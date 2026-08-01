AU Exams : ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ పరీక్షలు వాయిదా.. కొత్త తేదీలు ఇవే!
ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో పలు పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి. భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఏయూ కొత్త షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది.
విశాఖపట్నం సమీపంలోని భోగాపురం వద్ద నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా స్థానికంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు, ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, రవాణా ఆటంకాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసేందుకు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ (AU) శనివారం జరగాల్సిన పలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (UG), పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ (PG), వృత్తి విద్యా కోర్సుల (Professional Courses) పరీక్షలను వాయిదా వేసింది.
విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్. రామ్సుందర్ రెడ్డి ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు, వైస్-ఛాన్సలర్ (VC) ఆమోదంతో ఈ పరీక్షలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ అధికారి అధికారికంగా వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఫార్మసీ కళాశాలల ప్రిన్సిపాల్స్ నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుని విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా విభాగం ఈ ముందస్తు నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది.
వాయిదా పడిన పరీక్షలను తిరిగి ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారో స్పష్టం చేస్తూ ఏయూ పరీక్షల విభాగం నూతన తేదీలను విడుదల చేసింది.
యూజీ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు: ఈ పరీక్షలను తిరిగి ఆగస్టు 24న నిర్వహించనున్నారు.
ఎంబీఏ / ఎంహెచ్ఆర్ఎమ్, పీజీ డిప్లొమా పరీక్షలు: ఈ పరీక్షలను ఆగస్టు 5కి రీషెడ్యూల్ చేశారు.
బీ ఫార్మసీ (B. Pharmacy) పరీక్షలు: ఈ కోర్సు పరీక్షలను ఆగస్టు 3న నిర్వహించనున్నారు.
ఈ నిర్ణయం వల్ల ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, భద్రతా ఆంక్షల వల్ల దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉపశమనం లభించింది. పైన పేర్కొన్న కోర్సుల పరీక్షలు మాత్రమే వాయిదా పడ్డాయి. ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ షెడ్యూల్ చేసిన మిగిలిన అన్ని ఇతర పరీక్షలు మునుపటి కాలపట్టిక ప్రకారం యథాతథంగా జరుగుతాయి అని యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు ఈ మార్పులను గమనించి, తగిన విధంగా తమ పరీక్షల తయారీని ప్లాన్ చేసుకోవాలని విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు సూచించారు. మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More