహస్తి-తిరుపతి, తిరుపతి-తలకోన, పుత్తూరు-సదాశివకోన, పుత్తూరు-కైలాసకోన, రాజంపేట-గుండాలకోన ఉన్నాయి.

    ముక్కోటి, కపిలతీర్థం వంటి కీలక ప్రదేశాలలో బుకింగ్ కౌంటర్లు పనిచేస్తాయి. అదనపు డిమాండ్‌ను తీర్చడానికి 50 కి పైగా బస్సులను సిద్ధంగా ఉంచారు. మహా శివరాత్రి సందర్భంగా సురక్షితమైన, ఇబ్బంది లేని తీర్థయాత్ర కోసం భక్తులు ప్రైవేట్ వాహనాల కంటే ప్రత్యేక ఆర్టీసీ సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

