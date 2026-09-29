హైదరాబాద్ నుంచి ఉజ్బెకిస్థాన్ రాజధాని తాష్కెంట్కు డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ సర్వీసులు
హైదరాబాద్లోని శంషాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం(RGIA) నుంచి ఉజ్బెకిస్థాన్ రాజధాని తాష్కెంట్కు డైరెక్ట్ విమాన సర్వీసులు ప్రారంభయ్యాయి. హైదరాబాద్కు ఇంటర్నేషనల్ కనెక్టివిటీని పెంచడంలో ఇదొక ముఖ్యమైన మైలురాయి.
హైదరాబాద్ శంషాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం తన అంతర్జాతీయ ప్రయాణ సౌకర్యాలలో మరో చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకుంది. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి ఉజ్బెకిస్థాన్ రాజధాని తాష్కెంట్కు ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ సెంట్రమ్ ఎయిర్ నేరుగా విమాన సర్వీసులను ప్రారంభించింది. దక్షిణ భారతదేశం నుంచి మధ్య ఆసియా ప్రాంతానికి నేరుగా డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ కనెక్టివిటీ అందుబాటులోకి రావడం ఇదే తొలిసారి.
ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలను రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో జీహెచ్ఐఏఎల్ ఉన్నతాధికారులు, సెంట్రమ్ ఎయిర్ ప్రతినిధులు, ఇతర భాగస్వాముల సమక్షంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రత్యేక కార్యక్రమం అనంతరం హైదరాబాద్ నుండి తొలి విమానం తాష్కెంట్కు బయలుదేరి వెళ్లింది.
వారానికి రెండు రోజులు సర్వీసులు ఉండనున్నాయి. ఈ కొత్త విమాన సర్వీసు వారానికి రెండు రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇతర దక్షిణ భారత రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఉజ్బెకిస్థాన్ వెళ్లేందుకు ఈ సర్వీస్ ఎంతో అనుకూలంగా మారనుంది.
దక్షిణాసియా, మధ్య ఆసియాల మధ్య రవాణా సులభతరం కావడంతో రెండు ప్రాంతాల మధ్య వ్యాపార, వాణిజ్య లావాదేవీలు మరింత పుంజుకుంటాయి. చారిత్రాత్మక నగరాలైన సమర్కండ్, బుఖారా, తాష్కెంట్లను సందర్శించాలనుకునే భారతీయ పర్యాటకులకు, మెడికల్ టూరిజం కోసం హైదరాబాద్ వచ్చే ఉజ్బెకిస్థాన్ పౌరులకు ఇది గొప్ప అవకాశంగా మారనుంది. ఉజ్బెకిస్థాన్లో వైద్య విద్య (MBBS) చదువుతున్న వేలాది మంది భారతీయ విద్యార్థులకు ఈ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ వల్ల ప్రయాణ సమయం, వ్యయం గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
ఈ నూతన సర్వీస్ ప్రారంభం సందర్భంగా జీఎమ్ఆర్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కధిర్ కధిరవన్ మాట్లాడుతూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 'హైదరాబాద్ నగరం సాంకేతికత, వ్యాపారం, ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచ స్థాయి హబ్గా ఎదుగుతోంది. ఈ క్రమంలో కొత్తగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు నేరుగా ఎయిర్ కనెక్టివిటీని పెంచడం ఎంతో అవసరం. దక్షిణ భారతదేశాన్ని మధ్య ఆసియాతో అనుసంధానించడంలో హైదరాబాద్-తాష్కెంట్ సర్వీస్ ఒక కీలక అడుగు. దక్షిణ భారతదేశంలో తొలిసారిగా తమ సర్వీసులను ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభించిన సెంట్రమ్ ఎయిర్కు స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఈ మార్గం భారత్ - ఉజ్బెకిస్థాన్ మధ్య పర్యాటకం, విద్య, వ్యాపార సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More