ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
BPCL : రామాయపట్నంలో రూ. 1.27 లక్షల కోట్లతో బీపీసీఎల్ రిఫైనరీ
BPCL : ఏపీలోని రామాయపట్నంలో భారీ చమురు శుద్ధి కర్మాగారానికి బీపీసీఎల్ ఆమోదం తెలిపింది. దేశ రిఫైనింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతోపాటుగా ఇంధన భద్రతకు ఈ ప్రాజెక్టు కీలకం కానుంది.
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(బీపీసీఎల్) ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రామాయపట్నంలో ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రిఫైనరీ, పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకోసం రూ. 1,26,656 కోట్ల పెట్టుబడికి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పెట్టుబడితో తన రిఫైనింగ్, పెట్రోకెమికల్ కార్యకలాపాలను భారీగా విస్తరించనుంది బీపీసీఎల్.
పూర్తి బీపీసీఎల్ యాజమాన్యంలోని అనుబంధ సంస్థ ద్వారా అమలు చేసే ఈ ప్రాజెక్టులో సంవత్సరానికి 9 మిలియన్ టన్నుల (MMTPA) సామర్థ్యం గల రిఫైనరీ, 1.5 MMTPA మిక్స్డ్-ఫీడ్ ఇథిలీన్ క్రాకర్తో పాటు డౌన్స్ట్రీమ్ పెట్రోకెమికల్ యూనిట్లు ఉంటాయి.
ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాంప్లెక్స్ మొత్తం 10.5 MMTPA ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాన్ని, సుమారు 34 శాతం పెట్రోకెమికల్ వినియోగాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్టు వ్యయం ప్రాథమిక అంచనా కంటే 26 శాతానికి పైగా అధికం. శనివారం జరిగిన సమావేశంలో బోర్డు ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలిపింది. జూలై 2032 నాటికి ఈ ప్లాంట్ను షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేలా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు బీపీసీఎల్ తెలిపింది.
బోర్డు పూర్తి యాజమాన్యంలోని అనుబంధ సంస్థలోకి ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విడతలలో రూ. 44,330 కోట్ల వరకు ఈక్విటీని పెట్టుబడిగా పెట్టడానికి కూడా ఆమోదం తెలిపింది. కంపెనీ అక్టోబర్ 23, 2026 నాటి ప్రకటనలో వెల్లడించిన ప్రకారం, ఈ మొత్తంలో ఇంతకుముందు ఆమోదించిన రూ. 4,900 కోట్ల వరకు ఈక్విటీ వాటా కూడా కలిసి ఉంది. ప్రతిపాదిత ఈ పెట్టుబడికి ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ (CCEA) ఆమోదం, ఇతర వర్తించే అనుమతులు అవసరం.
ఈ ప్రాజెక్టుకు ఈక్విటీ, రుణాల కలయిక ద్వారా నిధులు సమకూరుస్తామని, రుణదాతలతో ఫైనాన్సింగ్ ఏర్పాట్లను ఖరారు చేస్తున్నామని బీపీసీఎల్ తెలిపింది. రవాణా ఇంధనాలలో పెరుగుతున్న లోటును, అలాగే భారతదేశంలో పెరుగుతున్న పెట్రోకెమికల్ సరఫరా అంతరాన్ని పరిష్కరించడమే ఈ పెట్టుబడి లక్ష్యమని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనరీ-పెట్రోకెమికల్ సిస్టమ్, పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల లభ్యతను పెంచుతుందని, కీలక పాలిమర్లపై దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుంది. రిఫైనింగ్, పెట్రోకెమికల్ కార్యకలాపాలను మరింతగా ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా విలువను మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.