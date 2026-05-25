    డీఏ, డీఆర్ మధ్య తేడా ఏంటి? పెరిగిన జీతాలు, పెన్షన్లు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో ఎవరికి ఎంత లాభం?

    కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఇచ్చే కరువు భత్యం (DA), కరువు ఉపశమనం (DR)పై తరచూ చర్చ జరుగుతుంటుంది. అసలు ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి? ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకోవడానికి ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి? తాజా 2% పెంపుతో ఎవరి జేబుల్లో ఎంత డబ్బు చేరనుంది? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 25, 2026 5:13 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పెరుగుతున్న ధరల యుగంలో సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడకుండా, పెరుగుతున్న ఖర్చులకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు కేంద్రం అందించే ప్రధాన భరోసా.. డీఏ (DA), డీఆర్ (DR). అటు ఉద్యోగులు, ఇటు రిటైర్డ్ సిబ్బంది ఆత్రుతగా ఎదురుచూసే ఈ అలవెన్సుల పెంపు గురించి ఇటీవల కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ఈ నిర్ణయం వల్ల నేరుగా ప్రయోజనం పొందుతున్నారు.

    డీఏ, డీఆర్ మధ్య తేడా ఏంటి? పెరిగిన జీతాలు, పెన్షన్లు.. ఎవరికి ఎంత లాభం?

    డీఏ (DA) vs డీఆర్ (DR): ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏంటి?

    చాలామంది డీఏ, డీఆర్ రెండింటినీ ఒకటిగానే భావిస్తారు. కానీ సాంకేతికంగా వీటి మధ్య ఒక చిన్న తేడా ఉంది. అది ఎవరికి వర్తిస్తుంది అనే అంశంపైనే ఈ తేడా ఆధారపడి ఉంటుంది.

    డీఏ (Dearness Allowance - కరువు భత్యం): ఇది ప్రస్తుతం విధుల్లో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (PSU) సిబ్బందికి ఇచ్చే అదనపు జీతం. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగినప్పుడు, వారి జీవన ప్రమాణాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం జీతంలో భాగంగా ఈ అలవెన్స్‌ను అందిస్తుంది. ఇది ఉద్యోగి బేసిక్ పే (ప్రాథమిక వేతనం) ఆధారంగా మారుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది పూర్తిగా ఆదాయపు పన్ను (Income Tax) పరిధిలోకి వస్తుంది.

    డీఆర్ (Dearness Relief - కరువు ఉపశమనం): ఇది రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు, అంటే పెన్షనర్లకు ఇచ్చే ప్రయోజనం. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి డీఏ ఇచ్చినట్లే, పెన్షన్ తీసుకునేవారికి అదే నిష్పత్తిలో డీఆర్ అందిస్తారు. దీనివల్ల పెన్షన్ తీసుకునేవారికి చేతికి వచ్చే మొత్తం పెరుగుతుంది.

    సరళంగా చెప్పాలంటే.. పని చేసేవారికి ఇచ్చేది డీఏ, రిటైర్ అయినవారికి ఇచ్చేది డీఆర్. లెక్కించే విధానం, పెంచే శాతం రెండింటికీ ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ, పేర్లు మాత్రం మారుతాయి.

    తాజా పెంపుతో 60 శాతానికి చేరిన అలవెన్స్

    7వ పే కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా 2026 జనవరి 1 నుండి అమల్లోకి వచ్చేలా 2 శాతం డీఏ, డీఆర్ పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏప్రిల్ 22న ఆర్థిక శాఖ వెల్లడించిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. ఇప్పటివరకు బేసిక్ పేలో 58 శాతంగా ఉన్న ఈ భత్యం ఇప్పుడు 60 శాతానికి చేరింది.

    కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే కాకుండా, భారతీయ రైల్వేలు (మే 13న ప్రకటన), బ్యాంకింగ్ రంగం (IBA మే 2న ప్రకటన) కూడా తమ సిబ్బందికి డీఏ పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాలు కూడా ఇదే బాటలో నడుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నవంబర్ 2025 నుండి జనవరి 2026 వరకు పెండింగ్‌లో ఉన్న డీఏ బకాయిల (Arrears) కోసం ఏకంగా రూ. 800 కోట్లను విడుదల చేసింది. తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్ వంటి రాష్ట్రాలు కూడా 2 శాతం పెంపును ప్రకటించాయి.

    ఈ పెంపును ఎలా లెక్కిస్తారు?

    ద్రవ్యోల్బణం లేదా నిత్యావసర ధరల పెరుగుదలను కొలిచే 'ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్' (AICPI) గణాంకాల ఆధారంగా డీఏను లెక్కిస్తారు. ప్రతి ఏటా జనవరి, జూలై నెలల్లో ఈ పెంపును సమీక్షిస్తారు. సాధారణంగా మార్చి, అక్టోబర్ నెలల్లో వీటికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనలు వస్తాయి.

    ఉదాహరణకు, 2021 నుండి ఇప్పటివరకు మొత్తం 10 సార్లు డీఏ పెంచగా, అందులో జూలై 2021లో అత్యధికంగా 11 శాతం పెంపు కనిపించింది. ప్రస్తుత 2 శాతం పెంపు స్వల్పంగా అనిపించినప్పటికీ, బేసిక్ పే ఎక్కువగా ఉన్న అధికారులకు ఇది నెలకు వేల రూపాయల అదనపు ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.

    ప్రైవేటు రంగంలో ఎందుకు ఉండవు?

    భారతదేశంలో డీఏ, డీఆర్ అనేవి కేవలం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు మాత్రమే పరిమితం. ప్రైవేటు కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు ధరల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా ఇలాంటి ప్రత్యేక అలవెన్సులను విడిగా అందించవు. ప్రైవేటు రంగంలో జీతాల పెంపు అనేది సాధారణంగా పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్స్ లేదా కంపెనీ లాభాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. డీఏ (DA) పెరిగితే ఆదాయపు పన్ను కట్టాలా?

    అవును. కరువు భత్యం (DA) అనేది మీ జీతంలో ఒక భాగం. కాబట్టి ఇది పూర్తిగా పన్ను పరిధిలోకి వస్తుంది. ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ (ITR) దాఖలు చేసేటప్పుడు దీన్ని తప్పనిసరిగా వెల్లడించాలి.

    2. డీఆర్ (DR) పెంపు ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లకు కూడా వర్తిస్తుందా?

    ఖచ్చితంగా. కేంద్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులతో పాటు, ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి కూడా కరువు ఉపశమనం (DR) పెంపు వర్తిస్తుంది.

    3. డీఏను ఏ ప్రాతిపదికన పెంచుతారు?

    గత 12 నెలల 'ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్' (AICPI) సగటు ఆధారంగా 7వ పే కమిషన్ సూచించిన ఫార్ములా ప్రకారం ఈ పెంపును గణిస్తారు.

    4. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంత ఉద్యోగులకు డీఏ వేర్వేరుగా ఉంటుందా?

    సాధారణంగా డీఏ శాతం అందరికీ ఒకేలా ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో నివసించే ప్రాంతం (City, Urban, Rural) ఆధారంగా ఇచ్చే 'సిటీ కంపెన్సేటరీ అలవెన్స్' లేదా ఇతర నిబంధనల వల్ల చేతికి వచ్చే మొత్తంలో స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

