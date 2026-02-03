Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన ఈ జిల్లాల్లో స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ మెగా జాబ్ మేళాలు!

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మెగా జాబ్ మేళాలు ఉన్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు ప్రముఖ కంపెనీలు నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొని జాబ్ పొందవచ్చు.

    Published on: Feb 03, 2026 2:32 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ(APSSDC) ఫిబ్రవరి 04, 2026 నాడు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని హిందూపురం, అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాయచోటిలో మెగా జాబ్ మేళాలను ప్రకటించింది. ఈ మేళాల ద్వారా యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నారు.

    మెగా జాబ్ మేళా
    మెగా జాబ్ మేళా

    హిందూపురంలో జాబ్ మేళా ఎస్డీజీఎస్ డిగ్రీ, ఎంబీఏ కళాశాలలో ఉదయం 9 గంటల నుండి జరుగుతుంది. జిల్లా కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసి, అర్హులైన అభ్యర్థులందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫాక్స్‌కాన్, డాక్టర్ రెడ్డీస్, అపోలో ఫార్మసీ, బిగ్‌బాస్కెట్, ఫెమ్మవీ గ్రూప్, ఏసీటీతో సహా సుమారు 12 బహుళజాతి కంపెనీలు పాల్గొని, అక్కడికక్కడే ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తాయి.

    ఎస్ఎస్‌సీ నుండి పీజీ, బీటెక్ వరకు విద్యార్హతలు కలిగిన 18-35 సంవత్సరాల వయస్సు గల అభ్యర్థులు అర్హులుగా పాల్గొనవచ్చు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు నెలకు రూ.10,000 నుండి రూ.25,000 వరకు జీతాలు ఆశించవచ్చని కలెక్టర్ తెలిపారు.

    ఇక రాయచోటిలోని జాబ్ మేళా ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో జరుగుతుంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, అశోక్ లేలాండ్, టాటా అడ్వాన్స్‌డ్ సిస్టమ్స్, టాటా ఏఐఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్, ముత్తూట్ ఫైనాన్స్, అపోలో ఫార్మసీ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు పాల్గొంటాయని జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి అధికారి దాసరి నాగార్జున తెలిపారు.

    దరఖాస్తుదారులు తమ విద్యార్హత పత్రాల జిరాక్స్‌లు, ఆధార్ కార్డు, ఫోటోలతో హాజరు కావాలని ఏపీఎస్‌ఎస్‌డీసీ అధికారులు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ పోర్టల్ ద్వారా ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన ఈ జిల్లాల్లో స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ మెగా జాబ్ మేళాలు!
    News/Andhra Pradesh/ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన ఈ జిల్లాల్లో స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ మెగా జాబ్ మేళాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes