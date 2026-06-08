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    RRB Technician Recruitment : రైల్వేలో టెక్నికల్​ పోస్టులకు రిక్రూట్​మెంట్- ఖాళీలు, జీతం వివరాలు..

    RRB Technician Recruitment 2026 : భారతీయ రైల్వేలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే వారికి సువర్ణావకాశం వచ్చేసింది. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్​ఆర్బీ) 6,565 టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన అర్హతలు, జీతం, దరఖాస్తు వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jun 08, 2026 10:43 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    RRB technician notification : రైల్వే రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే నిరుద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్​ న్యూస్ అందించింది. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డులు (ఆర్​ఆర్బీ) మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి అధికారికంగా షార్ట్ నోటిఫికేషన్‌ను ఇటీవలే విడుదల చేశాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఇది ఒక పెద్ద ఉపాధి అవకాశంగా నిలవనుంది.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 వివరాలు..
    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 వివరాలు..

    తాజా ఉపాధి ప్రకటన (CEN No. 02/2026) ప్రకారం.. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ రైల్వే జోన్లలో మొత్తం 6,565 టెక్నీషియన్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ I సిగ్నల్, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ III ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ 2026 జూన్ 30 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు జులై 29, 2026 లోగా తమ దరఖాస్తులను ఆన్‌లైన్ ద్వారా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

    పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ విడుదలైన తర్వాత అభ్యర్థులు అధికారిక ఆర్ఆర్బీ వెబ్‌సైట్ల ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆకర్షణీయమైన జీతం, ఉద్యోగ భద్రత, ప్రమోషన్లు, ఇతర రైల్వే ప్రయోజనాల వల్ల ఈ నోటిఫికేషన్‌కు లక్షలాది మంది పోటీ పడే అవకాశం ఉంది.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- పోస్టుల వివరాలు..

    ఈ ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా భర్తీ చేయబోయే మొత్తం 6,565 ఖాళీల వివరాలను పోస్టుల వారీగా కింద చూడవచ్చు:

    టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ I సిగ్నల్: 323 పోస్టులు

    టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ III: 6,242 పోస్టులు

    మొత్తం ఖాళీల్లో అధిక భాగం టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ III విభాగంలోనే ఉన్నాయి. ఐటీఐ విద్యార్హత కలిగిన అభ్యర్థులకు ఇది చాలా మంచి అవకాశం. అయితే ఈ ఖాళీల సంఖ్య ప్రస్తుతం తాత్కాలికం మాత్రమేనని, పూర్తి నోటిఫికేషన్ సమయానికి వీటిలో మార్పులు ఉండవచ్చని బోర్డు పేర్కొంది.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- విద్యార్హతలు..

    అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే పోస్టును బట్టి ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 విద్యార్హతలు మారుతుంటాయి.

    1. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ I సిగ్నల్-

    ఈ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుంచి ఈ కింది విద్యార్హతలు కలిగి ఉండాలి:

    ఫిజిక్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లేదా ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ విభాగాల్లో బీఎస్సీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.

    లేదా సంబంధిత విభాగంలో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

    ఈ ఉద్యోగాల్లో చేరిన వారు రైల్వే నెట్‌వర్క్‌లో టెక్నికల్ మెయింటెనెన్స్, సిగ్నలింగ్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది.

    2. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ III-

    ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులకు కింది అర్హతలు ఉండాలి:

    పదో తరగతి పాసై ఉండాలి.

    దీనితో పాటు ఎన్​సీవీటీ లేదా ఎస్​సీవీటీ గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి సంబంధిత ట్రేడ్‌లో ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ లేదా యాక్ట్ అప్రెంటిస్‌షిప్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలి.

    అర్హతలు సులభంగా ఉండటం, ఎక్కువ ఖాళీలు ఉండటంతో ఈ విభాగానికి భారీగా దరఖాస్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- వయోపరిమితి..

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ పోస్టులను బట్టి వయోపరిమితి వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:

    టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ I సిగ్నల్: కనీస వయసు 18 ఏళ్లు కాగా, గరిష్ట వయసు 36 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు.

    టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ III: కనీస వయసు 18 ఏళ్లు, గరిష్ట వయసు 33 ఏళ్లుగా ఉండాలి.

    పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొనే కట్-ఆఫ్ తేదీ ఆధారంగా వయస్సును లెక్కిస్తారు. నిబంధనల ప్రకారం వయస్సు పరిమితిలో సండలింపులు ఉంటాయి.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- వేతనాలు..

    రైల్వే ఉద్యోగాల వైపు యువత మొగ్గు చూపడానికి ప్రధాన కారణం ఆకర్షణీయమైన జీతంతో పాటు వచ్చే అదనపు అలవెన్సులు అనడంలో సందేహం లేదు. అందుకు తగ్గట్టుగానే

    టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ I సిగ్నల్ (పే లెవెల్ 5): ప్రారంభ ప్రాథమిక వేతనం నెలకు రూ. 29,200 గా ఉంటుంది.

    టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ III (పే లెవెల్ 2): ప్రారంభ ప్రాథమిక వేతనం నెలకు రూ. 19,900 గా ఉంటుంది.

    ఈ బేసిక్ పేతో పాటు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు కరవు భత్యం (డీఏ), ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్​ఆర్​ఏ), రవాణా భత్యం (టీఏ), ఉచిత వైద్య సదుపాయాలు, రైల్వే పాస్ సౌకర్యం, ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు అందుతాయి. అన్ని అలవెన్సులు కలుపుకుంటే చేతికి వచ్చే నెలవారీ జీతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక విధానం..

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 పోస్టుల భర్తీకి రైల్వే బోర్డు మూడు దశల ఎంపిక విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది:

    మొదటి దశ: కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) ఉంటుంది. ఇది ఆన్‌లైన్ ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో జరుగుతుంది.

    రెండవ దశ: పరీక్షలో అర్హత సాధించిన వారికి విద్యార్హతలు, వ్యక్తిగత ధృవీకరణ పత్రాల పరిశీలన (డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్) చేస్తారు.

    మూడవ దశ: రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం అభ్యర్థులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

    ఇతర రైల్వే ఉద్యోగాల మాదిరిగా కాకుండా, టెక్నీషియన్ పోస్టులకు ఎటువంటి అప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉండదు.

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- పరీక్ష ప్యాటర్న్..

    విధానం- సీబీటీ

    ప్రశ్నల టైప్- మల్టిపుల్​ ఛాయిస్

    మొత్తం ప్రశ్నలు- 100

    మొత్తం మార్కులు- 100

    డ్యురేషన్- 90 నిమిషాలు

    నెగిటివ్​ మార్కింగ్- ఉంటుంది (⅓ కట్)

    ఆర్​ఆర్బీ టెక్నీషియన్ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- దరఖాస్తు చేయడం ఎలా?

    అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆర్ఆర్బీ అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ స్టెప్స్ ఇవే:

    స్టెప్ 1: మొదట మీ ప్రాంతానికి సంబంధించిన అధికారిక రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

    స్టెప్ 2: హోంపేజీలో కనిపించే 'CEN No. 02/2026 టెక్నీషియన్ రిక్రూట్‌మెంట్' లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    స్టెప్ 3: నోటిఫికేషన్‌ను పూర్తిగా చదివి వివరాలను అర్థం చేసుకోండి.

    స్టెప్ 4: మీ మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ, వ్యక్తిగత వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి.

    స్టెప్ 5: రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయ్యాక, ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్‌ను నింపండి.

    స్టెప్ 6: మీ పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సంతకం, అవసరమైన సర్టిఫికేట్లను అప్‌లోడ్ చేయండి.

    స్టెప్ 7: నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించండి.

    స్టెప్ 8: అప్లికేషన్ ఫామ్‌ను సబ్మిట్ చేసి, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఒక ప్రింటవుట్ లేదా కాపీని భద్రపరుచుకోండి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/RRB Technician Recruitment : రైల్వేలో టెక్నికల్​ పోస్టులకు రిక్రూట్​మెంట్- ఖాళీలు, జీతం వివరాలు..
    Home/News/RRB Technician Recruitment : రైల్వేలో టెక్నికల్​ పోస్టులకు రిక్రూట్​మెంట్- ఖాళీలు, జీతం వివరాలు..
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