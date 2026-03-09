ఏపీలో పశువుల రవాణా చేస్తున్నారా? ఈ కొత్త డిజిటల్ రూల్ తెలుసుకోకపోతే ఇబ్బందే!
Cattle Transport : పశువుల అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు డిజిటల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్టిఫికెట్ వ్యవస్థను మెుదలుపెట్టింది ప్రభుత్వం. ఆన్లైన్ ద్వారా ఇది జారీ చేస్తుంది.
పశువుల అక్రమ రవాణాను అరికట్టడానికి, జంతువులపై హింసను నిరోధించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పశుసంవర్ధక శాఖ చర్యలు తీసుకుంటోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పశువుల కదలికపై పారదర్శకత, కఠినమైన పర్యవేక్షణ కోసం డిజిటల్ రవాణా సర్టిఫికేట్ జనరేషన్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది.
జంతువుల రవాణా పేరుతో చాలా కాలంగా ఉల్లంఘనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. పశువులను తరచుగా పెద్ద సంఖ్యలో లారీలలోకి లాక్కెళ్లడం, కఠినంగా వ్యవహరించడం, కొన్నిసార్లు కాళ్ళు విరగడం వంటివి జరుగుతుంది. జంతువుల రవాణా నియమాలు, 2001 ప్రకారం ఒక లారీలో గరిష్టంగా 12 పశువులను రవాణా చేయవచ్చు. అయితే వాహనం పరిమాణాన్ని బట్టి సంఖ్య ఆరు నుండి పది వరకు ఉండవచ్చు. ఈ నిబంధనలు విస్మరిస్తుంటారు.
జంతు సంక్షేమం కోసం అనేక నియమాలు ఉంటాయి. రవాణా చేసిన జంతువులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అంటు వ్యాధులు లేకుండా ఉండాలి, గాయపడిన, వ్యాధితో ఉన్న, అంధత్వం ఉన్న, అలసిపోయిన లేదా అప్పుడే పుట్టిన జంతువులను రవాణా చేయకూడదు. ప్రసవానికి దగ్గరగా ఉన్న జంతువులు, 72 గంటలలోపు జన్మనిచ్చిన జంతువులను కూడా రవాణా నుండి నిషేధించారు. చిన్న జంతువులను పెద్ద పశువులతో కలపకూడదని, వివిధ జంతువులను కలిసి రవాణా చేయకూడదని నియమాలు చెబుతున్నాయి. జంతువులను తీసుకెళ్లే వాహనాలు 'Animal Carrier' బోర్డును ప్రముఖంగా ప్రదర్శించాలి. ప్రయాణంలో తగినంత స్థలం, మేత, నీటిని అందించాలి.
ప్రస్తుతం జంతువుల రవాణా నిబంధనలలోని నిబంధన 96 ప్రకారం పశుసంవర్ధక శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు రవాణా అనుమతులను మాన్యువల్గా జారీ చేస్తారు. ఈ ధృవపత్రాలు కాలపరిమితితో కూడినవి, తారుమారుకి గురయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. జంతువుల సంఖ్య, రవాణా ప్రయోజనంలో ఫోర్జరీ, ట్యాంపరింగ్ కేసులు సైతం ఉన్నాయి.
ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఆ శాఖ డిజిటల్ సర్టిఫికేషన్ వ్యవస్థను ప్రారంభించింది. ఇది రవాణా అనుమతులను ఆన్లైన్లో జారీ చేస్తుంది. ప్రతి సర్టిఫికెట్లో క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. ఇది ట్యాంపర్ ప్రూఫ్గా, ఫోర్జరీ అవకాశాన్ని తొలగిస్తుంది. సంబంధిత అధికారుల ధృవీకరణ తర్వాతే పశువుల రవాణా అవుతాయి.
కొత్త డిజిటల్ సర్టిఫికెట్లో వ్యవసాయం, డ్రాఫ్ట్ పని, పాలు పితికడం, సంతానోత్పత్తి లేదా వధ కోసం ఇలా రవాణా ఉద్దేశం, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడకు తీసుకెళ్తున్నారు?, రవాణా వ్యవధి, డ్రైవర్ పేరు, చిరునామా వంటి వివరాలు ఉంటాయి. సర్టిఫికెట్లో ఎవరు, ఎవరికి పంపిస్తున్నారనే డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి. దీనివల్ల అధికారులు పశువుల కదలికను మరింత సమర్థవంతంగా ధృవీకరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
అధికారుల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఏటా దాదాపు మూడు లక్షల పశువులను వివిధ ప్రయోజనాల కోసం తమిళనాడు, కేరళ, హైదరాబాద్ వంటి పొరుగు ప్రాంతాలకు రవాణా చేస్తారు. ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ జారీ చేయడానికి ఒక్కో జంతువుకు రూ. 50 రుసుము వసూలు చేస్తారు. సర్వర్, నిర్వహణ ఖర్చులను చూసుకుని.. మిగిలిన మొత్తాన్ని జంతు సంక్షేమ కార్యక్రమాల మద్దతు కోసం ఏపీ జంతు సంక్షేమ బోర్డుకు బదిలీ చేస్తారు.
ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన డిజిటల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్టిఫికేట్తో అక్రమంగా పశువుల తరలింపును అరికట్టడం, రవాణా సమయంలో జంతువులకు మెరుగైన రక్షణ వంటి అంశాల మీద క్లారిటీ వస్తుంది. అంతేకాదు జంతువుల రవాణా డేటా రవాణా, పోలీసు డిపార్ట్మెంట్లకు అందుబాటులో ఉంటాయి.