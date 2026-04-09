శబరిమల వివాదం: సుప్రీంకోర్టులో కేంద్రం కీలక వాదనలు.. పురుషులకు ప్రవేశం లేని ఆలయాల జాబితా సమర్పణ
శబరిమల ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశంపై కొనసాగుతున్న సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం మరో కీలక దశకు చేరుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా సుప్రీంకోర్టులో తన వాదనలను బలంగా వినిపించింది. కొన్ని ఆలయాల్లో పురుషులకు కూడా ప్రవేశం ఉండదని, ఇది కేవలం లింగ వివక్ష కాదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
కేరళలోని ప్రసిద్ధ శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలోకి 10 నుండి 50 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న మహిళల ప్రవేశంపై విధించిన నిషేధంపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ ముమ్మరంగా సాగుతోంది. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని తొమ్మిది మంది సభ్యుల విస్తృత రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ సున్నితమైన అంశాన్ని పరిశీలిస్తోంది. ఈ ధర్మాసనంలో జస్టిస్ బి.వి. నాగరత్న, జస్టిస్ ఎం.ఎం. సుందరేష్తో పాటు మరో ఆరుగురు న్యాయమూర్తులు సభ్యులుగా ఉన్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది భక్తులు మాలధారణ చేసి శబరిమలకు వెళ్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో, సుప్రీంకోర్టులో జరుగుతున్న ఈ పరిణామాలు ఇక్కడి భక్తుల్లోనూ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
లింగ వివక్ష కాదు.. అది విశ్వాసం
విచారణలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరపున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా తన లిఖితపూర్వక వాదనలను కోర్టుకు సమర్పించారు. శబరిమల అంశం కేవలం పురుష అధిక్యతకు సంబంధించినది కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలో కేవలం మహిళలకు మాత్రమే ప్రవేశం కల్పించే ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయని ఆయన కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
"ఇది దేవీ భగవతి ఆలయాలకు సంబంధించిన సంప్రదాయం. కేరళలోనే ఒక ఆలయం ఉంది, అక్కడ పురుషులు కూడా మహిళల వేషధారణలో వెళ్తారు. వారు బ్యూటీ పార్లర్లకు వెళ్లి, చీరలు కట్టుకోవడానికి మహిళల సహాయం తీసుకుంటారు. కాబట్టి, ఇది కేవలం పురుష కేంద్రకమైన లేదా మహిళా వ్యతిరేక విశ్వాసం కాదు. శబరిమల విషయంలో అది మహిళలకు సంబంధించిన నిబంధనగా ఉంది" అని తుషార్ మెహతా ధర్మాసనానికి వివరించారు.
రాజ్యాంగ హక్కులపై సుప్రీంకోర్టు స్పందన
మతాచారాల్లో కోర్టులు జోక్యం చేసుకోకూడదన్న కేంద్రం వాదనను సుప్రీంకోర్టు సున్నితంగా తిరస్కరించింది. విశ్వాసాలు, మతపరమైన అంశాల్లో కోర్టులు సంయమనం పాటించినప్పటికీ.. రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగినప్పుడు చూస్తూ ఊరుకోలేమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. భారతీయులకు లభించిన మత స్వేచ్ఛతో పాటు రాజ్యాంగ హక్కులను కూడా పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత కోర్టులపై ఉందని న్యాయమూర్తులు పేర్కొన్నారు.
2018 తీర్పుపై పునఃసమీక్ష
గతంలో 2018లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులో, మహిళలపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తూ వారందరికీ ప్రవేశం కల్పించాలని ఆదేశించింది. అయితే, ఆ తీర్పు పురుషులు ఉన్నతులు, మహిళలు తక్కువ అనే భావనతో వెలువడిందని కేంద్రం వాదిస్తోంది. మతపరమైన ఆచారాలు లింగ వివక్షతో కూడినవి కావని, అవి కేవలం ఆయా దేవుళ్ల ప్రతిష్ఠాపన పద్ధతులు, భక్తుల విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటాయని కేంద్రం తన వాదనలో నొక్కి చెప్పింది.
రాజ్యాంగం కల్పించిన సమానత్వపు హక్కుకు, శతాబ్దాలుగా వస్తున్న మతాచారాలకు మధ్య సమతుల్యతను సాధించడం ఇప్పుడు ధర్మాసనం ముందున్న పెద్ద సవాలు. ఈ విచారణ ముగిసిన తర్వాత వెలువడే తీర్పు కేవలం శబరిమలకే కాకుండా, దేశంలోని అనేక ఇతర మతపరమైన ఆచారాలకు ఒక దిక్సూచిగా మారనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. శబరిమల వివాదంపై ప్రస్తుతం విచారణ జరుపుతున్న ధర్మాసనంలో ఎంతమంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు?
ప్రస్తుతం భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని తొమ్మిది మంది సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారిస్తోంది.
2. కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో ఏమని వాదించింది?
మతాచారాలన్నీ లింగ వివక్షతో కూడినవి కావని కేంద్రం వాదించింది. దేశంలో పురుషులకు ప్రవేశం లేని ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయని, శబరిమల నిబంధనలను ఆ కోణంలోనే చూడాలని సాలిసిటర్ జనరల్ కోర్టుకు విన్నవించారు.
3. 2018లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఏమిటి?
2018లో అప్పటి సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం శబరిమలలో మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధాన్ని చట్టవిరుద్ధమని కొట్టివేసింది. 10 నుండి 50 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న మహిళలతో సహా అందరినీ ఆలయంలోకి అనుమతించాలని తీర్పునిచ్చింది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు.