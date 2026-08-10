OTT Chef Mantra: ఓటీటీ చెఫ్ మంత్ర ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్.. ప్రాజెక్ట్ యూఎస్ఏ అంటున్న సుమ.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
OTT Chef Mantra: ఆహా వీడియో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న చెఫ్ మంత్ర ఇప్పుడు సరిహద్దులు దాటింది. ప్రాజెక్ట్ యూఎస్ఏ అంటూ యాంకర్ సుమ కనకాల ఇప్పుడీ షోని అమెరికాలో ఆర్గనైజ్ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోను ఆ ఓటీటీ తాజాగా రిలీజ్ చేసింది.
OTT Chef Mantra: తెలుగు ఓటీటీ రంగంలో సరికొత్త వినోదాన్ని అందిస్తున్న 'ఆహా' (Aha Video) తన మోస్ట్ సక్సెస్ ఫుల్ సెలబ్రిటీ కుకింగ్ షో 'చెఫ్ మంత్ర'ను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తోంది. ఈసారి గ్లోబల్ కాన్సెప్ట్తో 'చెఫ్ మంత్ర ప్రాజెక్ట్ యూఎస్ఏ' (Chef Mantra Project USA) పేరుతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు గ్రాండ్గా సిద్ధమైంది.
అమెరికా నేపథ్యంలో సాగే ఈ డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆగస్ట్ 13వ తేదీ నుంచి ఆహా ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ సోషల్ మీడియాలో క్రేజీ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు.
ఇండియా దాటిన 'చెఫ్ మంత్ర' హంగామా
ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ హిట్ సాధించిన ఈ రియాలిటీ షో ఇప్పుడు నేరుగా అమెరికా వీధుల్లోకి అడుగుపెడుతోంది. "నేషనల్ అయినా, ఇంటర్నేషనల్ అయినా.. ఫన్కి అసలు బౌండరీస్ లేవు" అంటూ ఆహా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పెషల్ ప్రోమోను వదిలింది.
ఈ యూఎస్ఏ ఎడిషన్లో కుకింగ్ కయోస్, అన్ లిమిటెడ్ కామెడీ, క్రేజీ కన్ఫ్యూజన్, మైండ్ బ్లాకింగ్ ఛాలెంజెస్ కలగలిపి నెక్ట్స్ లెవెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాన్ చేశారు. విదేశాల్లో నివసించే ఎన్ఆర్ఐ (NRI) సెలబ్రిటీలు, ఇండియన్ డిజిటల్ స్టార్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగం కావడం విశేషం.
యాంకర్ సుమ కనకాల ఈ కుకింగ్ షోకి హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తోంది. ఆమె ఎనర్జీతో ఈ ఐదు నిమిషాల నిడివి ఉన్న ప్రోమో మరో లెవెల్ కు వెళ్లింది. కంటెస్టెంట్లతో ఆమె చేసిన ఫన్ తెగ నవ్విస్తోంది.
ఆగస్ట్ 13న గ్రాండ్ ప్రైమ్ టైమ్ రిలీజ్
ఈ క్రేజీ కుకింగ్ షో భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్ట్ 13న సాయంత్రం 7 గంటలకు (7 PM IST) స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అలాగే అమెరికాలోని తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం ఉదయం 10 గంటలకు (10 AM CST) స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులోకి వస్తుంది.
తెలుగు ఓటీటీలో బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ హిట్
'చెఫ్ మంత్ర' గత సీజన్లు తెలుగు డిజిటల్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. గతంలో మంచు లక్ష్మి, అనసూయ భరద్వాజ్ లాంటి స్టార్ సెలబ్రిటీలు హోస్ట్లుగా వ్యవహరించి ఈ షోకి భారీ పాపులారిటీ తెచ్చిపెట్టారు.
స్టార్ హీరోలు, హీరోయిన్లు కిచెన్లోకి వచ్చి వంటలు చేస్తూ చెప్పే సీక్రెట్స్, వారు ఎదుర్కొనే సరదా ఛాలెంజెస్తో ఆహా సబ్స్క్రైబర్లను కట్టిపడేశాయి. టాలీవుడ్లో కుకింగ్ విత్ కామెడీ ఫార్మాట్కు ఈ షో ఒక బెంచ్ మార్క్ను సెట్ చేసింది.
గ్లోబల్ ఆడియన్స్ కోసం గ్రాండ్ ప్లానింగ్
ఇప్పుడు అదే సక్సెస్ ఫార్ములాను ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్కు విస్తరిస్తూ 'ఆహా' ఈ కొత్త సీజన్ డిజైన్ చేసింది. అమెరికాలోని విభిన్న లొకేషన్లలో షూటింగ్ జరిపి, ఇండియన్ అండ్ వెస్ట్రన్ రెసిపీస్ కాంబినేషన్లో కొత్త టాస్క్లను రూపొందించారు.
కుకింగ్ డిజాస్టర్స్, స్పాంటేనియస్ హ్యూమర్, సెలబ్రిటీల సరదా సంభాషణలు ఈ షోకి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఆగస్ట్ 13 నుంచి ప్రసారం కానున్న ఈ కుకింగ్ మేడ్నెస్ ఆహా ఆడియన్స్కి సరికొత్త డిజిటల్ అనుభూతిని అందించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More