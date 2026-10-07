ఏపీఎస్ఆర్టీసీ శబరిమల యాత్ర.. వారికి బస్సు ఫ్రీ.. అంతేకాదు రూ.2,000 కమీషన్!
APSRTC Sabarimala Yatra : అయ్యప్ప భక్తులకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్ ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. శబరిమల యాత్రకు ప్రత్యేక అద్దె బస్సులు నడుపుతోంది.
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి వారి దర్శనార్థం వెళ్లే భక్తుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) ప్రత్యేక బస్సు సేవలు, అద్దె ప్యాకేజీలను ప్రకటించింది. స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అనే నినాదంతో భక్తుల ప్రయాణాన్ని సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా, భక్తిమయంగా మలిచేందుకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటోంది. గ్రూపులుగా, గురుస్వాముల నేతృత్వంలో యాత్రకు వెళ్లే భక్తులకు పలు రాయితీలు, ఆర్థిక ప్రోత్సహకాలను అందిస్తోంది.
కనీసం 5 రోజుల వ్యవధికి బస్సును అద్దెకు బుక్ చేసిన గురుస్వాములు, ఏజెంట్లు లేదా నిర్వాహకులకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రూ. 2,000 కమిషన్ అందిస్తుంది. బస్సు సీటింగ్ సామర్థ్యానికి అదనంగా వంటవారు, మణికంఠలు, సహాయకులుగా ఉండే గరిష్ఠంగా 7 గురు వ్యక్తులకు ప్రయాణం పూర్తి ఉచితం.
బడ్జెట్కు అనుగుణంగా ఆర్టీసీ పలు రకాల బస్సులను అందుబాటులో ఉంచింది. కిలోమీటరుకు నిర్ణయించిన అద్దె వివరాలు: అమరావతి ఏసీ-120, ఇంద్ర ఏసీ - 79, స్టార్ లైనర్- 66, సూపర్ లగ్జరీ-57, అల్ట్రా డీలక్స్-61, ఎక్స్ప్రెస్- 62, సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్-62, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు-62, పల్లెవెలుగు-52గా ఛార్జీలను నిర్ణయించింది.
పైన పేర్కొన్న ప్రత్యేక అద్దె ఛార్జీలపై 5 శాతం జీఎస్టీ అదనంగా వర్తిస్తుంది. సుదూర ప్రాంతాలకు సాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో భక్తి పాటలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం వీక్షించేందుకు ప్రయాణ బస్సులలో ఆడియో/వీడియో సిస్టమ్ను అందుబాటులో ఉంచారు.
కొండ ప్రాంతాలు, సుదీర్ఘ మార్గాల్లో నడపడంలో అనుభవం ఉన్న డ్రైవర్లను ఆర్టీసీ కేటాయిస్తోంది. వేళకు గమ్యస్థానాలకు చేర్చేలా ఆన్-టైమ్ సర్వీస్ను అందిస్తుంది. భక్తుల ప్రయాణం ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాగేలా బస్సుల కండిషన్ను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు.
శబరిమల యాత్రకు బస్సులను అద్దెకు తీసుకోవాలనుకునే భక్తులు, గురుస్వాములు లేదా ఏజెన్సీలు తమకు సమీపంలోని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ డిపో లేదా డిపో మేనేజర్ను నేరుగా సంప్రదించి ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైవేటు వాహనాల కంటే సురక్షితమైన, నమ్మకమైన సేవలను అందిస్తున్న ఏపీఎస్ఆర్టీసీని ఆశ్రయించి యాత్రను జయప్రదం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More