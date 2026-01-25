Edit Profile
    ఐటీఐ, డిప్లొమా చేసినవారికి మంచి జీతంతో రష్యాలో ఉద్యోగాలు

    విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే యువతకు గుడ్‌న్యూస్. ఐటీఐ, డిప్లొమా చేసినవారు రష్యాలో ఉద్యోగం పొందే అవకాశం వచ్చింది.

    Published on: Jan 25, 2026 2:41 PM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ (APSSDC), ఓవర్సీస్ మ్యాన్‌పవర్ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ (OMCAP)తో కలిసి రష్యాకు చెందిన సైబర్ స్టీల్‌ ద్వారా ఐటీఐ, డిప్లొమా కోర్సులు చేసినవారికి విదేశీ ఉద్యోగ అవకాశాన్ని ప్రకటించింది. ఒక ప్రకటనలో ఏపీఎస్ఎస్‌డీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, ఓఎంసీఏపీ జనరల్ మేనేజర్ మనోహర్ మాట్లాడుతూ.. రష్యాలోని పెర్వౌరల్స్క్‌లో ఉన్న ఇండోర్ ఇండస్ట్రియల్ ఫెసిలిటీలో మెటల్, పైప్ స్ట్రెయిటెనర్ ‌వాటికి అర్హులైన అభ్యర్థులను నియమిస్తామని తెలిపారు.

    రష్యాలో ఉద్యోగాలు (Unsplash)
    రష్యాలో ఉద్యోగాలు (Unsplash)

    ఉద్యోగం పూర్తి సమయం ఒక సంవత్సరం ఒప్పందంతో ఉంటుంది. ఆదాయంతో పాటు అంతర్జాతీయ పని అనుభవాన్ని మీరు పొందవచ్చు. ఐటీఐ అర్హతలు (షీట్ మెటల్ వర్కర్, ఫిట్టర్, మెషినిస్ట్, వెల్డర్) లేదా మెటలర్జీ లేదంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్‌లో డిప్లొమా ఉన్నవారు అర్హులు. ప్రాథమిక ఆంగ్ల పరిజ్ఞానం, సంబంధిత అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు 60,000 రష్యన్ రూబిళ్లు(సుమారు రూ.72వేలు) జీతం, 10,000 రూబిళ్లు ఆహార భత్యం లభిస్తుంది. అదనపు ప్రయోజనాలలో ఉచిత వసతి, కంపెనీ చెల్లించే రష్యాకు విమాన ఛార్జీలు, ఒప్పందం పూర్తయిన తర్వాత రిటర్న్ టికెట్, ఉచిత వైద్య, జీవిత బీమా ఉన్నాయి.

    పని షెడ్యూల్‌లో రొటేషనల్ ప్రాతిపదికన 12 గంటల షిఫ్టులు ఉంటాయి. సాధారణ విశ్రాంతి రోజులు ఉంటాయి. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు: https://naipunyam.ap.gov.in. అభ్యర్థులు ఏపీనైపుణ్యం వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. పూర్తి వివరాలకు 9988853335, 8712655686 నంబర్లలో సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.

