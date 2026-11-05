ఏపీ ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు.. పలు ప్రాంతాల్లో హింసాత్మక ఘటనలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల సందర్భంగా పోలింగ్ రోజున కొన్ని ప్రాంతాల్లో హింస, ఆటంకాలు చోటుచేసుకున్నాయని వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపించింది. ఉన్నతాధికారులు జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో హింసాత్మక ఘటనలు జరిగాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు ఉన్నాయి. ముందుగానే.. 77 జడ్పీటీసీ, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి, మూడు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలను నిలిపివేశారు. మొత్తం 2.61 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనుండగా, వారిలో పురుషుల కంటే మహిళా ఓటర్లే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఉదయం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్, సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు ఉంటుంది.
ప్రకాశం జిల్లాలోని దర్శి, చీమకుర్తి, టంగుటూరు, తల్లూరు మండలాల్లోని పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద గొడవలు జరిగాయి. అలాగే కడప, కర్నూలు, తిరుపతి, చంద్రగిరి, చిత్తూరు ప్రాంతాల్లో కూడా హింసాత్మక ఘటనలు నమోదయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన పోలింగ్ ఏజెంట్లు తమను బూత్ల నుంచి బయటకు పంపేశారని, ఓటర్లను అడ్డుకుంటున్నారని, దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారని ఆరోపణలు రావడంతో కలకలం రేగింది. దీనితో పలు గ్రామాల్లో ప్రతిపక్ష నాయకులు, ఏజెంట్లు ఎన్నికల ప్రక్రియను బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
కడప, నంద్యాల, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో పోలీసుల తీరుపై విమర్శలు, వివాదాలు తలెత్తాయి. కొన్ని చోట్ల ప్రత్యర్థి పార్టీల నాయకుల మధ్య వాగ్వాదాలు జరగగా, మరికొన్ని చోట్ల పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
ప్రకాశం జిల్లాలోని దర్శి నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల్లో ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి, గ్రామాల నుంచి హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. తల్లూరు మండలంలోని కొరపాటివారిపాలెం, శివరామపురం గ్రామాల్లోని పోలింగ్ కేంద్రాల్లోకి తమ ఏజెంట్లను ప్రవేశించకుండా టీడీపీ నాయకులు అడ్డుకున్నారని వైఎస్సార్సీపీ వర్గాలు ఆరోపించాయి. రాజంపల్లిలోని అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి తమ ఏజెంట్లను బలవంతంగా బయటకు పంపారని, రిగ్గింగ్కు వీలు కల్పించేందుకు తానంచింతల నుంచి వారిని తొలగించారని కూడా వైఎస్సార్సీపీ పేర్కొంది.
దర్శిలోని పోలింగ్ కేంద్రాల్లోకి నరసరావుపేట నుంచి సుమారు 100 మంది టీడీపీ కార్యకర్తలు చొరబడ్డారని కూడా ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కొరపాటివారిపాలెంలో షెడ్యూల్డ్ కులాల ఓటర్ల విషయంలో మరో వివాదం తలెత్తింది. తమ కాలనీకి కేటాయించిన పోలింగ్ కేంద్రాన్ని మరో భవనానికి మార్చడంతో తమను ఓటు వేయకుండా అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ఓటు వేయడానికి వెళ్లిన మహిళలు తమను బెదిరించి, వెనక్కి పంపించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
చిమకుర్తి మండలం గోనుగుంటలో, గత రాత్రి వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లను పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్బంధించారని ఆరోపిస్తూ గ్రామస్థులు నిరసన చేపట్టారు. వారు ఎన్నికలను బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించి, ప్రతిపక్ష ఏజెంట్లు లేని సమయంలో టీడీపీ నాయకులు ఓట్లు వేస్తున్నారని ఆరోపించారు.
తంగుటూరు మండలం కొనిజేడులో కూడా పోలింగ్ ప్రక్రియ వివాదాస్పదంగా మారింది. వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరులు పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకోకుండా నిరోధించడానికి ఒంగోలు నుంచి దాదాపు 150 మంది బౌన్సర్లను తీసుకువచ్చారని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆరోపించారు.
ఇక కడప జిల్లా కలసపాడులోని జెడ్పీ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రంలోకి టీడీపీకి చెందిన ఒక మహిళా నాయకురాలు ప్రవేశించి, ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు పాల్పడేందుకు ప్రయత్నించారని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. నందలూరులోనూ ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. తిరుపతి, ప్రొద్దుటూరు, జమ్మలమడుగు నుంచి జీపులు, కార్లలో రౌడీలు వచ్చినట్టుగా స్థానికులు గుర్తించారు. వారిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. అంతకుముందు వారిపైకి స్థానిక మహిళలు కారం కొట్టారు.
సత్యసాయి జిల్లా మాలసముద్రం గ్రామంలో, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు డబ్బు, మద్యం పంచుతున్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో గోరంట్ల సీఐ బోయ శేఖర్ వారిని అడ్డుకున్నారు. దీనిని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీ చరణ్ వ్యతిరేకించారు. తన పార్టీ కార్యకర్తలను అన్యాయంగా లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తున్నారని సీఐపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
అనంతపురం జిల్లా మారుట్లలో, పోలింగ్ కేంద్రం లోపలే వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ, పార్టీ కార్యకర్తలు బ్యాలెట్ బాక్సులను పోలింగ్ కేంద్రం బయటకు తెచ్చి నేలకేసి పడేశారు. తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరిలో, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి పోలింగ్ సమయంలో గొడవలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని టీడీపీ నాయకురాలు పులివర్తి సుధా రెడ్డి ఆరోపించారు. ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ తాను కూడా వెళ్తానని హెచ్చరించిన ఆమె, చెవిరెడ్డిని అదుపులో ఉంచాలని పోలీసులను కోరారు.
నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరు నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, బూత్ ఏజెంట్లను అరెస్టు చేయడంపై ఆ పార్టీ రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు బైరెడ్డి సిద్ధార్థ్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. బూత్ ఏజెంట్లను ఏ చట్టపరమైన ప్రాతిపదికన అరెస్టు చేశారని ఆయన పోలీసులను ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను కాపాడేందుకు పోలీసులు నిష్పక్షపాతంగా, చట్టప్రకారం వ్యవహరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More