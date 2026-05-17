APSRTC : ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో పానిక్ బటన్లు.. ఇవి ఎందుకోసం అంటే?
APSRTC : ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో పానిక్ బటన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటి ద్వారా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది.
ప్రయాణికుల భద్రతను మెరుగుపరచడానికి అన్ని ప్రజా రవాణా వాహనాల్లో జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థలు, అత్యవసర హెచ్చరిక బటన్లను తప్పనిసరి చేస్తూ భారత సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దానికి అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(ఏపీఎస్ఆర్టీసీ) తన అన్ని బస్సుల్లో పానిక్ బటన్లను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి చెందిన సుమారు 11,000 బస్సుల సముదాయంలో ఇప్పటికే ఎలక్ట్రానిక్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ (EPOS) టికెట్ వెండింగ్ మెషీన్ల ద్వారా జీపీఎస్-ఆధారిత ట్రాకింగ్ వ్యవస్థలు ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు సంస్థ వాహనాలన్నింటిలో అత్యవసర పానిక్ బటన్లను జోడించాలని యోచిస్తోంది.
బస్సు రకాన్ని బట్టి డ్రైవర్లు లేదా కండక్టర్లచే నిర్వహించే ఈపీఓఎస్ యంత్రాలు, ప్రస్తుతం లైవ్ బస్ ట్రాకింగ్, టిక్కెట్ల జారీ, ముందస్తు రిజర్వేషన్, డిజిటల్ చెల్లింపులతో సహా పలు విధులకు ఉపయోగించబడుతున్నాయి. ఈ వ్యవస్థ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలోని సెంట్రల్ కమ్యూనికేషన్ సెల్కు బస్సు వేగాన్ని పర్యవేక్షించడానికి, లొకేషన్లను ట్రాక్ చేయడానికి, ప్రమాద సంబంధిత డేటాను విశ్లేషించడానికి కూడా వీలు కల్పిస్తుందని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.
అత్యవసర లేదా అసురక్షిత పరిస్థితులలో ప్రయాణికులు హెచ్చరించేందుకు వీలుగా ప్రతి బస్సులో ఎమర్జెన్సీ బటన్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆర్టీసీ ప్రణాళికలు రచిస్తోందని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ (ఆపరేషన్స్) ఎంవై దానం తెలిపారు.
జనవరి 1, 2026 నుంచి అన్ని కొత్త ప్రజా రవాణా వాహనాలకు వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైసెస్ (VLTDs) ను తప్పనిసరిగా అమర్చాలని రవాణా శాఖ అధికారులు తెలిపారు. మే 1, 2026 నుంచి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ల పునరుద్ధరణ సమయంలో పాత వాహనాలకు కూడా ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది.
ప్రమాదాలు వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రయాణికులు బస్సు సిబ్బందిని, ఆర్టీసీ అధికారులను, పోలీసులను అప్రమత్తం చేయడానికి పానిక్ బటన్లు వీలు కల్పిస్తాయని, తద్వారా వేగవంతమైన స్పందన, సహాయక చర్యలు చేపట్టవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
