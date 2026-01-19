Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఫిబ్రవరిలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. హాజరు కాకున్నా జీతాలు తీసుకుంటున్న ఎమ్మెల్యేలపై విచారణ!

    ఫిబ్రవరిలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉందని డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణం రాజు అన్నారు. సభకు హాజరు కాకపోయినా జీతాలు తీసుకుంటున్న అంశాన్ని అసెంబ్లీ ఎథిక్స్ కమిటీ పరిశీలిస్తోందని అన్నారు.

    Published on: Jan 19, 2026 10:53 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణం రాజు అసెంబ్లీ తదుపరి సమావేశాలు ఫిబ్రవరిలో జరిగే అవకాశం ఉందని సూచించారు. వైసీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు సమావేశాల్లో పాల్గొనాలని కోరారు. విశాఖపట్నంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. శాసనసభ్యులు సభకు హాజరు కాకపోయినా జీతాలు తీసుకుంటున్న అంశాన్ని అసెంబ్లీ ఎథిక్స్ కమిటీ పరిశీలిస్తోందని అన్నారు.

    ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు
    ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు

    ఎమ్మెల్యేలు వరుసగా 60 రోజులు గైర్హాజరైతే అనర్హతకు గురవుతారని, అయితే ఆ వ్యవధిలో ఒక్క రోజు కూడా హాజరు కావడం వల్ల చర్యలు తీసుకోలేమని రఘురామకృష్ణం రాజు అన్నారు. తనపై వచ్చిన అభ్యంతరాలను రాష్ట్రపతి, గవర్నర్‌కు పంపామని, తరువాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమీక్ష కోసం పంపామని రఘురామ పేర్కొన్నారు.

    'శాసనమండలి వాతావరణం అసెంబ్లీ వాతావరణానికి భిన్నంగా ఉంటుంది.' అని వైసీపీ నాయకులు చేసిన వాదనలను డిప్యూటీ స్పీకర్ తోసిపుచ్చారు. రాజ్యాంగ పదవులు నిర్వహిస్తున్న వారు తమ రాజకీయ పార్టీలకు రాజీనామా చేయవలసిన అవసరం లేదని అన్నారు. 10వ షెడ్యూల్‌లోని నిబంధనలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న వారిని ఆయన విమర్శించారు. 'చట్టాన్ని లేదా అది రాసిన భాషను అర్థం చేసుకోలేని వ్యక్తుల నుండి తరచుగా ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు వస్తాయి.' అని రఘురామ సూచించారు.

    తనపై విమర్శనాత్మక వ్యాఖ్యలతో కూడిన లేఖలను రాష్ట్రపతి, గవర్నర్‌కు పంపినట్లు డిప్యూటీ స్పీకర్ వెల్లడించారు. వారు వాటిని సమీక్ష కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపారని చెప్పారు. డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ వ్యాఖ్యలకు ప్రతిస్పందిస్తూ.. వైసీపీ సీనియర్ నాయకుడు, శాసనమండలిలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడారు. 175 మంది సభ్యులందరూ అసెంబ్లీకి హాజరు కావాలనే డిప్యూటీ స్పీకర్ కోరిక సహేతుకమైనదని అన్నారు. అయితే 'మా పార్టీ అసెంబ్లీలో కాకుండా శాసనమండలిలో మా ఉనికిని ఎందుకు ఇష్టపడుతుందో దాని కారణాలను ఇప్పటికే వివరించింది.' అసెంబ్లీలో నియమాలను సరిగ్గా పాటిస్తేనే వైసీపీ సభ్యులు అసెంబ్లీకి హాజరవుతారని బొత్స నొక్కి చెప్పారు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/ఫిబ్రవరిలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. హాజరు కాకున్నా జీతాలు తీసుకుంటున్న ఎమ్మెల్యేలపై విచారణ!
    News/Andhra Pradesh/ఫిబ్రవరిలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. హాజరు కాకున్నా జీతాలు తీసుకుంటున్న ఎమ్మెల్యేలపై విచారణ!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes