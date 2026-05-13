    రైల్వే ఉద్యోగులకు కేంద్రం తీపి కబురు: డీఏ 2 శాతం పెంపు.. జనవరి నుంచే అమల్లోకి!

    పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలతో సతమతమవుతున్న రైల్వే ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. కరువు భత్యాన్ని (Dearness Allowance) మరో 2 శాతం పెంచుతూ రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ఉద్యోగుల డీఏ 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి చేరింది.

    Updated on: May 13, 2026 3:48 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత రైల్వే శాఖ తన లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. ఇప్పటికే కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ డీఏ పెంపును ప్రకటించగా, తాజాగా రైల్వే బోర్డు కూడా ఇందుకు సంబంధించి అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదముద్ర వేసిన ఈ పెంపు నిర్ణయం, జనవరి 1, 2026 నుంచి వెనక్కి వర్తించేలా (Retrospective effect) అమలు కానుంది.

    60 శాతానికి చేరిన కరువు భత్యం

    ప్రస్తుతం రైల్వే ఉద్యోగులు 58 శాతం కరువు భత్యాన్ని పొందుతున్నారు. తాజా పెంపుతో ఇది 60 శాతానికి చేరుకుంది. నిత్యం పెరుగుతున్న ధరల వల్ల జీవన వ్యయం భారంగా మారుతున్న తరుణంలో, ఆ ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 7వ పే కమిషన్ (7th CPC) పరిధిలోకి వచ్చే లక్షలాది మంది రైల్వే సిబ్బంది, పెన్షనర్లు, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లకు ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

    ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (AICPI) గణాంకాల ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఏడాదికి రెండుసార్లు (జనవరి, జూలై) ఈ డీఏను సవరిస్తుంది. తాజాగా జనవరి విడతకు సంబంధించిన పెంపును ఇప్పుడు ప్రకటించారు.

    రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో అధికారిక ఉత్తర్వులు

    రైల్వే బోర్డు విడుదల చేసిన ‘గ్రాంట్ ఆఫ్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ టు రైల్వే ఎంప్లాయిస్ - రివైజ్డ్ రేట్స్’ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, 2026 జనవరి 1 నుండి పెరిగిన రేట్లు వర్తిస్తాయి.

    "రైల్వే ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన కరువు భత్యం ప్రస్తుతమున్న 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి పెంచుతున్నాం. దీనికి రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించింది," అని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

    అయితే ఈ పెంపు కేవలం 'బేసిక్ పే' (ప్రాథమిక వేతనం) మీద మాత్రమే లెక్కించబడుతుంది. స్పెషల్ పే వంటి ఇతర అదనపు భత్యాలను ఇందులో కలపరు. అలాగే, డీఏ లెక్కింపులో 50 పైసలు అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే దానిని తదుపరి రూపాయికి మార్చుతారు (రౌండింగ్ ఆఫ్), 50 పైసల కంటే తక్కువ ఉంటే దానిని పరిగణనలోకి తీసుకోరు.

    బ్యాంకింగ్ రంగంలోనూ డీఏ మార్పులు

    కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే కాకుండా, బ్యాంకు సిబ్బందికి కూడా శుభవార్త అందింది. ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (IBA) మే, జూన్, జూలై 2026 నెలలకు సంబంధించి డీఏను సవరించింది. దీనివల్ల బ్యాంక్ అధికారుల జీతాల్లో దాదాపు 435 నుంచి 1,050 వరకు పెరుగుదల ఉండనుంది. మార్చి 2026తో ముగిసిన త్రైమాసిక వినియోగదారుల ధరల సూచిక ఆధారంగా ఈ మార్పులు చేశారు.

    ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం

    దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ యజమానిగా ఉన్న రైల్వే శాఖలో దాదాపు 12 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగులు, అంతకంటే ఎక్కువ మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు. వీరందరికీ డీఏ పెంచడం వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాపై అదనపు భారం పడనుంది. అయితే, మార్కెట్లో నెలకొన్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకోవడానికి మధ్యతరగతి ఉద్యోగులకు ఈ పెంపు తప్పనిసరి అని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రైల్వే డీఏ పెంపు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది?

    ఈ పెంపు జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. అంటే ఉద్యోగులకు గత నెలలకు సంబంధించిన బకాయిలు (Arrears) కూడా లభిస్తాయి.

    2. తాజా పెంపు తర్వాత మొత్తం కరువు భత్యం ఎంత?

    ప్రస్తుతం ఉన్న 58 శాతం డీఏ, 2 శాతం పెంపుతో కలిపి మొత్తం 60 శాతానికి చేరింది.

    3. ఈ నిర్ణయం ఎవరికి వర్తిస్తుంది?

    7వ పే కమిషన్ పరిధిలో పని చేస్తున్న రైల్వే ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది.

    4. బేసిక్ పే అంటే ఏమిటి?

    7వ పే కమిషన్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రకారం నిర్ణయించిన ప్రాథమిక వేతనం. ఇందులో ఇతర అలవెన్సులు లేదా స్పెషల్ పే ఉండవు.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

