SVVU Diploma Admissions 2026: పదో తరగతి అర్హతతో తిరుపతిలో పశుసంవర్ధక డిప్లొమా.. నోటిఫికేషన్ విడుదల!
SVVU Diploma Admissions 2026: తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయం డిప్లోమా కోర్సులకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పదో తరగతి పాసై ఆసక్తి ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పశువైద్య రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే విద్యార్థులకు సువర్ణావకాశం. తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ వెంకటేశ్వర పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయం(SVVU), 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను 'డిప్లొమా ఇన్ యానిమల్ హస్బెండ్రీ' (పశుసంవర్ధక డిప్లొమా) కోర్సులో ప్రవేశాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పదో తరగతి పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఈ 2 సంవత్సరాల కోర్సు కోసం ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
SVVU పరిధిలోని మొత్తం 22 పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో (10 ప్రభుత్వ + 12 ప్రైవేట్/అనుబంధ) ఈ కోర్సు అందుబాటులో ఉంది. మొత్తం 990 సీట్లు కేటాయించారు.
అర్హతలు
గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి 10వ తరగతి (SSC) లేదా దానికి సమానమైన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అభ్యర్థుల వయస్సు 31-08-2026 నాటికి 15 ఏళ్ల నుండి 22 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి.(అనగా అభ్యర్థులు 01-09-2004 నుండి 31-08-2011 మధ్య జన్మించి ఉండాలి).
ఎంపిక విధానం
ఈ కోర్సులో ప్రవేశానికి ఎలాంటి ప్రవేశ పరీక్ష ఉండదు. పదో తరగతిలో సాధించిన మార్కుల అగ్రిగేట్ (లేదా ఓవరాల్ GPA), ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వర్తించే రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది.
అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. జనరల్, బీసీ అభ్యర్థులకు రూ. 1000గా ఫీజు నిర్ణయించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ. 550గా ఫీజు ఉంది. ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు 26 మే 2026 నుంచి 15 జూన్ 2026 వరకు చేసుకోవచ్చు.
ఈ రెండేళ్ల పశుసంవర్ధక డిప్లొమా పూర్తి చేసిన వారికి ప్రభుత్వ పశువైద్య విభాగాలు, విలేజ్ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ పోస్టులు, డెయిరీ ఫారాలు, ఫీడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు, ప్రైవేట్ వెటర్నరీ క్లినిక్స్లో అసిస్టెంట్లుగా మంచి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉన్నత చదువులు చదవాలనుకునే వారు తదుపరి వెటర్నరీ కోర్సుల్లో చేరవచ్చు.
దరఖాస్తు చేయడం ఎలా?
అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు SVVU అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మే 26 నుంచి జూన్ 15 లోపు తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు సమయంలో 10వ తరగతి మార్కుల జాబితా, కుల ధృవీకరణ పత్రం (వర్తిస్తే), ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్, ఫోటో, సంతకం సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
