SETL ఆర్థిక ఫలితాల జోరు: రికార్డు స్థాయి లాభాలతో స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ
ఆర్థిక సంవత్సరం 2026లో అత్యుత్తమ ఆర్థిక ఫలితాలతో స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్ (SETL) సత్తా చాటింది. అటు త్రైమాసిక ఫలితాల్లోనూ, ఇటు వార్షిక ఆదాయంలోనూ కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యధిక గణాంకాలను నమోదు చేస్తూ గ్లోబల్ మార్కెట్లో తన పట్టును నిరూపించుకుంది.
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఇంజనీరింగ్ దిగ్గజం స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్ (SETL) ఇన్వెస్టర్లకు అదిరిపోయే వార్త అందించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) నాలుగో త్రైమాసికంలో కంపెనీ తన చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. కేవలం ఆదాయంలోనే కాకుండా, లాభాల్లోనూ రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేస్తూ మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనాలను మించిపోయింది.
ఆదాయం, లాభాల్లో భారీ వృద్ధి
కంపెనీ పనితీరును పరిశీలిస్తే, స్థిరమైన నిర్వహణ, క్రమశిక్షణతో కూడిన వ్యయ నియంత్రణే ఈ రికార్డు స్థాయి విజయానికి కారణమని తెలుస్తోంది.
వార్షిక ఫలితాలు (FY26):
మొత్తం ఆదాయం: గత ఏడాదితో పోలిస్తే 26.7% పెరిగి ₹793 కోట్లకు చేరుకుంది. నికర లాభం (PAT): 20.61% వృద్ధితో ₹83 కోట్లుగా నమోదైంది.
EBITDA: ₹138 కోట్లు (15.22% వృద్ధి) నమోదు కాగా, మార్జిన్ 17.4% వద్ద స్థిరంగా ఉంది.
త్రైమాసిక ఫలితాలు (Q4 FY26):
మార్చి 31తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో కంపెనీ అదరగొట్టింది. మొత్తం ఆదాయం 34.97% పెరిగి ₹231 కోట్లకు చేరగా, నికర లాభం 26.33% వృద్ధితో ₹21 కోట్లుగా నమోదైంది.
వ్యాపార విస్తరణలో కొత్త అధ్యాయం
కేవలం ఎక్విప్మెంట్ తయారీకే పరిమితం కాకుండా, డిజైన్ నుంచి మెయింటెనెన్స్ వరకు అన్ని సేవలు అందించే ఒక పూర్తిస్థాయి 'ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫారమ్'గా కంపెనీ రూపాంతరం చెందిందని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావు కందుల పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాదిని కంపెనీ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా ఆయన అభివర్ణించారు. వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా కంపెనీ తాజాగా 'స్టాండర్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' అనే కొత్త అనుబంధ సంస్థను (75% వాటా) ఏర్పాటు చేసింది.
ఈ సంస్థ ద్వారా సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ప్రీ-ఇంజనీర్డ్ బిల్డింగ్స్ రంగాల్లో దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా భారీ ప్రాజెక్టులను చేపట్టాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
బోర్డు బలోపేతం, గ్లోబల్ ఫోకస్
గ్లోబల్ మార్కెట్లలో తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి SETL తన బోర్డులో కీలక మార్పులు చేసింది. యసుయుకి ఇకెడాను ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా తిరిగి నియమించడంతో పాటు, కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ను బలోపేతం చేయడానికి కంచెర్ల ఉమా మహేశ్వరరావును ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా నియమించింది. ఈ మార్పులు అంతర్జాతీయ వ్యాపార అభివృద్ధికి, సాంకేతిక విస్తరణకు ఊతమిస్తాయని బోర్డు భావిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More