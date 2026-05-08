కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో మరోసారి పెరుగుదల: జూలైలో డీఏ ఎంత పెరగొచ్చు? తాజా అంచనాలు ఇవే
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు రానున్న నెలల్లో మరో శుభవార్త అందనుంది. జూలై 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే కరువు భత్యం (DA) పెంపుపై తాజా అంచనాలు వెలువడ్డాయి. ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జీతాల్లో ఎంత మార్పు రానుందో, అసలు డీఏ లెక్కలు ఎలా మారుతున్నాయో ఈ విశ్లేషణలో చూడండి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఇప్పుడు మరో విడత కరువు భత్యం (DA) పెంపు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 18న కేంద్ర ప్రభుత్వం జనవరి 2026 నాటి పెంపును ప్రకటిస్తూ డీఏను 60 శాతానికి పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు జూలై 2026 సైకిల్కు సంబంధించి డీఏ ఎంత పెరగొచ్చనే చర్చ దేశవ్యాప్తంగా మొదలైంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల పెరుగుదల, ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులను పరిశీలిస్తే, ఈసారి కూడా ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోకి అదనపు నగదు జమ కానుందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఏఐసీపీఐ డేటా, ప్రస్తుత పరిస్థితి
డీఏ పెంపు అనేది పూర్తిగా అఖిల భారత వినియోగదారుల ధరల సూచీ (AICPI-IW) డేటాపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పారిశ్రామిక కార్మికుల జీవన వ్యయం, నిత్యావసరాల ధరలలో వచ్చే మార్పులను బట్టి కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
"జూన్ 2025 నుంచి జూన్ 2026 వరకు ఉన్న ఏఐసీపీఐ డేటాను విశ్లేషిస్తే, ద్రవ్యోల్బణం ఏ స్థాయిలో ఉందో స్పష్టమవుతుంది. ఆ పాయింట్ల ఆధారంగానే పెంచాల్సిన డీఏ శాతాన్ని ఖరారు చేస్తారు" అని ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ మంజీత్ సింగ్ పటేల్ పేర్కొన్నారు. అంటే, రానున్న జూన్ నెల గణాంకాలు వెలువడిన తర్వాతే అధికారికంగా పెంపుపై స్పష్టత వస్తుంది.
ఎంత పెరగొచ్చు? ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు?
ప్రస్తుత మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం, జూలై 2026 విడతలో డీఏ సుమారు 2 నుంచి 3 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రాథమిక అంచనాలు చెబుతున్నాయి. అంటే, ఇప్పుడున్న 60 శాతం డీఏ కాస్తా 62 లేదా 63 శాతానికి చేరుకోవచ్చు. సాధారణంగా జూలై నుంచి అమల్లోకి రావాల్సిన ఈ పెంపును కేంద్రం సెప్టెంబర్ నెలలో ప్రకటించే సంప్రదాయం ఉంది. ఒకవేళ సెప్టెంబర్లో ప్రకటన వస్తే, జూలై, ఆగస్టు నెలల బకాయిలతో (Arrears) కలిపి అక్టోబర్ జీతంలో ఈ పెరుగుదల ఉద్యోగులకు అందుతుంది.
జీతంపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
ఈ పెంపు సామాన్యుడి జీవన ప్రమాణాలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. ఒక ఉదాహరణతో చూస్తే:
ఒక లెవెల్-1 ఉద్యోగి కనీస వేతనం (Basic Pay) రూ. 18,000 అనుకుందాం.
జనవరి 2026లో 2 శాతం పెంపు ద్వారా అతడికి నెలకు రూ. 360 అదనంగా లభించింది. ఒకవేళ జూలైలో డీఏ 63 శాతానికి చేరితే, అతడికి నెలకు మరో రూ. 540 అదనంగా వస్తుంది. అంటే మొత్తంగా చూస్తే, ఈ ఏడాది డీఏ రూపంలోనే సదరు ఉద్యోగి జీతం నెలకు రూ. 900 వరకు పెరుగుతుంది.
ఉన్నత హోదాల్లో ఉన్న అధికారులకు బేసిక్ పే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, వారి జీతాల్లో పెరుగుదల వేలల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది.
కోటి మందికి పైగా లబ్ధి.. ప్రభుత్వానికి భారం
కేంద్రం తీసుకునే ఈ నిర్ణయం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దాదాపు 50.46 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, 68.27 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. డీఏ, డీఆర్ (Dearness Relief) పెంపు వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాపై భారం పడనుంది.
"కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం డీఏ, డీఆర్ పెంచుతూ కేంద్ర క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి మొత్తం రూ. 6,791 కోట్ల అదనపు వ్యయం అవుతుంది" అని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గతంలోనే స్పష్టం చేశారు. పెరుగుతున్న ధరల నుంచి మధ్యతరగతి ఉద్యోగ వర్గాలకు ఊరట కలిగించడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తదుపరి డీఏ పెంపు ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుంది?
తదుపరి డీఏ పెంపు జూలై 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన సాధారణంగా సెప్టెంబర్ నెలలో వెలువడుతుంది.
2. జూలై 2026లో డీఏ ఎంత శాతం పెరగొచ్చు?
ద్రవ్యోల్బణం, ఏఐసీపీఐ (AICPI-IW) గణాంకాల ఆధారంగా, జూలై సైకిల్లో డీఏ 2 నుంచి 3 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా.
3. డీఏ (Dearness Allowance) అంటే ఏమిటి? దీనిని ఎలా లెక్కిస్తారు?
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెరుగుతున్న ధరల (ద్రవ్యోల్బణం) నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు ఇచ్చే అలవెన్స్ను డీఏ అంటారు. దీనిని 12 నెలల సగటు అఖిల భారత వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI-IW) ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.
4. ఈ పెంపు వల్ల ఎంతమందికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది?
దీనివల్ల సుమారు 50 లక్షల మందికి పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, 68 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.