ఈసారి సంక్రాంతికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులే బస్సులు.. రిటర్న్ జర్నీ కూడా నో ప్రాబ్లమ్!
ఈసారి సంక్రాంతికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేస్తోంది. పలు బస్సులను ప్రత్యేకంగా నడపనుంది. రిటర్న్ జర్నీ కూడా సమస్య లేకుండా చూసేందుకు ప్లాన్ చేసింది.
సంక్రాంతికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ, టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతున్నాయి. హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల నుంచి వెళ్లేవారికి ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తున్నాయి. మహిళల కోసం స్త్రీ శక్తి ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం అమలులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ పథకం కింద పెద్ద సంఖ్యలో బస్సులను కేటాయించారు. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక సర్వీసుల నిర్వహణ ప్రణాళికలను సవరించింది.
ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కార్యనిర్వాహక సంచాలకులు(ఆపరేషన్స్) ఎ. అప్పల రాజు ఒక ప్రకటనలో మాట్లాడారు. ఈ సంవత్సరం జిల్లా కేంద్రాలు, మండలం, పట్టణాలు, గ్రామాలకు ప్రయాణికుల రద్దీ గణనీయంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తన సంక్రాంతి 2026 వ్యూహంలో భాగంగా రాష్ట్రంలోని సర్వీసులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్ణయించిందని అన్నారు.
పండుగ సమయంలో సంస్థ మొత్తం 8,432 ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతుంది. వీటిలో అధిక శాతం సర్వీసులు రాష్ట్ర అంతర్గత మార్గాలకే పరిమితమవుతాయి. వీటిలో 71 శాతానికి సమానమైన 6,000 బస్సులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోపలే నడుస్తాయి. మిగిలిన 2,432 సర్వీసులు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నైకి అంతర్రాష్ట్ర మార్గాల్లో నడిపిస్తారు.
పండుగకు ముందు 3,857 ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపనుంది ఏపీఎస్ఆర్టీసీ. వీటిలో 3,500 బస్సులు రాష్ట్ర అంతర్గత మార్గాల్లో నడుస్తాయి. 240 సర్వీసులు హైదరాబాద్కు, 102 బెంగళూరుకు, 15 చెన్నైకి నడుస్తాయి. సాధారణంగా నడిచేవాటికి ఇవి అదనం.
సంక్రాంతి తర్వాత ఏపీఎస్ఆర్టీసీ 4,575 ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతుంది. వీటిలో 2,500 బస్సులు రాష్ట్రంలోపలే నడుస్తాయి. 1,800 సర్వీసులు హైదరాబాద్కు, 200 బెంగళూరుకు, 75 చెన్నైకి నడుస్తాయి. ప్రత్యేక బస్సుల్లోనూ సాధారణ ఛార్జీలే వసూలు చేయనున్నారు. దూర ప్రాంతాల వారు ముందస్తు రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు.