రైల్వే ఉద్యోగులకు కేంద్రం తీపి కబురు: డీఏ 2 శాతం పెంపు.. జనవరి నుంచే అమల్లోకి!
పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలతో సతమతమవుతున్న రైల్వే ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. కరువు భత్యాన్ని (Dearness Allowance) మరో 2 శాతం పెంచుతూ రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ఉద్యోగుల డీఏ 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి చేరింది.
భారత రైల్వే శాఖ తన లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. ఇప్పటికే కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ డీఏ పెంపును ప్రకటించగా, తాజాగా రైల్వే బోర్డు కూడా ఇందుకు సంబంధించి అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదముద్ర వేసిన ఈ పెంపు నిర్ణయం, జనవరి 1, 2026 నుంచి వెనక్కి వర్తించేలా (Retrospective effect) అమలు కానుంది.
60 శాతానికి చేరిన కరువు భత్యం
ప్రస్తుతం రైల్వే ఉద్యోగులు 58 శాతం కరువు భత్యాన్ని పొందుతున్నారు. తాజా పెంపుతో ఇది 60 శాతానికి చేరుకుంది. నిత్యం పెరుగుతున్న ధరల వల్ల జీవన వ్యయం భారంగా మారుతున్న తరుణంలో, ఆ ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 7వ పే కమిషన్ (7th CPC) పరిధిలోకి వచ్చే లక్షలాది మంది రైల్వే సిబ్బంది, పెన్షనర్లు, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లకు ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (AICPI) గణాంకాల ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఏడాదికి రెండుసార్లు (జనవరి, జూలై) ఈ డీఏను సవరిస్తుంది. తాజాగా జనవరి విడతకు సంబంధించిన పెంపును ఇప్పుడు ప్రకటించారు.
రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో అధికారిక ఉత్తర్వులు
రైల్వే బోర్డు విడుదల చేసిన ‘గ్రాంట్ ఆఫ్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ టు రైల్వే ఎంప్లాయిస్ - రివైజ్డ్ రేట్స్’ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, 2026 జనవరి 1 నుండి పెరిగిన రేట్లు వర్తిస్తాయి.
"రైల్వే ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన కరువు భత్యం ప్రస్తుతమున్న 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి పెంచుతున్నాం. దీనికి రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించింది," అని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
అయితే ఈ పెంపు కేవలం 'బేసిక్ పే' (ప్రాథమిక వేతనం) మీద మాత్రమే లెక్కించబడుతుంది. స్పెషల్ పే వంటి ఇతర అదనపు భత్యాలను ఇందులో కలపరు. అలాగే, డీఏ లెక్కింపులో 50 పైసలు అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే దానిని తదుపరి రూపాయికి మార్చుతారు (రౌండింగ్ ఆఫ్), 50 పైసల కంటే తక్కువ ఉంటే దానిని పరిగణనలోకి తీసుకోరు.
బ్యాంకింగ్ రంగంలోనూ డీఏ మార్పులు
కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే కాకుండా, బ్యాంకు సిబ్బందికి కూడా శుభవార్త అందింది. ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (IBA) మే, జూన్, జూలై 2026 నెలలకు సంబంధించి డీఏను సవరించింది. దీనివల్ల బ్యాంక్ అధికారుల జీతాల్లో దాదాపు ₹435 నుంచి ₹1,050 వరకు పెరుగుదల ఉండనుంది. మార్చి 2026తో ముగిసిన త్రైమాసిక వినియోగదారుల ధరల సూచిక ఆధారంగా ఈ మార్పులు చేశారు.
ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ యజమానిగా ఉన్న రైల్వే శాఖలో దాదాపు 12 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగులు, అంతకంటే ఎక్కువ మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు. వీరందరికీ డీఏ పెంచడం వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాపై అదనపు భారం పడనుంది. అయితే, మార్కెట్లో నెలకొన్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకోవడానికి మధ్యతరగతి ఉద్యోగులకు ఈ పెంపు తప్పనిసరి అని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రైల్వే డీఏ పెంపు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది?
ఈ పెంపు జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. అంటే ఉద్యోగులకు గత నెలలకు సంబంధించిన బకాయిలు (Arrears) కూడా లభిస్తాయి.
2. తాజా పెంపు తర్వాత మొత్తం కరువు భత్యం ఎంత?
ప్రస్తుతం ఉన్న 58 శాతం డీఏ, 2 శాతం పెంపుతో కలిపి మొత్తం 60 శాతానికి చేరింది.
3. ఈ నిర్ణయం ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
7వ పే కమిషన్ పరిధిలో పని చేస్తున్న రైల్వే ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది.
4. బేసిక్ పే అంటే ఏమిటి?
7వ పే కమిషన్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రకారం నిర్ణయించిన ప్రాథమిక వేతనం. ఇందులో ఇతర అలవెన్సులు లేదా స్పెషల్ పే ఉండవు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.