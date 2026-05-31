TTD Admissions 2026 : టీటీడీ సంగీత, నృత్య కళాశాలల్లో అడ్మిషన్లు - జూన్ 2 నుంచి దరఖాస్తులు
TTD Music College Admissions 2026 : తిరుపతిలోని టీటీడీ శ్రీ వేంకటేశ్వర సంగీత, నృత్య కళాశాల, ఎస్వీ నాదస్వరం, డోలు పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్లకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు జూన్ 30 లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
TTD Music College Admissions 2026 : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశాలకు సర్వం సిద్ధమైంది. తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర సంగీత, నృత్య కళాశాల, అలాగే ఎస్వీ నాదస్వరం, డోలు పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్లకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది.
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను వివిధ రెగ్యులర్ కోర్సుల్లో చేరడానికి అర్హత, ఆసక్తి గల విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈ కళాశాలల్లో జూన్ 2వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తు ఫారాలను జారీ చేయనున్నట్లు టీటీడీ యాజమాన్యం వెల్లడించింది. భర్తీ చేసిన దరఖాస్తులను సమర్పించడానికి జూన్ 30వ తేదీని చివరి గడువుగా నిర్ణయించారు.
కోర్సుల వివరాలు…
భారతీయ సాంప్రదాయ కళలను విశ్వవ్యాప్తం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ విద్యాసంస్థల్లో అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం ఫుల్ టైమ్ (రెగ్యులర్), పార్ట్ టైమ్ (సాయంత్రం కళాశాల) కోర్సులను అందిస్తున్నారు.
- ముఖ్య విభాగాలు : గాత్రం, వీణ, వేణువు (ఫ్లూట్), వయోలిన్, నాదస్వరం, డోలు, భరతనాట్యం, కూచిపూడి నృత్యం, హరికథ, మృదంగం మరియు ఘటం వంటి అనేక సాంప్రదాయ విభాగాలలో శిక్షణ ఇస్తారు.
- డిగ్రీ - డిప్లొమా కోర్సులు : కళాశాలలో బి.మ్యూజిక్, బి.డ్యాన్స్ (B.Dance) వంటి గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సులతో పాటు విశారద, ప్రవీణ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ఎస్వీ నాదస్వర పాఠశాల : ఇక్కడ సర్టిఫికెట్, డిప్లొమా రెగ్యులర్ కోర్సులతో పాటు ఉద్యోగులు, ఇతర విద్యార్థుల కోసం సాయంత్రం వేళల్లో పార్ట్ టైమ్ కోర్సులను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
దరఖాస్తు విధానం…
ఈ కోర్సులలో చేరాలనుకునే అభ్యర్థులు కళాశాల పనివేళల్లో కార్యాలయానికి స్వయంగా వెళ్లి రూ.50/- ల రుసుము చెల్లించి దరఖాస్తు ఫారాలను పొందవచ్చు.
- విద్యార్హతలు : రెగ్యులర్ (ఫుల్ టైమ్) కోర్సులలో ప్రవేశం పొందాలనుకునే విద్యార్థులు కనీసం 8వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అదేవిధంగా, సాయంత్రం నడిచే పార్ట్ టైమ్ కోర్సులకైతే కనీసం 5వ తరగతి పాసైన వారు అర్హులు.
- హాస్టల్ వసతి : సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ హాస్టల్ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తోంది. అయితే, కేవలం రెగ్యులర్ కోర్సులు చదివే విద్యార్థులకు మాత్రమే ప్రభుత్వ, సంస్థ నిబంధనలకు లోబడి వసతి గృహ సౌకర్యం (హాస్టల్) కల్పించడం జరుగుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ప్రవేశాలు, కోర్సుల వివరాలు, ఫీజుల నిబంధనలకు సంబంధించిన ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా నివృత్తి చేసుకోవడానికి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కళాశాల యాజమాన్యం కేటాయించిన కింది ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
- ల్యాండ్ లైన్: 0877-2264597
- మొబైల్ నంబర్లు: 9848374408, 9440793205, 9642796991
