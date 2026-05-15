RRB ALP Recruitment 2026: రైల్వేలో బంపర్ నోటిఫికేషన్: 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రారంభం
నిరుద్యోగులకు రైల్వే శాఖ భారీ ఊరటనిస్తూ 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ALP) పోస్టుల భర్తీకి ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. జూన్ 14వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది.
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (RRB) దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ALP) పోస్టుల భర్తీకి ఈరోజు (మే 15, 2026) దరఖాస్తు ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. గత కొంతకాలంగా రైల్వే నోటిఫికేషన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశం.
దరఖాస్తు ప్రక్రియలో కీలక తేదీలు ఇవే
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ rrbapply.gov.in ద్వారా అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను ఆన్లైన్లో సమర్పించవచ్చు.
- దరఖాస్తుల ప్రారంభం: మే 15, 2026.
- చివరి తేదీ: జూన్ 14, 2026 వరకు అవకాశం ఉంటుంది.
- ఫీజు చెల్లింపు గడువు: జూన్ 16, 2026.
- ఎడిట్ విండో (సవరణలు): దరఖాస్తులో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే జూన్ 17 నుండి జూన్ 26 వరకు సరిదిద్దుకోవచ్చు.
ఎవరు అర్హులు? వయోపరిమితి ఎంత?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు కనీసం పదవ తరగతి (Matriculation/SSLC) ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. దీనితో పాటు సంబంధిత ట్రేడుల్లో ఐటీఐ (ITI) లేదా డిప్లొమా/డిగ్రీ కలిగి ఉండటం అదనపు అర్హతగా ఉంటుంది.
వయస్సు: అభ్యర్థుల వయస్సు 18 ఏళ్ల నుండి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్ ఉన్న అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
పరీక్షా ఫీజు.. రీఫండ్ సదుపాయం
రైల్వే పరీక్షల్లో ఉండే మరో వెసులుబాటు ఫీజు రీఫండ్.
జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులు: ₹500 ఫీజు చెల్లించాలి. అయితే, వీరు మొదటి దశ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT-1)కు హాజరైన తర్వాత బ్యాంక్ ఛార్జీలు మినహాయించి ₹400 తిరిగి పొందుతారు.
ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, మైనారిటీలు, మాజీ సైనికులు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారు (EBC): వీరు ₹250 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పరీక్షకు హాజరైన తర్వాత ఈ మొత్తం పూర్తిగా వెనక్కి వస్తుంది.
ఫీజును కేవలం ఆన్లైన్ (నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్, UPI) ద్వారా మాత్రమే చెల్లించాలి.
ఎంపిక విధానం: ఐదు అంచెల వడపోత
రైల్వే ఉద్యోగం అంటేనే గట్టి పోటీ ఉంటుంది. అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుకు అభ్యర్థులను ఐదు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు:
మొదటి దశ (CBT-1): ఇది కేవలం స్క్రీనింగ్ పరీక్ష మాత్రమే.
రెండవ దశ (CBT-2): ఇందులో వచ్చే మార్కులే తుది ఎంపికలో కీలకం.
ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ (CBAT): లోకో పైలట్లకు ఉండాల్సిన మానసిక సామర్థ్యాన్ని ఇందులో పరీక్షిస్తారు.
పత్రాల పరిశీలన (DV): అభ్యర్థుల సర్టిఫికేట్లను వెరిఫై చేస్తారు.
వైద్య పరీక్షలు (ME): ముఖ్యంగా కంటి చూపు, శారీరక దారుఢ్యాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ - స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్:
అభ్యర్థులు ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు:
- ముందుగా rrbapply.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో ఉన్న 'RRB ALP Recruitment 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసి, లాగిన్ ఐడిని పొందాలి.
- అప్లికేషన్ ఫామ్లో విద్యార్హతలు, వ్యక్తిగత వివరాలను జాగ్రత్తగా నమోదు చేయాలి.
- ఫొటో, సంతకాన్ని అప్లోడ్ చేసి, పరీక్షా ఫీజును ఆన్లైన్లో చెల్లించాలి.
- ఫామ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ పేజీని ప్రింట్ తీసుకుని భద్రపరుచుకోవాలి.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నిరుద్యోగ యువత ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే జోన్ పరిధిలో భారీగా ఖాళీలు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, వెంటనే సన్నద్ధత ప్రారంభించడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఆర్ఆర్బీ ఏఎల్పీ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు?
దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి 2026, జూన్ 14వ తేదీ చివరి గడువు.
2. పరీక్షా ఫీజు అందరికీ ఒకేలా ఉంటుందా?
లేదు. జనరల్ అభ్యర్థులకు ₹500 ఉండగా, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా అభ్యర్థులకు ₹250 మాత్రమే ఉంటుంది. మీరు పరీక్షకు హాజరైతే ఈ మొత్తంలో మెజారిటీ భాగం మీ ఖాతాకు తిరిగి వస్తుంది.
3. వయస్సు ఎంత ఉండాలి?
కనీసం 18 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. గరిష్టంగా 30 ఏళ్ల వరకు అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు ఉంటుంది.
4. ఎంపికైన వారికి శిక్షణ ఉంటుందా?
అవును. తుది జాబితాలో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం నిర్దేశిత కాలం పాటు శిక్షణ ఇచ్చి, ఆ తర్వాత విధుల్లోకి తీసుకుంటారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.