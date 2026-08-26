MY Bharat Volunteer : ఆగస్టు 27 వరకే మై భారత్ వాలంటీర్ల దరఖాస్తులు.. నెలకు రూ.5 వేలు గౌరవ వేతనం
MY Bharat Volunteer : మై భారత్ వాలంటీర్ల నియామకానికి ఆగస్టు 27వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎంపికైనవారికి నెలకు రూ.5 వేలు గౌరవ వేతనం చెల్లిస్తారు.
నేషనల్ యూత్ కార్ప్స్ (NYC) పథకం కింద MY Bharat యువ వాలంటీర్ల నియామకానికి దరఖాస్తు గడువును 2026 ఆగస్టు 27 వరకు పొడిగించారు. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలకు చెందిన అర్హులైన యువత ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎంపికైన వాలంటీర్లు ఒక సంవత్సరం పాటు సేవలు అందిస్తారు. వారికి నెలకు రూ.5,000 గౌరవ వేతనం లభిస్తుంది. దరఖాస్తుదారులు 2025 ఏప్రిల్ 1 నాటికి 18 నుండి 29 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు కలిగి ఉండి, కనీసం 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. MY Bharat పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు. ఈ నియామక ప్రక్రియ కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతోంది.
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మేరా యువ భారత్ (MY BHARAT) అనేది భారత ప్రభుత్వ, యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ, యువజన వ్యవహారాల విభాగం ద్వారా స్థాపించిన ఒక జాతీయ వేదిక. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 31 అక్టోబర్ 2023న దీనిని ప్రారంభించారు. దీని లక్ష్యం మీరు నేర్చుకోవడానికి, నాయకత్వం వహించడానికి, సేవ చేయడానికి సహాయపడటం.. తద్వారా 2047 నాటికి విక్షత్ భారత్ను నిర్మించగలమని ప్రధాని మోదీ నమ్ముతున్నారు.
సేవ, కర్తవ్యం, జన భాగస్వామ్యం వంటి విలువల కోసం మై భారత్ పని చేస్తుంది. ఒకే డిజిటల్ వేదికపై యువతను ప్రభుత్వం, వ్యాపారాలు, సమాజాలతో అనుసంధానిస్తుంది. మీరు గ్రామంలో ఉన్నా లేదా పెద్ద నగరంలో ఉన్నా, ఈ వేదిక అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది.
అనుభవపూర్వక అభ్యాస కార్యక్రమాలతో ఆచరణ ద్వారా నేర్చుకోండి. తరగతి గది నుండి బయటకు అడుగుపెట్టి, ఆచరణాత్మక, వాస్తవ ప్రపంచ జ్ఞానాన్ని పొందండని మై భారత్ చెబుతోంది. మీ స్థానిక ప్రాంతానికి తిరిగి సేవ చేయండి, అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయండి, సమాజంలో స్పష్టమైన మార్పును తీసుకురండి అనేది దీని లక్ష్యం.
దీని ద్వారా మీకు మార్గనిర్దేశం చేసి, స్ఫూర్తినివ్వగల నిపుణులు, మీలాంటి ఆలోచనలు గల యువతతో కనెక్ట్ అవ్వవచ్చు. గుర్తింపు పొందడానికి వ్యాసాలు, క్విజ్లు, దేశవ్యాప్త కార్యక్రమాలలో పాల్గొనవచ్చు. మై భారత్ సాధారణ చదువుకు అతీతంగా ఉంటుంది. మీరు కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్నప్పుడు, మీ కృషిని ట్రాక్ చేయడానికి ఈ ప్లాట్ఫారమ్ స్మార్ట్ ఫీచర్లను (డిజిటల్ క్రెడెన్షియల్స్, జియోట్యాగింగ్ వంటివి) ఉపయోగిస్తుంది. మీ నైపుణ్యాలను ప్రపంచానికి నిరూపించే డిజిటల్ బ్యాడ్జ్లు, సర్టిఫికేట్లతో నిండిన వ్యక్తిగత ప్రొఫైల్ను మీరు రూపొందించుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More