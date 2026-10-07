మూసీ రివర్ఫ్రంట్లో భారీ ప్రాజెక్టు.. రూ.1,108 కోట్లతో మంచిరేవుల ఓంకారేశ్వర ఆలయం
హైదరాబాద్ మంచిరేవులలోని మూసీ నది ఒడ్డున ఉన్న ఓంకారేశ్వర ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇందుకోసం రూ.1,108 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపడుతున్న మూసీ రివర్ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరొక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. రంగారెడ్డి జిల్లా మంచిరేవులలో ఉన్న ప్రముఖ ఓంకారేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు ఆ ప్రాంతానికి రవాణా సౌకర్యాలు పెంచేందుకు ఏకంగా రూ. 1,108.27 కోట్ల భారీ నిధులతో పరిపాలనా అనుమతులు జారీ చేసింది.
ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం G.O.Rt.No.928, G.O.Rt.No.929 పేరిట రెండు ప్రత్యేక జీవోలను విడుదల చేసింది. మూసీ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని మంచిరేవులలో ప్రాచీన ఆలయంగా పేరొందిన ఓంకారేశ్వర స్వామి దేవాలయ సముదాయాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రంగా మలిచేందుకు ప్రభుత్వం రూ. 948.65 కోట్లను కేటాయించింది.
వైభవంగా కనిపించే విధంగా భవ్యమైన రాజగోపురాలు, చుట్టూ ప్రాకారాల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ధార్మిక కార్యక్రమాలు, హోమాల నిర్వహణ కోసం ఆధ్యాత్మిక రీతిలో యాగశాల, అలాగే భక్తుల పవిత్ర స్నానాల కోసం పుష్కరిణిని సిద్ధం చేస్తారు. విచ్చేసే భక్తులకు క్యూ లైన్లు, విశ్రాంతి మండపాలు, ప్రసాద వితరణ కేంద్రాలు, విస్తృతమైన పార్కింగ్ సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఆలయానికి వచ్చే భక్తులతో పాటు, ఆయా పరిసర ప్రాంతాల్లో రోడ్డు కనెక్టివిటీని గణనీయంగా పెంచేందుకు ప్రభుత్వం మరో రూ. 159.62 కోట్లతో 6 లేన్ల ప్రధాన రహదారి నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపింది. 30 మీటర్లు (100 అడుగులు) వెడల్పుతో ఆరు లేన్ల రోడ్డును అత్యంత ఆధునికంగా నిర్మించనున్నారు.
ఇస్తానా విల్లాస్ నుంచి కీర్తి వెస్ట్ విండ్ విల్లాస్ వరకు సుమారు 2.50 కిలోమీటర్ల పొడవునా ఈ కనెక్టివిటీ రహదారి విస్తరించి ఉంటుంది. ఈ రోడ్డు నిర్మాణంతో గ్రేహౌండ్స్ కమాండో శిక్షణ కేంద్రం, యంగ్ ఇండియా పోలీస్ స్కూల్ ప్రాంతాలకు రోడ్డు అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది.
రాబోయే రోజుల్లో మూసీ రివర్ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ కారిడార్తో ఓంకారేశ్వర ఆలయ సముదాయానికి ఇది నేరుగా అనుసంధానమవుతుంది. ఆలయ ప్రాజెక్టు నిర్దేశిత గడువులోగా, ఎటువంటి సాంకేతిక లోపాలు లేకుండా రూపుదిద్దుకునేందుకు ప్రభుత్వం G.O.Rt.No.929 ద్వారా ఉన్నతస్థాయి టెక్నికల్ కమిటీని నియమించింది.
రూ. 700 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టే ప్రధాన ఆలయ పనులకు ఈ కమిటీ పూర్తి సాంకేతిక మార్గదర్శకత్వం వహిస్తుంది. ఆలయ డిజైన్లు, డీపీఆర్ల పరిశీలన, నిర్మాణ వ్యయం ఖరారు, టెండర్ల ప్రక్రియ నిర్వహణలో ఈ కమిటీకి కీలక బాధ్యతలు కేటాయించారు.
టెక్నికల్ కమిటీ సభ్యుల వివరాలు.. ఆర్ అండ్ బి ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ ఛైర్మన్, కో-చైర్మన్గా పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్, కన్వీనర్గా హైదరాబాద్ మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చీఫ్ ఇంజనీర్, సభ్యులుగా దేవాదాయ శాఖ చీఫ్ ఇంజనీర్, ప్రముఖ ఆలయ ఆర్కిటెక్చర్ నిపుణుడు డాక్టర్ ఈ. శివనాగిరెడ్డి, ఆర్థిక శాఖ అదనపు కార్యదర్శిగా ఉంటారు.
మూసీ పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టులో భాగంగా రూపుదిద్దుకోనున్న ఈ మంచిరేవుల ఓంకారేశ్వర క్షేత్రం, భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ నగరంలోనే ప్రముఖ పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారనుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More