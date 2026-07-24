బంద్ కారణంగా జులై 24న జరగాల్సిన పరీక్షలు వాయిదా వేసిన ఓయూ, జెఎన్టీయూ
Exams Postponed : జులై 24న తెలంగాణలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు బంద్ను పాటిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉస్మానియా, యూనివర్సిటీ, జెఎన్టీయూ పరీక్షలను వాయిదా వేశాయి.
నీట్ యూజీ 2026 పేపర్ లీక్పై జరిగిన చలో సంసద్ మార్చ్ సందర్భంగా లాఠీఛార్జ్ జరిగిందంటూ వామపక్ష అనుబంధ విద్యార్థి సంఘాలు ఇచ్చిన బంద్కు పిలుపు నేపథ్యంలో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం జూలై 24న జరగాల్సిన అన్ని పరీక్షలను వాయిదా వేసింది. సవరించిన షెడ్యూల్ను తర్వాత ప్రకటిస్తారు.
నీట్ యూజీ 2026 పేపర్ లీక్ అంశంపై ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగిన చలో సంసద్ మార్చ్ సందర్భంగా విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీఛార్జికి నిరసనగా అన్ని విద్యాసంస్థలను బంద్ చేయాలని వామపక్ష అనుబంధ విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో విశ్వవిద్యాలయం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వాయిదా పడిన పరీక్షలకు సంబంధించిన సవరించిన షెడ్యూల్/టైమ్టేబుల్ను తగిన సమయంలో తెలియజేస్తామని ఓయూ తెలిపింది.
బంద్ పిలుపు దృష్ట్యా జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ (జేఎన్టీయూహెచ్) శుక్రవారం జరగాల్సిన పరీక్షలను వాయిదా వేసింది. అన్ని ఫ్యాకల్టీల పరిధిలోని ఉదయం, మధ్యాహ్నం పరీక్షలను వాయిదా వేసినట్లు, సవరించిన పరీక్షల షెడ్యూల్ను తర్వాత ప్రకటిస్తామని విశ్వవిద్యాలయం తెలిపింది.
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ)ని రద్దు చేయాలని, ఢిల్లీలో నిరసన చేస్తున్న విద్యార్థులపై పోలీసులు దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి. బంద్ నేపథ్యంలో పలు పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు శుక్రవారం సెలవు ప్రకటించాయి.
జులై 24న తరగతులు రద్దు అవుతాయని పాఠశాలలు సర్క్యులర్లు, సందేశాల ద్వారా తల్లిదండ్రులకు తెలియజేశాయి. షెడ్యూల్ చేసిన యూనిట్ టెస్టులు, పీరియాడిక్ పరీక్షలు ప్రస్తుత టైమ్టేబుల్ ప్రకారం యథావిధిగా కొనసాగుతాయని చాలా పాఠశాలలు స్పష్టం చేశాయి. విద్యార్థులు ఆ రోజును ప్రిపరేషన్ కోసం ఉపయోగించుకోవాలని సూచించాయి.
నేషనల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, డెమోక్రటిక్ యూత్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్, ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్, ఆల్ ఇండియా డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్, ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్, ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ బ్లాక్, ఆల్ ఇండియా ప్రోగ్రెసివ్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్లు 'విద్యను కాపాడండి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించండి, విద్యార్థుల హక్కులను పరిరక్షించండి' అనే నినాదంతో ఈ బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More