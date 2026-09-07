మియామీలో అమెజాన్ విమానం క్రాష్: రన్వే దాటి కార్లపైకి దూసుకెళ్లిన జెట్
అమెరికాలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే మియామీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అమెజాన్ ప్రైమ్ ఎయిర్ కార్గో విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. ల్యాండింగ్ సమయంలో రన్వే దాటి వాహనాలను ఢీకొట్టడంతో విమానంలో దట్టమైన మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతిచెందినట్టు సమాచారం.
అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో గల మియామీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో భారీ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం అమెజాన్ ప్రైమ్ ఎయిర్కు చెందిన బోయింగ్ 767-300 కార్గో విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో నియంత్రణ కోల్పోయి రన్వేపై నుంచి ముందుకు దూసుకెళ్లింది. ఎయిర్పోర్ట్ వెలుపలి రహదారిపై ఉన్న పలు వాహనాలను బలంగా ఢీకొట్టి, మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఈ ఘటనతో ఎయిర్పోర్ట్లోని అన్ని రన్వేలను, టాక్సీవేలను అధికారులు మూసివేశారు. ఇప్పటివరకు ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి చెందినట్టు తెలుస్తోంది.
ప్యూర్టోరికోలోని శాన్ జువాన్ నగరంలో ఉన్న లూయిస్ మునోజ్ మారిన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరిన 'ప్రైమ్ ఎయిర్ ఫ్లైట్ 7598' విమానం, మియామీ ఎయిర్పోర్ట్లోని డయాగోనల్ రన్వేపై దిగే క్రమంలో మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదానికి గురైంది. విమానం ఎయిర్పోర్ట్ వాయవ్య చివరి భాగానికి చేరుకుని నిలిచిపోయింది.
రణరంగంగా మారిన ప్రమాద స్థలం
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే విమానం నుంచి పెద్ద ఎత్తున దట్టమైన నల్లటి పొగ, మంటలు చెలరేగాయి. రన్వే దాటి ముందుకు వెళ్లిన విమానం అక్కడి రహదారిపై ఉన్న పలు వాహనాలను ఢీకొట్టింది. ప్రమాద దృశ్యాలలో విమానం పొట్ట భాగం నేలకు ఆని, తోక భాగం పైకి లేచి కనిపించింది. దానికి కుడి వైపున కాలిపోయిన గుర్తులు స్పష్టంగా కనిపించాయి.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మియామీ-డేడ్ ఫైర్ రెస్క్యూకు చెందిన 60కి పైగా అత్యవసర వాహనాలు ప్రమాద స్థలానికి చేరుకున్నాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.
రద్దయిన విమాన సర్వీసులు
ప్రమాద తీవ్రత దృష్ట్యా మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి మియామీ ఎయిర్పోర్ట్లో విమానాల రాకపోకలను నిలిపివేశారు. ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎఫ్ఏఏ) ఆదేశాల మేరకు ఫుల్ గ్రౌండ్ స్టాప్ విధించినట్లు అమెరికా రవాణా శాఖ కార్యదర్శి సీన్ డఫీ తెలిపారు. ఈ ఘటన వల్ల విమాన సర్వీసుల్లో భారీ జాప్యంతో పాటు పలు సర్వీసులు రద్దయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రయాణికులను హెచ్చరించారు.
భద్రతకే మా మొదటి ప్రాధాన్యం: అమెజాన్
ఈ ప్రమాదంపై అమెజాన్ సంస్థ స్పందించింది. 21 ఎయిర్ సంస్థ నిర్వహిస్తున్న తమ విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో ప్రమాదానికి గురైనట్లు ధ్రువీకరించింది. "ఏం జరిగిందో ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి స్థానిక అధికారులు, పరిశోధకులతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. ప్రమాదంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి భద్రత, క్షేమమే మా మొదటి ప్రాధాన్యం" అని అమెజాన్ ప్రతినిధి కెల్లీ నాంటెల్ తెలిపారు.
ఎఫ్ఏఏ, ఎన్టీఎస్బీ దర్యాప్తు
ఈ ఘటనపై విచారణ జరుపుతామని ఎఫ్ఏఏ ప్రకటించగా, సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నట్లు నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సేఫ్టీ బోర్డ్ (ఎన్టీఎస్బీ) వెల్లడించింది. బోయింగ్ 767 విమానం రన్వే దాటడానికి గల కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. విమాన పరిస్థితి, రన్వే పరిస్థితులు, వాతావరణం, ఫ్లైట్ డేటా, ల్యాండింగ్ సీక్వెన్స్లను దర్యాప్తు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
32 ఏళ్ల పాత విమానం
ప్రమాదానికి గురైన బోయింగ్ 767 విమానం 32 ఏళ్ల పాతది. ఇది 1994 జూన్లో తొలిసారిగా సర్వీసులోకి వచ్చింది. మొదట ప్రయాణికుల విమానంగా సేవలందించిన ఈ జెట్, ఆ తర్వాత కార్గో విమానంగా మారింది. ఎయిర్ యూరోపా, కెన్యా ఎయిర్వేస్, అట్లాస్ ఎయిర్ వంటి పలు విమానయాన సంస్థల్లో పనిచేసిన ఈ విమానం, ఆ తర్వాత అమెజాన్ కార్గో నెట్వర్క్లో భాగమైంది.
21 ఎయిర్ సంస్థ 2024 నుంచి అమెజాన్ కోసం బోయింగ్ 767-300 విమానాలను నడుపుతోంది. అమెజాన్ ఎయిర్-కార్గో కార్యకలాపాల్లో ఎయిర్బస్ ఏ330, బోయింగ్ 737 విమానాలతో పాటు ఇవి కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. బోయింగ్ సంస్థ ప్రస్తుతం ప్రయాణికుల కోసం ఈ విమానాలను తయారు చేయడం లేదు, కేవలం మిలిటరీ రీఫ్యూయలింగ్ కోసం మాత్రమే వీటిని ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఈ ప్రమాదంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More