ఏపీ టెట్ కు అప్లయ్ చేశారా...? దగ్గరపడిన గడువు, ఇక ఆలస్యం చేయకండి

ఏపీ టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా… ఈ గడువు దగ్గర పడింది. ఈనెల 23వ తేదీతో అప్లికేషన్ల ప్రాసెస్ ముగియనుంది. కాబట్టి అర్హులైన అభ్యర్థులు వెంటనే అప్లయ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. చివరి వరకు వేచి చూడకుండా…. ముందుగానే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
అర్హులైన అభ్యర్థులు https://tet2dsc.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి. నవంబర్ 23వ తేదీ వరకే ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్ ఫీజు కూడా చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక అభ్యర్థుల కోసం మాక్ టెస్ట్ ఆప్షన్ నవంబర్ 25, 2025న అందుబాటులోకి వస్తుంది. హాల్ టిక్కెట్లు డిసెంబర్ 3, 2025 నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఏపీ టెట్ పరీక్షలు ఎప్పుడంటే…?
ఏపీ టెట్ పరీక్షలు డిసెంబర్ 10, 2025వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ప్రతి రోజూ 2 సెషన్లలో జరుగుతాయి. మొదటి సెషన్ ఉదయం 9.30 నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, రెండవ సెషన్ మధ్యాహ్నం 2.30 నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జరుగుతుంది.మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలుంటాయి. ప్రతిదీ కూడా ఒక మార్కును కలిగి ఉంటుంది. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు.
హోం పేజీలోని కనిపించే రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి.
ముందుగా ఆధార్ నెంబర్ ను ఎంట్రీ చేయాలి. సబ్మిట్ ప్రాసెస్ తర్వాత నిర్ణయించిన ఫీజును చెల్లించుకోవాలి.
ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి.
ఫొటో, సంతకం కూడా అప్ లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఫైనల్ గా సబ్మిట్ ఆప్షన్ పై నొక్కి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.
ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పై నొక్కి రిజిస్ట్రేషన్ కాపీని పొందవచ్చు.
ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్ డెస్క్ నంబర్లను (8121947387, 8125046997, 7995649286, 7995789286, 9963069286, 6281704160) సంప్రదించవచ్చని ఏపీ టెట్ కన్వీనర్ ఎంవీ కృష్ణారెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.