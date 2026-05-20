పాడేరు పాస్టర్పై దాడి సీన్ రివర్స్.. అంతా హైడ్రామా.. ఎస్పీ సంచలన నిజాలు!
పాస్టర్ అభినయ్ దర్శన్పై దాడి పూర్తి కల్పితమని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఎస్పీ అమిత్ బర్దార్ తెలిపారు. ఈ దాడిలో 8 మందిపై కేసులు నమోదు చేసినట్టుగా చెప్పారు.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పాడేరులో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన పాస్టర్ అభినయ్ దర్శన్పై దాడి ఉదంతం సరికొత్త మలుపు తిరిగింది. పాస్టర్పై జరిగిన దాడి కేవలం ఒక హైడ్రామా అని, అదంతా ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం సృష్టించిన కల్పిత కథ అని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఎస్పీ అమిత్ బర్దార్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ కుట్ర వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలను మీడియా ముందు ఉంచుతూ, మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేందుకు చేసిన ఈ ప్రయత్నాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు.
ఈ కల్పిత దాడి ఘటనకు సంబంధించి పాస్టర్తో పాటు మొత్తం ఎనిమిది మందిపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు.
నిందితుల వివరాలు ఇవే
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ హైడ్రామాలో కీలక పాత్ర పోషించిన వారిని నిందితులుగా చేర్చారు: ఏ1 : పాస్టర్ అభినయ్ దర్శన్, ఏ2 : బిల్లా కిరణ్, ఏ3 : కె. బెన్హర్, ఏ4 : భానుప్రసాద్. వీరితో పాటు ఈ కల్పిత దాడికి, నాటకానికి క్షేత్రస్థాయిలో సహకరించిన వసంతకుమార్, ప్రేమ్కుమార్, సత్యరాజు, ఇంద్రకుమార్లపై కూడా కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
సమాజంలో ప్రశాంతంగా ఉన్న వాతావరణాన్ని చెడగొట్టడానికి, రెండు వర్గాల మధ్య మతపరమైన విద్వేషాలు, ఘర్షణలు రెచ్చగొట్టాలనే దురుద్దేశంతోనే ఈ ప్లాన్ వేసినట్లు ఎస్పీ అమిత్ బర్దార్ తెలిపారు. తనపై ఎవరో దాడి చేశారంటూ నమ్మించి, సమాజంలో సానుభూతి పొందడంతోపాటు శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించాలని పాస్టర్ అభినయ్ ప్రయత్నించినట్లు విచారణలో తేలింది.
పాస్టర్ అభినయ్పై పాత క్రిమినల్ కేసులు
పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో పాస్టర్ అభినయ్ దర్శన్ అంతకుముందు కూడా పలు అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు తేలింది. అతనిపై గతంలోనే తీవ్రమైన వరకట్న వేధింపుల కేసుతో పాటు, ఒక యువతిని వేధించిన క్రిమినల్ కేసులు కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయని ఎస్పీ మీడియాకు వివరించారు. చట్టం నుంచి తప్పించుకోవడానికి, తనపై ఉన్న కేసులను పక్కదారి పట్టించడానికి కూడా ఈ కల్పిత దాడిని అస్త్రంగా వాడుకోవాలని చూసినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు పోలీసులు సిద్ధమవుతున్నారు.
