Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    శబరిమల ఆలయం మూసివేత.. రాజ కుటుంబ ప్రతినిధి చేతికి తాళాలు

    కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం అధికారికంగా మూసివేశారు. మండల-మకరవిలక్కు తీర్థయాత్ర సీజన్ రెండు నెలలు సాగింది. ఆ తర్వాత ఆలయం మూసివేసినట్టుగా ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ప్రకటించింది.

    Published on: Jan 20, 2026 3:03 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    శబరిమల ఆలయంలో మండల-మకరవిళక్కు మహోత్సవం ముగియడంతో ఆలయాన్ని మూసివేశారు. మంగళవారం ఉదయం 6.45 గంటలకు పందాళం రాజకుటుంబ ప్రతినిధి పునర్‌తమ నాళ్ నారాయణవర్మ దర్శనం అనంతరం ఆలయాన్ని మూసివేయడం సంప్రదాయంగా వస్తుంది. మంగళవారం ఉదయం 5 గంటలకు ఆలయాన్ని తెరిచి.. పూజలు ప్రారంభించారు.

    శబరిమల ఆలయం మూసివేత (X)
    శబరిమల ఆలయం మూసివేత (X)

    పెరియస్వామి మరుతువన శివన్‌కుట్టి నేతృత్వంలోని 30 మంది సభ్యుల బృందం తిరువాభరణంతో అటవీ మార్గం గుండా తిరిగి వెళ్తోంది. జనవరి 23న పందాళం శ్రీంబిక్కల్ ప్యాలెస్‌కు పవిత్ర ఆభరణాలతో చేరుకుంటుంది. ప్రధాన పూజరి ప్రసాద్ నంబూదిరి అయ్యప్ప విగ్రహానికి విభూతియాభిషేకం చేసి, మెడలో రుద్రాక్ష మాల, చేతిలో యోగా కర్రను ఉంచారు. తర్వాత హరివరాసన గానం తర్వాత దీపం వెలిగించి గర్భగుడి నుండి బయలుదేరి, మూసివేశారు. అయ్యప్ప ఆలయం తాళం చెవిని పందాళం రాజకుటుంబ ప్రతినిధికి ఇచ్చారు.

    ఆయన 18వ మెట్టు దిగిన తర్వాత ఒక కార్యక్రమం జరిగింది. దేవస్థానం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, ప్రధాన పూజరి సమక్షంలో రాజకుటంబ ప్రతినిధి.. శబరిమల పరిపాలనా అధికారికి తాళాలు అప్పగించారు. ఆ తర్వాత సంప్రదాయంగా వస్తున్న కార్యక్రమాలు జరిగాయి.

    శబరిమల యాత్ర తర్వాత తిరువాభరణం ఊరేగింపు పందాళం శ్రీంబిక్కల్ ప్యాలెస్‌కు తిరిగి వస్తుంది. జనవరి 23న పందాళం శ్రీంబిక్కల్ ప్యాలెస్‌కు చేరుకుంటుంది. తిరువాభరణం మొదటి పెట్టెలో ఉంటుంది. తిరుముఖం, ప్రభ, కత్తి, పుష్కల, పూర్ణ రూపాలు, ఏనుగు, పులి, చిరుతపులి రూపాలు, శంఖం మెుదలైనవి ఉంటాయి.

    పెట్టెలను రాజభవనానికి తీసుకెళ్తారు. రెండో పెట్టెలో పందాళం రాజ ప్రతినిధి కలభాభిషేకం కోసం ఇచ్చిన బంగారు గిన్నె ఉంది. ఈ పెట్టెను కూడా పద్దెనిమిదో మెట్ల ద్వారా కిందకు దించారు. తలప్పరమాల, ఉడుంబరమాల, అయ్యప్పన్ తిడంబ, నెట్టిపట్టం మొదలైన జెండాలు కూడా మూడో పెట్టెలో ఉన్నాయి. వీటిని దీపాలు వెలిగించడానికి ఉపయోగిస్తారు. కొల్లముళి-నీలక్కల్ మీదుగా తిరుగు ప్రయాణంలో లాహా అటవీ శాఖ కార్యాలయం సమీపంలోని ఒక సత్రంలో ఈ బృందం విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది.

    జనవరి 21న పెరున్నాడ్ కక్కడ్ కోయిక్కల్ ఆలయంలో అయ్యప్ప విగ్రహాన్ని తిరువాభరణం ఉంచి దర్శనం చేసుకుంటారు. జనవరి 22న అరన్ముల ప్యాలెస్‌లో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. పెట్టెలో తిరువాభరణాన్ని చూసే అవకాశం ఉంటుంది. తరువాత ప్రయాణం పందాళం శ్రీంబిక్కల్ ప్యాలెస్‌కు కొనసాగుతుంది. జనవరి 23న ప్యాలెస్‌కు చేరుకుంటారు.

    వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు, పతనంతిట్ట జిల్లా యంత్రాంగం సమన్వయం, ప్రణాళికలతో శబరిమల యాత్ర శుభప్రదంగా ముగించాయి. దేవస్థానం, ఆరోగ్య, రెవెన్యూ, పోలీస్, ఎక్సైజ్, స్థానిక స్వపరిపాలన, అటవీ, అగ్నిమాపక భద్రత, నీటిపారుదల, విద్యుత్, ఆహారం, కేఎస్ఆర్టీసీ వంటి విభాగాలు శబరిమల వద్ద భక్తులకు అద్భుతమైన సౌకర్యాలను కల్పించింది.

    నీలక్కల్-పంబా మార్గం, సాంప్రదాయ అటవీ మార్గం ద్వారా సుమారు 54 లక్షల మంది అయ్యప్ప భక్తులు వచ్చారని అధికారులు చెబుతున్నారు. భక్తులకు అవసరమైన ఇతర ప్రాథమిక సౌకర్యాలను అందించడానికి దేవస్థానం బోర్డు పనిచేసింది. పోలీసులు నీలక్కల్, పంబా, సన్నిధానంలో జనసమూహాన్ని నియంత్రించారు.

    ఇక ఫిబ్రవరి 2026లో జరిగే పూజల కోసం ఆలయాన్ని మళ్లీ తెరుస్తారు. ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు షెడ్యూల్ ప్రకారం.. కుంభం మాసపు నెలవారీ పూజలు ఫిబ్రవరి 12వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ రాత్రి 10 గంటలకు ముగియనున్నాయి. ఈ సమయంలో కూడా భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకోవచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/శబరిమల ఆలయం మూసివేత.. రాజ కుటుంబ ప్రతినిధి చేతికి తాళాలు
    News/Telangana/శబరిమల ఆలయం మూసివేత.. రాజ కుటుంబ ప్రతినిధి చేతికి తాళాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes