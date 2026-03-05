Edit Profile
    APSRTC : ఈ తేదీ నుంచి దివ్యాంగులకు ఫ్రీ బస్.. వారి సహాయకులకు 50 శాతం డిస్కౌంట్

    APSRTC : ఇంద్ర ధనుస్సులో భాగంగా దివ్యాంగులకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తోంది. అంతేకాదు వారితో వచ్చే సహాయకులకు టికెట్ ఛార్జీలో 50 శాతం డిస్కౌంట్ ఉంటుంది.

    Published on: Mar 05, 2026 5:55 AM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దివ్యాంగుల సంక్షేమం, సామాజిక చేరికను బలోపేతం చేయడానికి 'ఇంద్ర ధనస్సు' అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ చొరవలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(ఏపీఎస్ఆర్టీసీ) దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.

    ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మార్చి 18, 2026న ఈ పథకాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వికలాంగులకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అమలు చేస్తారు. 40 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వైకల్యం ఉన్న RPWD చట్టం, 2016లోని సెక్షన్ 2 (ZC) కింద ఉన్న అర్హత కలిగిన అన్ని పీడబ్ల్యూడిలకు ఈ ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని విస్తరింపజేస్తామని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

    ఈ సౌకర్యం ఐదు కేటగిరీల ఏపీఎస్‌ఆర్‌టీసీ బస్సులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్, పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో దివ్యాంగులు ఉచితంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. దివ్యాంగులతోపాటుగా అర్హత కలిగిన సహాయకుడికి ఈ కేటగిరీల బస్సులలో 50 శాతం రాయితీ అందిస్తారు.

    దివ్యాంగులకు సౌకర్యవంతమైన, గౌరవప్రదమైన ప్రజా రవాణా సేవలను అందించడం ద్వారా వారి సామాజిక భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడం ఈ చొరవ లక్ష్యం అని ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ ఉచిత బస్సు ప్రయాణంపై దివ్యాంగులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక APSRTC బస్సు కేటగిరీలలో ఉచితంగా ప్రయాణించడానికి అనుమతి ఉంటుంది. ఈ ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) ద్వారా అమలు చేస్తారు. మార్చి 18న అధికారికంగా కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుంది.

    ఇంద్రధనుస్సు కార్యక్రమం వికలాంగుల మెుబిలిటీ మెరుగుపరచడానికి, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఉపాధి, సామాజిక అవకాశాలను మరింత సులభంగా పొందడంలో వారికి సహాయపడటానికి రూపొందించబడిందని అధికారులు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా వికలాంగులకు సమగ్ర అభివృద్ధి, గౌరవప్రదమైన ప్రజా సేవల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న విస్తృత ప్రయత్నాలలో ఈ పథకం భాగం.

